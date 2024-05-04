Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)

Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова
Приглашаю вас прокатиться по волнам западных вод и погрузиться в мир диковинной природы. Мы отправимся в морское путешествие по полуострову Гамова — суровой, но впечатляющей жемчужине края. Заглянем в его гроты и бухты, остановимся искупаться и понаблюдаем за тюленями. После вас ждет экскурсия по национальному парку «Земля леопарда».
5
7 отзывов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Полуостров Гамова
  • Национальный парк «Земля леопарда»

Описание экскурсии

Прогулка по волнам вокруг полуострова Полуостров Гамова — жемчужина приморского побережья. Эти живописные берега омываются заповедными водами. Катерная экскурсия вокруг полуострова Гамова открывает новые ракурсы и виды даже бывалым туристам. Мы будем заходить в гроты и бухты, наслаждаться тюленями-ларга в естественной среде обитания, оценим масштаб птичьих базаров, увидим закрытый маяк Гамова и искупаемся в водах бухты Теляковского прямо с катера. После вас ждет увлекательная экскурсия по национальному парку «Земля леопарда». Важная информация: Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол. Катера открытые, поэтому обязательно берите с собой теплые куртки и пледы.

по пятницам в 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Полуостров Гамова
  • Национальный парк «Земля леопарда»
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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М
4 мая 2024
Организация туров у них просто великолепна. Я уже не раз с ними ездила. Их рассказы о местной истории так увлекательны, они умеют подавать материал очень интересно. И во время маршрута вы всегда будете под присмотром (их страховка и помощь всегда под рукой). Кроме того, у них хороший и комфортный транспорт. .
Е
10 мар 2024
Поездка на Землю леопарда и к трем границам была великолепна. Ирина все подробно объясняла и проявляла внимание к каждому участнику.
1 июля 2023
Было потрясающе! Масса впечатлений. Рекомендую!
25 июня 2023
Классные ребята! Нам очень понравился тур, планируем вернуться ещё ☺️
18 июня 2023
Красивейшее место с живописными пейзажами! Отличные инструкторы! Поход прошёл на ура — весело и приятно!
Л
21 мая 2023
Отличный тур с профессиональным гидом. У меня самые лучшие впечатления от команды. Отдых получается первоклассным. 👌
А
9 мая 2023
Сегодня впервые воспользовалась вашими услугами и осталась очень довольна👍

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