5 отзывов оставили туристы

Обзорная экскурсия ⛳ по о. Русский это отличный вариант познакомиться с этим интересным местом.

Обзорная экскурсия состоит из 3-х пунктов:

1. мост Русский

2. Форт №10

3. Ворошиловская батарея

4. Кампус ДВФУ

Форт №10 посещаем, если Ворошиловкая Батарея закрыта.

На форт №10 дорога из центра города занимает около 40 мин, но за это время мы успеваем посмотреть практически весь о. Русский. Форт №10 выбран как изумительная обзорная площадка, с которой можно посмотреть на архипелаг островов Императрицы Евгении (о. Русский, о. Попова, о. Рейнике, о. Рикорда и т. д. ). Кроме обзорной точки, Форт - это отличная возможность познакомиться с Владивостокской крепостью.

Ворошиловская батарея - отличный памятник вооружения. Размер этих орудий вас поразит.

ДВФУ - один из самых молодых университетов страны - современный город- университет, расположенный на берегу живописной бухты.