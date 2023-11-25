Пикник на острове Шкота с фотографом

Индивидуальная фото-прогулка во Владивостоке

Владивосток: индивидуальная фотопрогулка и пикник на безлюдном острове Шкота

Шкота — маленький живописный и безлюдный остров, расположенный рядом с более популярным островом Русский. Но он так и манит туристов невероятными морскими панорамами и естественной красотой природы.

Предлагаю вам не просто отправиться в путь на остров, но и устроить там полноценный пикник с едой и напитками.
Пикник на острове Шкота с фотографом
Пикник на острове Шкота с фотографом
Пикник на острове Шкота с фотографом
Пикник на острове Шкота с фотографом
Пикник на острове Шкота с фотографом
Пикник на острове Шкота с фотографом
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Вантовые мосты
  • Остров Русский
  • Океанариум
  • Кампус университета ДВФУ
  • Остров Шкота

Описание

Что вас ждет

После того как я встречу вас возле вашего отеля на автомобиле, мы доберемся до начала экологической тропы на остров Шкота, который тысячи лет назад являлся дном океана, и под воздействием движения литосферных плит стал сушей. Скучать в пути вам не придется: мы проедем по двум вантовым мостам, Золотому и Русскому, рассмотрим из окна старинные сооружения и заброшенные военные объекты. Шкота — часть архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого в Японском море, и с острова открываются шикарные виды на бескрайние морские просторы. Наша прогулка по живописной природной тропе займет около 30 минут. Здесь вас ждут головокружительные виды: обрывы, каменистые пляжи, старый маяк. Добравшись до самого красивого места, я организую для вас полноценный пикник с пледом, закусками, напитками и потрясающим видом на море и могущественные скалы!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля до отеля
  • Услуги гида
  • Услуги фотографа
  • Пикник, состоящий из мясной нарезки, сыра, зелени, тостового хлеба и овощей, а также горячий вкусный чай
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Советую надевать удобную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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