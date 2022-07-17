Увлекательное путешествие по китайскому кварталу "Миллионка"
Встретившись с Вами в центре города, мы начнем нашу увлекательную прогулку по китайскому кварталу "Миллионка". Это уникальное место, где история переплетается с современностью.
История и значимые личности
Я расскажу вам о возникновении квартала и его исторической значимости, а также познакомлю с выдающимися предпринимателями этого района. Каждая улица хранит свои секреты и яркие события, которые стоит узнать!
Мистическое приключение
Вместе мы отправимся на поиски загадочного золота Колчака, исследуя загадочные истории, которые окружали это место. Вы сможете насладиться атмосферой, полной интриг и тайн.
Летние чудеса Приморья
После прогулки нас ждет захватывающий визит к самому большому озеру лотосов в Приморье. Эти прекрасные цветы украсят наше путешествие в июле и августе, когда их цветение достигает своего пика.
Сафари-парк и тайга
Следующим этапом будет визит в Сафари-парк, где вы сможете увидеть удивительных животных из уссурийской тайги. Это чудесная возможность познакомиться с природой и её обитателями в их естественной среде обитания.
Приглашаем вас в это захватывающее путешествие, полное открытий и ярких впечатлений!
В любой день и в любое время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Миллионка
Озеро лотосов
Приморский Сафари-парк
Что включено
Транспортное сопровождение, программа по маршруту.
Что не входит в цену
Входные билеты в Сафари-парк, питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Зинаида
Вот уже пару недель я дома… На Алтае… Но с удовольствием вспоминаю тот экскурсионный день с Евгенией! Как здорово, что она так хорошо знает город и окрестности и так интересно читать дальшеуменьшить
уместила в один день столько мест и событий! И городская экскурсия (Миллионка) - интересно рассказала, много классных историй и благодаря городской экскурсии для меня по другому открылся Владивосток и его история! Он будто ожил! Здорово! Потом был ботанический сад, мммм, красиво очень. Озеро лотосов - ой, тут отдельное спасибо, моя мечта сбылась, я увидела лотосы!!! И конечно классно, что мы побывали в сафари парке! Увидеть легендарного Амура, улыбающегося Лёшу и здоровающихся зверей - это очень интересно и запоминается! Экскурсия превзошла мои ожидания! Евгения, благодарю за очень качественный и продуманный маршрут, а также глубокую историческую информацию!!
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Ю
Юлия
Спасибо за проведённый с нами день! Очень необычная экскурсия по Миллионке - даже не ожидали такого в центре Владивостока. А Ваша "изюминка" (не будем раскрывать все тайны) превнесла дополнительные эмоции. Озеро Лотосов (несмотря на заставшую нас непогоду) поразило нас до глубины души! Это необыкновенная красота! Прекрасным завершением дня стала поездка в Сафари-парк -чудесное местечко! Спасибо Вам огромное!!!
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М
Марина
Сафари парк оставил приятное впечатление плюс повезло с погодой. Жаль, что уже отцвели лотосы и не удалось их увидеть. Гид Дмитрий очень подробно рассказывал по дороге об истории и достопримечательностях Владивостока и окрестностей, показал красивые бухты. Очень подробной и впечатляющей получилась экскурсия по Миллионке! Большое спасибо за экскурсию!
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А
Александр
Огромное спасибо нашему гиду Роману за незабываемую экскурсию! Цветущие лотосы были шикарные, сафари-парк оставил самые классные впечатления! Благодаря огромным знаниям и творчеству Романа экскурсия по Миллионке была великолепной!
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А
Анна
Мы увидели Мишионку, какой она была, побывали в Сафари парке и Лотос парке. Гид Анна нам рассказала много нового про город Владивосток
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К
Ксения
Спасибо, наш проводник был настоящий поэт, всю дорогу читал стихи, рассказывал про край, ставил композиции музыкальные и очень сильно вложитлся (эмоционально) в наш досуг
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