Шкота — маленький живописный и безлюдный остров, расположенный рядом с более популярным островом Русский. Но он так и манит туристов невероятными морскими панорамами и естественной красотой природы. Предлагаю вам не просто отправиться в путь на остров, но и устроить там полноценный пикник с едой и напитками.

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