Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом

Увидеть все оттенки севера и увезти с собой суровые морские пейзажи

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Ответы на вопросы
Токаревский маяк, спрятанный от туристов фрагмент Владивостокской крепости, обрывы и впечатляющие виды в районе мысов Тобизина и Вятлина — это только часть того, что я для вас приготовил! Вы отправитесь в фотоприключение по городу и острову, посетите знаковые места, а на память у вас останутся волшебные снимки, сделанные на профессиональную камеру.
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Ближайшие даты:
8
ноя
9
ноя
10
ноя
13
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все локации нашей прогулки очень фотогеничны. Суровая, лаконичная природа, насыщенные северными оттенками пейзажи — куда бы мы ни направились, кадры с фотосессии получатся атмосферными и живыми.

Мы можем составить маршрут по вашему желанию — посетить бухту Стеклянную, мысы Тобизина, Вятлина или Ахлестышева, Ворошиловскую или Новосильцевскую батареи, пороховой погреб, ферму морепродуктов. С каждой локации вы получите все удачные фотографии.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены трансфер и услуги фотографа
  • На следующий день я вышлю ссылку на Yandex Диск, где вы сможете скачать фото
  • В стоимость экскурсии не включены: личные расходы, питание, входные билеты в платные локации

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Выездные
Фотопрогулки
Острова
Остров русский
Популярные места
Маяки
Токаревский маяк
Владивостокская крепость
Новосильцевская батарея
Мыс Ахлестышева

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