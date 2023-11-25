Владивосток: индивидуальная фотопрогулка и пикник на безлюдном острове Шкота
Шкота — маленький живописный и безлюдный остров, расположенный рядом с более популярным островом Русский. Но он так и манит туристов невероятными морскими панорамами и естественной красотой природы.
Предлагаю вам не просто отправиться в путь на остров, но и устроить там полноценный пикник с едой и напитками.
Предлагаю вам не просто отправиться в путь на остров, но и устроить там полноценный пикник с едой и напитками.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вантовые мосты
- Остров Русский
- Океанариум
- Кампус университета ДВФУ
- Остров Шкота
Описание
Что вас ждетПосле того как я встречу вас возле вашего отеля на автомобиле, мы доберемся до начала экологической тропы на остров Шкота, который тысячи лет назад являлся дном океана, и под воздействием движения литосферных плит стал сушей. Скучать в пути вам не придется: мы проедем по двум вантовым мостам, Золотому и Русскому, рассмотрим из окна старинные сооружения и заброшенные военные объекты. Шкота — часть архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого в Японском море, и с острова открываются шикарные виды на бескрайние морские просторы. Наша прогулка по живописной природной тропе займет около 30 минут. Здесь вас ждут головокружительные виды: обрывы, каменистые пляжи, старый маяк. Добравшись до самого красивого места, я организую для вас полноценный пикник с пледом, закусками, напитками и потрясающим видом на море и могущественные скалы!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от отеля до отеля
- Услуги гида
- Услуги фотографа
- Пикник, состоящий из мясной нарезки, сыра, зелени, тостового хлеба и овощей, а также горячий вкусный чай
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / апартаменты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Советую надевать удобную одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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