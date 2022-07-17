Чарующая Азия откроется перед вами в самом сердце Владивостока! Мы с вами погуляем по китайскому кварталу Миллионка, познакомимся с его историей и легендами и отправимся на поиски золота Колчака. После этого вас ждёт встреча с природой Приморья: летом мы побываем на озере лотосов, а в Сафари-парке увидим вблизи обитателей уссурийской тайги.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по китайскому кварталу "Миллионка"

Встретившись с Вами в центре города, мы начнем нашу увлекательную прогулку по китайскому кварталу "Миллионка". Это уникальное место, где история переплетается с современностью.

История и значимые личности

Я расскажу вам о возникновении квартала и его исторической значимости, а также познакомлю с выдающимися предпринимателями этого района. Каждая улица хранит свои секреты и яркие события, которые стоит узнать!

Мистическое приключение

Вместе мы отправимся на поиски загадочного золота Колчака, исследуя загадочные истории, которые окружали это место. Вы сможете насладиться атмосферой, полной интриг и тайн.

Летние чудеса Приморья

После прогулки нас ждет захватывающий визит к самому большому озеру лотосов в Приморье. Эти прекрасные цветы украсят наше путешествие в июле и августе, когда их цветение достигает своего пика.

Сафари-парк и тайга

Следующим этапом будет визит в Сафари-парк, где вы сможете увидеть удивительных животных из уссурийской тайги. Это чудесная возможность познакомиться с природой и её обитателями в их естественной среде обитания.

Приглашаем вас в это захватывающее путешествие, полное открытий и ярких впечатлений!