5 отзывов оставили туристы

Обзорная экскурсия ⛳ по о. Русский это отличный вариант познакомиться с этим интересным местом.
Обзорная экскурсия состоит из 3-х пунктов:
1. мост Русский
2. Форт №10
3. Ворошиловская батарея
4. Кампус ДВФУ
Форт №10 посещаем, если Ворошиловкая Батарея закрыта.
На форт №10 дорога из центра города занимает около 40 мин, но за это время мы успеваем посмотреть практически весь о. Русский. Форт №10 выбран как изумительная обзорная площадка, с которой можно посмотреть на архипелаг островов Императрицы Евгении (о. Русский, о. Попова, о. Рейнике, о. Рикорда и т. д. ). Кроме обзорной точки, Форт - это отличная возможность познакомиться с Владивостокской крепостью.
Ворошиловская батарея - отличный памятник вооружения. Размер этих орудий вас поразит.
ДВФУ - один из самых молодых университетов страны - современный город- университет, расположенный на берегу живописной бухты.