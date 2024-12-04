Я покажу вам, почему Владивосток называют русским Сан-Франциско. Вы увидите интересные локации, рассмотрите Токаревский маяк и погуляете по берегу Золотого Рога.
Познакомитесь с обычаями военно-морской крепости, услышите об особенностях природы и насладитесь лучшими видами. Мы посетим мыс Тобизина и при солнечной погоде поднимемся на гору Попова.
Познакомитесь с обычаями военно-морской крепости, услышите об особенностях природы и насладитесь лучшими видами. Мы посетим мыс Тобизина и при солнечной погоде поднимемся на гору Попова.
Описание экскурсии
Экскурсия по Владивостоку
- Вы увидите символ города — Токаревский маяк
- Прогуляетесь по набережной бухты Золотой Рог и услышите полуденный выстрел из пушки военно-морской крепости
- Прокатитесь на фуникулёре и выясните, почему Владивосток — это русский Сан-Франциско
- Узнаете, где находятся самые крутые улочки города, а откуда открываются самые интересные виды
Незабываемый остров Русский
- Вы услышите историю Владивостокской крепости
- С Новосильцевской батареи полюбуетесь самым длинным вантовым мостом в мире
- Увидите кампус Дальневосточного федерального университета
- На мысе Тобизина у вас будет свободное время, чтобы насладиться красотой Приморского края, устроить пикник или искупаться в Японском море
Кроме того, в ясную погоду поднимемся на одну из самых высоких вершин полуострова Муравьёва-Амурского — гору Попова. С неё открывается восхитительный вид на весь Владивосток.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, ко всем локациям подъезжаем максимально близко без утомительных прогулок
- В машине отсутствует детское кресло, поэтому экскурсия не подойдёт детям младше 7 лет
- Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 244 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель Владивостока. С детства интересуюсь историей родного города и края. Знаю самые небанальные места, легенды и факты — с радостью поделюсь ими с вами. А также помогу увидеть и почувствовать душу Приморского края.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Вышка. Уникальный. Универсальный. Поймает интуитивно настрой собеседника, не загрузит информацией, а донесет абсолютно доступно и очень интересно. Импровизирует и подхватывает:»а можно еще,воооон туда?» сдержанный и тактичный. Александр не будет дергать вас на локациях и предоставит возможность полюбоваться красотами природы и восхититься ими. Забросит на транспорте в самые труднодоступные места, покажет невероятные панорамы. Искренне благодарю! Однозначно рекомендую!
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