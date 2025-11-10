В 30 км от Находки есть место с причудливыми каменными образованиями и особой атмосферой тайны и смирения.
С вершин долины вам откроется впечатляющий вид на бухты Триозёрье, Окунёвую, Спокойную и Восточный порт.
А сами каменные изваяния дадут разгуляться фантазии об исчезнувшей цивилизации могущественных существ. Маршрут всесезонный, но особенно красиво здесь весной, когда цветут рододендроны.
Описание экскурсии
- Выезжаем из Владивостока в 8:00. Дорога займёт 3 часа с перерывами на отдых.
- По прибытию отправляемся на пеший 2–3-часовой маршрут. В начале пути сразу будет крутой подъём (по времени 40 минут).
- Далее движемся по хребту с остановками на пикник, посещаем три смотровых площадки.
- Возвращаемся к машине не позднее 17:00 и двигаемся обратно во Владивосток.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на минивэне или микроавтобусе.
- Мы можем заехать за вами по вашему адресу (и в конце дня вернуть обратно). Доплата составит 400 ₽.
- Для участия в программе желательно иметь физическую подготовку не ниже среднего.
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В нескольких точках Владивостока по маршруту следования
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
