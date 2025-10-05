Мои заказы

Водопад Горбатый – экскурсии во Владивостоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопад Горбатый» во Владивостоке, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Полуостров Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
На машине
12 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Один день дальневосточника
Проведите день, открывая для себя Приморский край: Мыс Брюса, водопады и «Земля леопарда». Завершите день в китайском кафе
Начало: У кинотеатра Уссури
Расписание: в среду и субботу в 07:30
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
15 000 ₽ за человека
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
На машине
7 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5900 ₽ за человека
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
На машине
10 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
Погрузитесь в природу Приморья: сафари-парк с дикими животными, водопад Горбатый и живописные бухты ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 999 ₽ за всё до 3 чел.
Неожиданное Приморье: из Владивостока - к водопаду, горной реке и ущелью Дарданеллы
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Неожиданное Приморье: к водопаду и ущелью
Откройте для себя Приморье: водопад Неожиданный, ущелье Дарданеллы и скала «Замок принцессы» подарят незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Джиппинг
На машине
5.5 часов
141 отзыв
Водная прогулка
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Полюбоваться приморскими пляжами, бухтами, мысами и архипелагами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 122 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 октября 2025
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Сегодня были на экскурсии к водопаду, посетили сафари парк и покупались на бухте. Нам все очень понравилось, гид у нас
    читать дальше

    был Алексей, отзывчивый, внимательный, останавливался покушать, если мы просили. Сам водопад красивый и по пути к нему достаточно живописные виды, особенно красные деревья, сафари парк тоже интересный, но было много людей, что подпортило впечатление. Пока ехали, Алексей создал нам все условия, развернул сиденья, чтобы мы с друзьями могли общаться и подключились к колонке в машине, в общем, атмосферно вышло

    Сегодня были на экскурсии к водопаду, посетили сафари парк и покупались на бухте. Нам все очень
  • Б
    Борис
    27 сентября 2025
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Экскурсия оставила двойственные ощущения. Начну с позитива.
    - Хороший рассказ, интересно поведали про то, чем город живёт сейчас, что волнует
    читать дальше

    жителей, с какими проблемами они сталкиваются. То, что не прочитаешь в путеводителях и не найдёшь в Интернете. Для меня такой рассказ всегда интересен и, я скорее ищу его, чем общеизвестные факты озвученные экскурсоводами.
    - Очень понравился Сафари-парк. Это место, где ощущаешь, что о животных заботятся, что их любят. У каждого имя, у каждого история, которую рассказывают экскурсоводы (в Сафари-парк экскурсия оплачивается отдельно и экскурсоводы там местные). Это не зоопарк, где животных жалко - тут огромные территории, и видно, что большим кошкам здесь хорошо. А к оленям заводят внутрь - первый раз кормил и гладил оленя.
    - Шкотовский водопад - тоже впечатлил. Как горной и непростой тропой к нему, так и своим величием, которым можно наслаждаться в одиночестве, без других туристов. Первый раз получилось быть с водопадом наедине - это сложно передать, это нужно прожить.

    Из минусов - не безопасная езда. Может это для Владивостока норма, но я, живущий в центральной части России, говорю однозначно - так водить нельзя. Да ещё и пристегнуться на задних сиденьях нет возможности. Ощущение езды по лезвию бритвы, чего в описании экскурсии не было (((Второй момент, который можно улучшить - чтобы экскурсовод был не водителем, с дополнительной функцией рассказчика, а человеком, который действительно знает в том числе историю края и города. В этом случае историю можно сделать значительно более глубокой, когда история пересекается с современностью. Этого не хватило. Может у меня были завышенные ожидания, но они были - как минимум по результатам других экскурсий)

  • Я
    Яна
    20 июля 2025
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Отличная экскурсия, сафари парк прекрасен, там всем хорошо и животным и людям. Всем у кого дети есть, рекомендую от души
  • А
    Анна
    15 июля 2025
    Неожиданное Приморье: из Владивостока - к водопаду, горной реке и ущелью Дарданеллы
    Большое спасибо Роману за то, что не испугался непогоды и не отменил тур: тут сейчас пошли дожди и я столкнулась
    читать дальше

    с отменой нескольких экскурсий, что было очень обидно. Но Роман был готов к маршруту в любую погоду и мы были вознаграждены: как только мы ступили на тропу к "Замку Принцессы", дождь прекратился и начался снова только когда мы уже восхитились водопадом и возвращались к машине.
    На маршруте будьте готовы преодолевать курумник (недолго, но активно) и вообще лазить по камням.
    Природа в ущелье Дарданеллы очень красивая и виды открываются завораживающие.

  • Н
    Надежда
    7 июля 2025
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Сегодня побывали на экскурсии с гидом Александрой и хотели бы выразить ей огромную благодарность! Маршрут отлично продуман, в каждой локации
    читать дальше

    Александра знает, откуда лучше вид, как подойти, где лучше встать для фото - здорово! По пути рассказывала интересные факты, беседа была легкой и информативной.
    Посетили все места, указанные в описании экскурсии. Ездили с пятилетней дочкой, нам повезло с погодой - было сухо, а так пешая часть маршрута к водопаду была бы трудной. Александра учитывала наш темп, подсказывала более удобную тропинку и терпеливо нас ждала, ещё раз спасибо:)

    Сегодня побывали на экскурсии с гидом Александрой и хотели бы выразить ей огромную благодарность! Маршрут отлично
  • А
    Альбина
    22 июня 2025
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Посетили сегодня Сафари-парк и водопад Горбатый.
    Интересно, познавательно. В Сафари-парк парке свои экскурсии- рассказали/показали.
    Водопад надо увидеть, дорога не очень сложная, по лесу.
    Гид Богдан рассказал про Приморье, Владивосток, провел до водопада.
    Спасибо большое за экскурсию
    Посетили сегодня Сафари-парк и водопад Горбатый
  • Е
    Евгений
    17 ноября 2024
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Прекрасный комплекс эмоций для прекрасного дня 👍👍👍Мы шли к цели - мы достигли её 😎🤝
    Прекрасный комплекс эмоций для прекрасного дня 👍👍👍Мы шли к цели - мы достигли её 😎🤝
  • А
    Алла
    27 августа 2024
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Очень красивое место. Спасибо Богдану за то, что показал и рассказал о таком чуде природы!
    Очень красивое место. Спасибо Богдану за то, что показал и рассказал о таком чуде природы!
  • С
    Софья
    25 августа 2024
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Ездили с Богданом, прекрасный водитель, а это важно, потому что дорога на водопад это отдельное приключение. Водопад очень впечатляет, Богдан
    читать дальше

    показал место, где можно искупаться, фотографировал нас. Вообще очень сложно передать впечатление от природы словами, очень здорово всё.
    На обратном пути заехали в бухту и снова искупались, отдельный плюс.

    Ездили с Богданом, прекрасный водитель, а это важно, потому что дорога на водопад это отдельное приключение
  • А
    Анастасия
    20 августа 2024
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    все хорошо)
  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Экскурсия интересная и познавательная. Очень понравился маршрут! Андрей рассказал много нового и интересного. Водопад очень впечатлил! Спасибо большое за экскурсию!!!
    Экскурсия интересная и познавательная. Очень понравился маршрут! Андрей рассказал много нового и интересного. Водопад очень впечатлил!
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • С
    Светлана
    16 апреля 2024
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честно, впервые увидела замерзший водопад😁
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честно
  • С
    Светлана
    22 сентября 2023
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Всё замечательно😊
  • Д
    Дмитрий
    29 августа 2023
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Хороший маршрут, сочетающий популярный Сафари-парк (2 экскурсии на выбор), и лесной водопад "Неожиданный" (интересная незаезженная приключенческая тема). Звери, конечно, хорошо,
    читать дальше

    но 10 км по разбитой дороге в гору, по дикому лесу, среди пробивающихся солнечных лучей и потоков воды после ливней - это само по себе аттракцион не для слабонервных… Далее пешком метров 600, по мокрым камням вверх-вниз, переход через бурную речку (не вброд, но ноги все промочили), и, наконец, сам ревущий красавец-водопад в окружении природных базальтовых колонн… В общем, про Сафари-парк забыли сразу:)
    Гид Тимофей свое дело знает, джипом управляет виртуозно. На обратном пути показал Шамору и Стеклянную бухту, но сил купаться уже не было:)

  • О
    Ольга
    26 августа 2023
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Это очень яркое и нестандартное путешествие. Сафари-парк предлагают многие гиды, но дополнение в виде потрясающего водопада-только у Андрея. Моим гидом
    читать дальше

    был Богдан-интересный рассказчик и опытный водитель (что позволило добраться до Горбатого😄). Поездка познавательная и разноплановая: за один день можно увидеть животный мир Приморья, потрясающую природу и прикоснуться к истории. При этом Андрей учёл мои дополнительные пожелания по знакомству с мысами Приморья-Пассека и Лапласа. Алина, огромное тебе Спасибо!!!!

  • В
    Вера
    19 августа 2023
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Это увлекательное путешествие на внедорожнике. И комфортное. Очень предупредительные ребята. С нами заранее оговорили форму одежды и обуви, мы согласились,
    читать дальше

    что одежда должна быть закрытой (тайга, клещи и прочее удовольствие), обувь - удобной (камни, поваленные деревья на пути к водопаду) и поехали в том, что было у нас с собой. Далее Тимофей, наш проводник, обрабатывал нас спреем от клещей и терпеливо ждал, когда некоторые из нас теряли свои туфли. В общем одежда и обувь, действительно, должны быть удобными и защитными. Ребята знают, что говорят. Водопад затмил все остальные впечатления. Был и сафари-парк и бухты, но водопад - это сила. Сила природы, сила энергии. Это просто невероятно завораживающие ощущения. Тимофей по камням, крепко держа за руку, щедро делясь своей силой и уверенностью, провёл под самый поток воды, и реальность перестала существовать. Это потрясающие впечатления! Спасибо за возможность посмотреть красоты Приморского края, за легкую, приятную беседу, за ощущения абсолютной безопасности и во время поездки по сложному бездорожью и во время пешей части пути, за надежность!

  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Спасибо Максиму за сердечное отношение и профессионализм
  • Д
    Дмитрий
    12 августа 2023
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Незабываемое путешествие, полное удивительных приключений, в компании грамотного и доброжелательного гида Андрея, блестящего знатока Приморья и классного водителя. Красоты водопада
    читать дальше

    и бухт, уверен, оставят незабываемые впечатления на долгие годы. А сафари-парк приятно удивил даже искушенных любителей природного туризма. Наша искренняя благодарность. Оценка 5+

  • Т
    Татьяна
    27 июля 2023
    Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
    Рекомендую, впечатлений масса!!!

