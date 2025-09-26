Остров Русский — удивительное место, где встречаются история, природа и современные технологии.
До 2012 года попасть сюда было практически невозможно, но сегодня это один из главных туристических маршрутов Владивостока. Здесь нас встретят крепости, скалистые берега, уютные бухты и бескрайние морские горизонты. А еще мы заглянем в Приморский Океанариум.
Описание экскурсии
Экскурсия начнется на площади Борцов Революции, расположенной в центре Владивостока. Мы направляемся к Золотому мосту, который соединяет два берега бухты Золотой Рог. Этот мост — символ Владивостока, его визитная карточка. Затем мы проедем по Русскому мосту протяженностью 3100 метров. Под нами пролив Босфор Восточный, а впереди уже виднеются сопки острова Русский. Первой остановкой на острове станет Новосильцевская батарея — одно из старейших фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Построенная в начале XIX века, она служила надежной оборонительной линией на случай нападения с моря. Мы проедем по Университетскому проспекту, где находится кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Этот университет — один из крупнейших в России, и его кампус считается одним из самых современных в стране. Далее нас ждет Владивостокский Океанариум, один из крупнейших в России и Азии. Его экспозиции посвящены подводному миру от северных морей до тропиков. Это место особенно понравится детям, но и взрослые будут в восторге. На выезде из Океанариума мы увидим живописную бухту Ахлестышева. Здесь чистая вода, мягкий песчаный пляж. Летом бухта превращается в популярное место отдыха — вода здесь теплее, чем в других частях острова, а пейзаж радует глаз в любое время года. После знакомства с подводным миром мы отправимся на Великокняжескую батарею и совершим прогулку вдоль обрыва высотой 40 метров, где отвесные скалы образуют живописные обрывы, уходящие прямо в море. Ветер, шум волн, запах соли в воздухе — все это создает неповторимую атмосферу. Отсюда открывается панорамный вид на бескрайние морские просторы Японского моря. Локации могут меняться в последовательности. Важная информация:
За сутки до экскурсии необходимо внести организатору стоимость билетов в Океанариум. Они будут выкуплены заранее. Если вы забронировали экскурсию позже, то внести сумму сразу, как только с вами свяжется менеджер компании.
• Билеты в Океанариум оплачиваются дополнительно. Экскурсия по Океанариуму займет 2 часа. Посещение дельфинария в программу не входит. Стоимость билетов в Океанариум:
- взрослый — 1100 рублей для посетителей с 14 лет.
- детский — 550 рублей для посетителей с 3 до 13 лет, при предъявлении свидетельства о рождении. С 14 лет необходим взрослый билет.
- социальный — 550 рублей для пенсионеров, инвалидов I и II групп, многодетных семей. Потребуются документы, подтверждающие льготу.
- льготный — бесплатно для ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, детей-инвалидов до 18 лет + 1 сопровождающий. Потребуются справка ВТЭК и свидетельство о рождении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Борцов Революции
- Золотой мост
- Русский мост
- Новосильцевская батарея
- Океанариум
- Университетский проспект
- Великокняжеская батарея
- Бухта Ахлестышева
Что включено
- Услуги гида
- Автобус
- Билеты в Новосильцевскую батарею
Что не входит в цену
- Билеты в Океанариум
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывов
С
Светлана
26 сен 2025
В
Валентина
24 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Хорошая организация. Огромная благодарность нашему гиду от «ТуруТур» по острову Русский - Марине. Получилась великолепная экскурсия! Океанариуму, 5+!
С
Сергей
24 сен 2025
Очень познавательная экскурсия, гид замечательный, океанариум просто супер!!!
С
Сергей
22 сен 2025
Мне всё понравилось, экскурсия была замечательная, экскурсовод очень доходчиво объяснила и показала. Спасибо большое!
Т
Татьяна
17 сен 2025
О
Олег
13 сен 2025
О
Ольга
12 сен 2025
Ц
Цепелев
4 сен 2025
О
Ольга
31 авг 2025
Экскурсию проводила гид Марина. С такой душой рассказывала нам всю дорогу о своём городе, его историю, что несколько раз к горлу просто подступал ком. Очень интересно! Спасибо!
А
Александра
31 авг 2025
Все очень понравилось
И
Ирина
27 авг 2025
Д
Дмитрий
24 авг 2025
Экскурсия интересная и по красивым местам. Организована хорошо,чёткая и последовательная подача истории края. Единственное неудобство: оператор всегда перезванивает для подтверждения и если не ответил бронь анулируют.
Н
Наталия
23 авг 2025
Классная была экскурсия! Океанариум очень впечатлил! С нами была экскурсовод Марина, какая же она молодец! Очень интересно рассказывает, с эмоциями, акцентами. Рекомендую!
Ю
Юлия
23 авг 2025
Посетили данную экскурсию. Гид- Марина понравилась, все рассказала очень интересно и доходчиво. Океанариум, конечно, шикарный!!! Увлекательный и загадочный подводный мир, в который мы немного заглянули. Нас разделили на группы по 12 человек, у каждой группы был свой экскурсовод. Всем туристам, я считаю, надо обязательно посетить приморский океанариум.
В
Виктория
20 авг 2025
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по острову Русский с посещением Океанариума»
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на край острова Русский
Увидеть настоящее лицо Приморья: мыс Тобизина, форт Поспелова и панорамы Японского моря
26 мар в 14:00
27 мар в 13:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее на Русском острове: охватить самое важное за 1 день
Отправиться к местам притяжения острова Русский, побывать на краю земли и сделать потрясающие фото
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
20 мар в 08:30
11 590 ₽ за всё до 7 чел.
-
8%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшее на Русском Острове: тур с максимальным охватом за 1 день
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Завтра в 07:00
20 мар в 07:00
10 948 ₽
11 900 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Организатор заберет вас от вашего адреса (в предел...
Завтра в 08:00
20 мар в 08:00
10 392 ₽
12 990 ₽ за всё до 7 чел.