5 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по о. Русский

4.8
5 отзывов
Алексей Б.
Алексей Б. – Гид из Владивостока
Остров 🏝️ Русский – небольшой остров в заливе Петра Великого в Японском море 🌊, недалеко от Владивостока.

России он стал принадлежать лишь во второй половине XIX века, в советское время он долго был закрыт, так как на его землях располагались воинские части и Владивостокская крепость, а также несколько военных городков.

Сейчас это масштабная развивающаяся зона, с которой мы и предлагаем вам познакомиться на нашей обзорной экскурсии 🧭.
Задать вопрос
Обзорная экскурсия по о. Русский
Обзорная экскурсия по о. Русский
Обзорная экскурсия ⛳ по о. Русский это отличный вариант познакомиться с этим интересным местом.

Обзорная экскурсия состоит из 3-х пунктов:

    1. мост Русский
    2. Форт №10
    3. Ворошиловская батарея
    4. Кампус ДВФУ
    Форт №10 посещаем, если Ворошиловкая Батарея закрыта.
    На форт №10 дорога из центра города занимает около 40 мин, но за это время мы успеваем посмотреть практически весь о. Русский. Форт №10 выбран как изумительная обзорная площадка, с которой можно посмотреть на архипелаг островов Императрицы Евгении (о. Русский, о. Попова, о. Рейнике, о. Рикорда и т. д. ). Кроме обзорной точки, Форт - это отличная возможность познакомиться с Владивостокской крепостью.
    Ворошиловская батарея - отличный памятник вооружения. Размер этих орудий вас поразит.
    ДВФУ - один из самых молодых университетов страны - современный город- университет, расположенный на берегу живописной бухты.
    Начало и место завершения
    🚩 Корабельная Набережная, 1а
    Обзорная экскурсия по о. Русский

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей Б.
    Алексей Б.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    5 отзывов оставили туристы

    Алексей Б. проводит ещё 3 экскурсии

    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    4 000
    3 часа
    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    8 отзывов
    Прогулка на мыс Тобизина
    4 500
    4 часа
    Прогулка на мыс Тобизина
    7 отзывов
    Вечерний Владивосток
    2 800
    2 часа
    Вечерний Владивосток
    2 отзыва

    Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

    Город у Тихого океана
    6 500
    3 часа
    Город у Тихого океана
    77 отзывов
    Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
    Владивосток как на ладони
    5 200
    3 часа
    Владивосток как на ладони
    40 отзывов
    Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    От 3 000
    2 часа
    Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
    35 отзывов
    Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
    Путешествие к мысу Тобизина
    6 500
    3.5 часа
    Путешествие к мысу Тобизина
    22 отзыва
    Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
    3 000
    1.5 часа
    История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
    21 отзыв
    О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
    Морские деликатесы острова Русский
    7 800
    6 часов
    Морские деликатесы острова Русский
    15 отзывов
    Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты