жителей, с какими проблемами они сталкиваются. То, что не прочитаешь в путеводителях и не найдёшь в Интернете. Для меня такой рассказ всегда интересен и, я скорее ищу его, чем общеизвестные факты озвученные экскурсоводами.

- Очень понравился Сафари-парк. Это место, где ощущаешь, что о животных заботятся, что их любят. У каждого имя, у каждого история, которую рассказывают экскурсоводы (в Сафари-парк экскурсия оплачивается отдельно и экскурсоводы там местные). Это не зоопарк, где животных жалко - тут огромные территории, и видно, что большим кошкам здесь хорошо. А к оленям заводят внутрь - первый раз кормил и гладил оленя.

- Шкотовский водопад - тоже впечатлил. Как горной и непростой тропой к нему, так и своим величием, которым можно наслаждаться в одиночестве, без других туристов. Первый раз получилось быть с водопадом наедине - это сложно передать, это нужно прожить.



Из минусов - не безопасная езда. Может это для Владивостока норма, но я, живущий в центральной части России, говорю однозначно - так водить нельзя. Да ещё и пристегнуться на задних сиденьях нет возможности. Ощущение езды по лезвию бритвы, чего в описании экскурсии не было (((Второй момент, который можно улучшить - чтобы экскурсовод был не водителем, с дополнительной функцией рассказчика, а человеком, который действительно знает в том числе историю края и города. В этом случае историю можно сделать значительно более глубокой, когда история пересекается с современностью. Этого не хватило. Может у меня были завышенные ожидания, но они были - как минимум по результатам других экскурсий)