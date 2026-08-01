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Морские львы – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Морские львы» во Владивостоке, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Фототур: затерянные острова и лежбище морских львов
На катере
12 часов
14 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур: затерянные острова и лежбище морских львов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
К морским львам и нерпам с посещением сафари-парка (автомобиль + катер)
На катере
9 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
К морским львам и нерпам с посещением сафари-парка (автомобиль + катер)
Начало: Ваше местоположение
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
38 000 ₽ за всё до 6 чел.
Морская экскурсия на дикие острова Приморья - 2 острова за 1 день
На катере
12 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Морская экскурсия на дикие острова Приморья - 2 острова за 1 день
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: По субботам в 7:00
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
12 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Морские львы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Фототур: затерянные острова и лежбище морских львов;
  2. К морским львам и нерпам с посещением сафари-парка (автомобиль + катер);
  3. Морская экскурсия на дикие острова Приморья - 2 острова за 1 день.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский;
  2. Мосты;
  3. Мыс Тобизина;
  4. Бухта Стеклянная;
  5. Остров Шкота;
  6. Сафари-парк;
  7. Кравцовские водопады;
  8. Набережная;
  9. Бухта Теляковского;
  10. Нагорный парк.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Морские львы" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2026 год по теме «Морские львы», 72 ⭐ отзыва, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь