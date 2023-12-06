Погрузитесь в удивительный мир Русского Острова вместе с нами! За один незабываемый день вы окунётесь в историю и красоту этих мест, наслаждаясь фантастическими панорамами и интересными локациями.
Вас ждёт увлекательная экскурсия, пропитанная историческими фактами и занимательной информацией о каждом уголке острова.
Вас ждёт увлекательная экскурсия, пропитанная историческими фактами и занимательной информацией о каждом уголке острова.
Ближайшие даты:
6
дек
дек
7
дек
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8
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Описание
Что вас ожидает: Мы покажем вам Русский Остров так, как показываем его лучшим друзьям: в ходе интересной и познавательной беседы, с историческими и просто интересными фактами этих мест. Все это с фантастическими панорамами и яркими локациями, которые украсят ленты ваших соцсетей. За один день вы объедете главные места притяжения Русского Острова, от Мыса Тобизина до береговой батареи Назимова. За время этой экскурсии мы с вами посетим такие места как:
- прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту на остров Русский;
- так же не оставим без внимания Золотой мост;
- посмотрим на самый современный кампус страны: Дальневосточного Федерального Университета;
- проедем мимо Приморского Океанариума, на обратном пути можно будет высадится там;
- нас ждет увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина — один из самых живописных мысов острова;
- мыс Шмидта — самый высокий мыс острова;
- мыс Вятлина, с его большими волнами и круглыми валунами создающими свирепый шум перекатываясь по пляжу;
- мыс Ахлестышева, где находится набережная и серферский лагерь;
- мыс Назимова с одноименной батареей и видом на 2000 купюру;
• поиграем на пианино расположенном на одном из обрывов рядом с Великокняжеской батареей. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- За дополнительную плату мы может скорректировать ваш маршрут в зависимости от ваших желаний.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре городаЗавершение: Я отвезу вас обратно в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- За дополнительную плату мы может скорректировать ваш маршрут в зависимости от ваших желаний
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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