Мы побываем в месте, которое попало на купюру 2000 рублей.
Осмотрим сохранившиеся участки оборонительной линии — форты и батареи, — сделаем видео и фотографии на память. Я объясню, зачем Владивостоку такие мосты, и откуда у бухт греческие названия. И покажу красоту города, окружённого и пронизанного морем.
Осмотрим сохранившиеся участки оборонительной линии — форты и батареи, — сделаем видео и фотографии на память. Я объясню, зачем Владивостоку такие мосты, и откуда у бухт греческие названия. И покажу красоту города, окружённого и пронизанного морем.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Проспект Красоты (городское название улицы Всеволода Сибирцева), Золотой мост и Приморскую сцену Мариинского театра — полюбуетесь сверху на центр города, порт и бухту Золотой Рог.
- Русский мост — один из самых протяжённых вантовых мостов мира.
- Мыс Назимова, мыс Вятлина и мыс Шмидта.
- Форт Поспелова и Великокняжескую батарею.
- Скалы, леса и морские горизонты Русского острова.
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Voxy (вместимость — 6 пассажиров).
- Возможен бесплатный трансфер из аэропорта Владивостока (детали уточняйте в переписке с гидом).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 47 туристов
Меня зовут Антон. Я родился во Владивостоке, жил в Москве, немного поездил по разным городам России, бывал в Китае и Вьетнаме. Люблю кататься на сапах, подниматься на вершины, искать новые тропы и красивые виды. Всё это в изобилии можно найти в Приморском крае. И я вам в этом помогу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравилось Красивые локации, красивые фотографии получились Интересный рассказ и маршрут
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