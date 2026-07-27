Токаревский маяк, спрятанный от туристов фрагмент Владивостокской крепости, обрывы и впечатляющие виды в районе мысов Тобизина и Вятлина — это только часть того, что я для вас приготовил! Вы отправитесь в фотоприключение по городу и острову, посетите ключевые локации, а на память у вас останутся волшебные снимки, сделанные на профессиональную камеру.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание фото-прогулки

Все локации нашей прогулки очень живописны. Куда бы мы ни направились, кадры с фотосессии получатся атмосферными и живыми.

Мы можем составить маршрут по вашему желанию — посетить бухту Стеклянную, мысы Тобизина, Вятлина или Ахлестышева, Ворошиловскую или Новосильцевскую батареи, пороховой погреб, ферму морепродуктов. С каждой локации вы получите все удачные фотографии.

Организационные детали