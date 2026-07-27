Токаревский маяк, спрятанный от туристов фрагмент Владивостокской крепости, обрывы и впечатляющие виды в районе мысов Тобизина и Вятлина — это только часть того, что я для вас приготовил! Вы отправитесь в фотоприключение по городу и острову, посетите ключевые локации, а на память у вас останутся волшебные снимки, сделанные на профессиональную камеру.
Описание фото-прогулки
Все локации нашей прогулки очень живописны. Куда бы мы ни направились, кадры с фотосессии получатся атмосферными и живыми.
Мы можем составить маршрут по вашему желанию — посетить бухту Стеклянную, мысы Тобизина, Вятлина или Ахлестышева, Ворошиловскую или Новосильцевскую батареи, пороховой погреб, ферму морепродуктов. С каждой локации вы получите все удачные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость программы включены трансфер и услуги фотографа
- На следующий день я вышлю ссылку на Yandex Диск, где вы сможете скачать фото
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon
- В стоимость прогулки не включены: личные расходы, питание, входные билеты в платные локации
- Возможно начать прогулку также в 15:00. Сообщите, пожалуйста, в переписке, если вам удобно это время
- Если вы не хотите фотографироваться — просто скажите, и я уберу камеру
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 559 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Алексей, несколько лет провожу экскурсии по Владивостоку и окрестностям. С радостью поделюсь красотой Приморья с вами и покажу самые интересные места нашего края.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
s
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
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М
Отличная экскурсия, красивые локации, интересный и общительный гид
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Е
Алексей прекрасный фотограф! Он учёл все наши отдельные пожелания, за что отдельное спасибо! Везде провёз, на память остались прекраснейшие фотографии, всё было супер, спасибо!
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в общем опишу как есть. были на экскурсии вдвоем с другом, с Алексеем просто словили одну волну, разговоры ни о чем и обо всем) Виды - кайф, с Алексеем постоянно общались, угорали) своим друзьям явно порекомендовал бы)
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С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край. Столько интересного за один день! Море впечатлений, море фото (во вложении наши фото, а еще много от Алексея). Конечно рекомендую! Алексею большой респект 👍🏻
+3
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Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с Алексеем отважилась сфотографироваться на краю мыса и даже не задумалась о том, что страшно!
+2
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