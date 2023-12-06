прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту на остров Русский;

так же не оставим без внимания Золотой мост;

посмотрим на самый современный кампус страны: Дальневосточного Федерального Университета;

проедем мимо Приморского Океанариума, на обратном пути можно будет высадится там;

нас ждет увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина — один из самых живописных мысов острова;

мыс Шмидта — самый высокий мыс острова;

мыс Вятлина, с его большими волнами и круглыми валунами создающими свирепый шум перекатываясь по пляжу;

мыс Ахлестышева, где находится набережная и серферский лагерь;

мыс Назимова с одноименной батареей и видом на 2000 купюру;

• поиграем на пианино расположенном на одном из обрывов рядом с Великокняжеской батареей. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

За дополнительную плату мы может скорректировать ваш маршрут в зависимости от ваших желаний.

Что вас ожидает: Мы покажем вам Русский Остров так, как показываем его лучшим друзьям: в ходе интересной и познавательной беседы, с историческими и просто интересными фактами этих мест. Все это с фантастическими панорамами и яркими локациями, которые украсят ленты ваших соцсетей. За один день вы объедете главные места притяжения Русского Острова, от Мыса Тобизина до береговой батареи Назимова. За время этой экскурсии мы с вами посетим такие места как: