Экскурсия начнется на площади Борцов Революции, расположенной в центре Владивостока. Мы направляемся к Золотому мосту, который соединяет два берега бухты Золотой Рог. Этот мост — символ Владивостока, его визитная карточка. Затем мы проедем по Русскому мосту протяженностью 3100 метров. Под нами пролив Босфор Восточный, а впереди уже виднеются сопки острова Русский. Первой остановкой на острове станет Новосильцевская батарея — одно из старейших фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Построенная в начале XIX века, она служила надежной оборонительной линией на случай нападения с моря. Мы проедем по Университетскому проспекту, где находится кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Этот университет — один из крупнейших в России, и его кампус считается одним из самых современных в стране. Далее нас ждет Владивостокский Океанариум, один из крупнейших в России и Азии. Его экспозиции посвящены подводному миру от северных морей до тропиков. Это место особенно понравится детям, но и взрослые будут в восторге. На выезде из Океанариума мы увидим живописную бухту Ахлестышева. Здесь чистая вода, мягкий песчаный пляж. Летом бухта превращается в популярное место отдыха — вода здесь теплее, чем в других частях острова, а пейзаж радует глаз в любое время года. После знакомства с подводным миром мы отправимся на Великокняжескую батарею и совершим прогулку вдоль обрыва высотой 40 метров, где отвесные скалы образуют живописные обрывы, уходящие прямо в море. Ветер, шум волн, запах соли в воздухе — все это создает неповторимую атмосферу. Отсюда открывается панорамный вид на бескрайние морские просторы Японского моря. Локации могут меняться в последовательности. Важная информация:

За сутки до экскурсии необходимо внести организатору стоимость билетов в Океанариум. Они будут выкуплены заранее. Если вы забронировали экскурсию позже, то внести сумму сразу, как только с вами свяжется менеджер компании.

• Билеты в Океанариум оплачиваются дополнительно. Экскурсия по Океанариуму займет 2 часа. Посещение дельфинария в программу не входит. Стоимость билетов в Океанариум: