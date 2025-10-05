Мини-группа
до 6 чел.
Один день дальневосточника
Проведите день, открывая для себя Приморский край: Мыс Брюса, водопады и «Земля леопарда». Завершите день в китайском кафе
Начало: У кинотеатра Уссури
Расписание: в среду и субботу в 07:30
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
15 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
Погрузитесь в природу Приморья: сафари-парк с дикими животными, водопад Горбатый и живописные бухты ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неожиданное Приморье: к водопаду и ущелью
Откройте для себя Приморье: водопад Неожиданный, ущелье Дарданеллы и скала «Замок принцессы» подарят незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к нам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Полюбоваться приморскими пляжами, бухтами, мысами и архипелагами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 122 ₽ за всё до 7 чел.
- ИИрина5 октября 2025Сегодня были на экскурсии к водопаду, посетили сафари парк и покупались на бухте. Нам все очень понравилось, гид у нас
- ББорис27 сентября 2025Экскурсия оставила двойственные ощущения. Начну с позитива.
- Хороший рассказ, интересно поведали про то, чем город живёт сейчас, что волнует
- ЯЯна20 июля 2025Отличная экскурсия, сафари парк прекрасен, там всем хорошо и животным и людям. Всем у кого дети есть, рекомендую от души
- ААнна15 июля 2025Большое спасибо Роману за то, что не испугался непогоды и не отменил тур: тут сейчас пошли дожди и я столкнулась
- ННадежда7 июля 2025Сегодня побывали на экскурсии с гидом Александрой и хотели бы выразить ей огромную благодарность! Маршрут отлично продуман, в каждой локации
- ААльбина22 июня 2025Посетили сегодня Сафари-парк и водопад Горбатый.
Интересно, познавательно. В Сафари-парк парке свои экскурсии- рассказали/показали.
Водопад надо увидеть, дорога не очень сложная, по лесу.
Гид Богдан рассказал про Приморье, Владивосток, провел до водопада.
Спасибо большое за экскурсию
- ЕЕвгений17 ноября 2024Прекрасный комплекс эмоций для прекрасного дня 👍👍👍Мы шли к цели - мы достигли её 😎🤝
- ААлла27 августа 2024Очень красивое место. Спасибо Богдану за то, что показал и рассказал о таком чуде природы!
- ССофья25 августа 2024Ездили с Богданом, прекрасный водитель, а это важно, потому что дорога на водопад это отдельное приключение. Водопад очень впечатляет, Богдан
- ААнастасия20 августа 2024все хорошо)
- ИИрина19 июля 2024Экскурсия интересная и познавательная. Очень понравился маршрут! Андрей рассказал много нового и интересного. Водопад очень впечатлил! Спасибо большое за экскурсию!!!
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- ССветлана16 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честно, впервые увидела замерзший водопад😁
- ССветлана22 сентября 2023Всё замечательно😊
- ДДмитрий29 августа 2023Хороший маршрут, сочетающий популярный Сафари-парк (2 экскурсии на выбор), и лесной водопад "Неожиданный" (интересная незаезженная приключенческая тема). Звери, конечно, хорошо,
- ООльга26 августа 2023Это очень яркое и нестандартное путешествие. Сафари-парк предлагают многие гиды, но дополнение в виде потрясающего водопада-только у Андрея. Моим гидом
- ВВера19 августа 2023Это увлекательное путешествие на внедорожнике. И комфортное. Очень предупредительные ребята. С нами заранее оговорили форму одежды и обуви, мы согласились,
- ТТатьяна12 августа 2023Спасибо Максиму за сердечное отношение и профессионализм
- ДДмитрий12 августа 2023Незабываемое путешествие, полное удивительных приключений, в компании грамотного и доброжелательного гида Андрея, блестящего знатока Приморья и классного водителя. Красоты водопада
- ТТатьяна27 июля 2023Рекомендую, впечатлений масса!!!
Полуостров Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
Неожиданное Приморье: из Владивостока - к водопаду, горной реке и ущелью Дарданеллы
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
