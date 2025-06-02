Антон — ваш гид во Владивостоке Организатор данного мероприятия

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Провёл экскурсии для 47 туристов

Меня зовут Антон. Я родился во Владивостоке, жил в Москве, немного поездил по разным городам России, бывал в Китае и Вьетнаме. Люблю кататься на сапах, подниматься на вершины, искать новые тропы и красивые виды. Всё это в изобилии можно найти в Приморском крае. И я вам в этом помогу!