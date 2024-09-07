Мыс Сосновый — это очень красивое место, которое стоит увидеть своими глазами. Мыс находится на охраняемой территории Дальневосточного морского биосферного заповедника. Весной здесь цветет рододендрон, а ближе к лету распускаются дикие пионы и лилии.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45
Описание водной прогулки
Нетронутая природа мыса Что там есть? Знаменитый кекур Арка (Штаны) и кекуры Бакланьи, нетронутая природа, реликтовые сосны, фотогеничные скалы, бирюзовое прозрачное море, чайки и бакланы, тропа через раскидистую бухту Льва и отличная компания во главе с нашим гидом. Чего там нет? Толп людей и машин, суеты, шума, забот, обязательств, обыденности. Это настоящее морское приключение! Необитаемые острова, морские животные в естественной среде обитания, гроты, пещеры, и конечно, невероятный мыс Сосновый. Высадимся в дикую бухту, как настоящие первооткрыватели и отправимся навстречу приключениям! Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По субботам в июне и в сентябре в 06:45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- С катера: Токаревский маяк, остров Русский и остров Попова, Амурский залив, острова Антипенко и Сибирякова, полуостров Брюса
- Кекур-колонна, где обитают тюлени ларга
- Полуостров Клерка
- Бухта Льва
- Мыс Сосновый
- Кекуры Бакланьи
- Виды с обзорной площадки на острова архипелага Римского-Корсакова, острова архипелага Императрицы Евгении
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Пирс в г. Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в июне и в сентябре в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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