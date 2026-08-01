Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур: затерянные острова и лежбище морских львов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К морским львам и нерпам с посещением сафари-парка (автомобиль + катер)
Начало: Ваше местоположение
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время.
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
38 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Морская экскурсия на дикие острова Приморья - 2 острова за 1 день
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: По субботам в 7:00
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
12 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Морские львы»
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