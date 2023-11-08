Увидеть все оттенки севера и увезти с собой суровые морские пейзажи
Токаревский маяк, спрятанный от туристов фрагмент Владивостокской крепости, обрывы и впечатляющие виды в районе мысов Тобизина и Вятлина — это только часть того, что я для вас приготовил! Вы отправитесь в фотоприключение по городу и острову, посетите знаковые места, а на память у вас останутся волшебные снимки, сделанные на профессиональную камеру.
Ближайшие даты:
8
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Все локации нашей прогулки очень фотогеничны. Суровая, лаконичная природа, насыщенные северными оттенками пейзажи — куда бы мы ни направились, кадры с фотосессии получатся атмосферными и живыми.
Мы можем составить маршрут по вашему желанию — посетить бухту Стеклянную, мысы Тобизина, Вятлина или Ахлестышева, Ворошиловскую или Новосильцевскую батареи, пороховой погреб, ферму морепродуктов. С каждой локации вы получите все удачные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость программы включены трансфер и услуги фотографа
- На следующий день я вышлю ссылку на Yandex Диск, где вы сможете скачать фото
- В стоимость экскурсии не включены: личные расходы, питание, входные билеты в платные локации
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 165 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Алексей, несколько лет провожу экскурсии по Владивостоку и окрестностям. С радостью поделюсь красотой Приморья с вами и покажу самые интересные места нашего края.
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