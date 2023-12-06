10 мест для фото на Русском Острове

Индивидуальная экскурсия во Владивостоке
Погрузитесь в удивительный мир Русского Острова вместе с нами! За один незабываемый день вы окунётесь в историю и красоту этих мест, наслаждаясь фантастическими панорамами и интересными локациями.

Вас ждёт увлекательная экскурсия, пропитанная историческими фактами и занимательной информацией о каждом уголке острова.
10 мест для фото на Русском Острове
10 мест для фото на Русском Острове
10 мест для фото на Русском Острове
10 мест для фото на Русском Острове
10 мест для фото на Русском Острове
10 мест для фото на Русском Острове
Ближайшие даты:
6
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Описание

Что вас ожидает: Мы покажем вам Русский Остров так, как показываем его лучшим друзьям: в ходе интересной и познавательной беседы, с историческими и просто интересными фактами этих мест. Все это с фантастическими панорамами и яркими локациями, которые украсят ленты ваших соцсетей. За один день вы объедете главные места притяжения Русского Острова, от Мыса Тобизина до береговой батареи Назимова. За время этой экскурсии мы с вами посетим такие места как:
  • прокатимся по самому большому в мире вантовому мосту на остров Русский;
  • так же не оставим без внимания Золотой мост;
  • посмотрим на самый современный кампус страны: Дальневосточного Федерального Университета;
  • проедем мимо Приморского Океанариума, на обратном пути можно будет высадится там;
  • нас ждет увлекательный пеший маршрут на мыс Тобизина — один из самых живописных мысов острова;
  • мыс Шмидта — самый высокий мыс острова;
  • мыс Вятлина, с его большими волнами и круглыми валунами создающими свирепый шум перекатываясь по пляжу;
  • мыс Ахлестышева, где находится набережная и серферский лагерь;
  • мыс Назимова с одноименной батареей и видом на 2000 купюру;

• поиграем на пианино расположенном на одном из обрывов рядом с Великокняжеской батареей. Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • За дополнительную плату мы может скорректировать ваш маршрут в зависимости от ваших желаний.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Завершение: Я отвезу вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • За дополнительную плату мы может скорректировать ваш маршрут в зависимости от ваших желаний
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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