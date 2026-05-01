Устроим морское путешествие? Высадимся в дикую бухту как настоящие первооткрыватели и отправимся навстречу приключениям! В программе — нетронутая природа, реликтовые сосны, фотогеничные скалы, бирюзовое прозрачное море, чайки и бакланы, кекуры Арка и Бакланьи, тропа через бухту Льва и отличная компания во главе с нашим гидом.
Описание экскурсии
06:45 — сбор группы во Владивостоке
07:00 — выход в море на прогулочном катере
- Токаревский маяк, острова Русский, Попова, Антипенко и Сибирякова — по пути увидим кекуры и, если позволит море, близко подойдём к тюленям
- Полуостров Клерка — с гротами, пещерами и густоцветковыми соснами
- Бухта Льва — здесь сойдём на берег, отдохнём и перекусим
- Мыс Сосновый — пройдём пешим маршрутом 7–8 км. При хорошей видимости с обзорных площадок откроются острова архипелагов Римского-Корсакова и Императрицы Евгении, остров Аскольд, бухта Горшкова и вершина горы Туманной на полуострове Гамова. После прогулки вернёмся в бухту Льва, чтобы передохнуть, искупаться и устроить пикник
17:00 — посадка на катер, обратный путь
20:30 — возвращение во Владивосток
Маршрут может меняться в зависимости от состояния моря.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Прогулка проходит на катерах Nissan Suncat. В катер вмещается 10-12 человек. Часть группы располагается в каюте, часть на открытой палубе
- Перед морской прогулкой проводится инструктаж, на борту всегда есть спасательные жилеты
- В программе предусмотрено время на купание
- Помимо опытного капитана, в поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Токаревского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 802 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
