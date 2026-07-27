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Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом

Посетить знаковые места и увезти с собой живописные морские пейзажи
Токаревский маяк, спрятанный от туристов фрагмент Владивостокской крепости, обрывы и впечатляющие виды в районе мысов Тобизина и Вятлина — это только часть того, что я для вас приготовил! Вы отправитесь в фотоприключение по городу и острову, посетите ключевые локации, а на память у вас останутся волшебные снимки, сделанные на профессиональную камеру.
4.7
30 отзывов
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом

Описание фото-прогулки

Все локации нашей прогулки очень живописны. Куда бы мы ни направились, кадры с фотосессии получатся атмосферными и живыми.

Мы можем составить маршрут по вашему желанию — посетить бухту Стеклянную, мысы Тобизина, Вятлина или Ахлестышева, Ворошиловскую или Новосильцевскую батареи, пороховой погреб, ферму морепродуктов. С каждой локации вы получите все удачные фотографии.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены трансфер и услуги фотографа
  • На следующий день я вышлю ссылку на Yandex Диск, где вы сможете скачать фото
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon
  • В стоимость прогулки не включены: личные расходы, питание, входные билеты в платные локации
  • Возможно начать прогулку также в 15:00. Сообщите, пожалуйста, в переписке, если вам удобно это время
  • Если вы не хотите фотографироваться — просто скажите, и я уберу камеру

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 559 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Алексей, несколько лет провожу экскурсии по Владивостоку и окрестностям. С радостью поделюсь красотой Приморья с вами и покажу самые интересные места нашего края.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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3
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Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию-фотосессию. Нам очень понравилось😍Мыс Тобизина,Мыс Ахлёстышева,Русский Мост. Фотографии получились прекрасные👍
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М
Отличная экскурсия, красивые локации, интересный и общительный гид
Отличная экскурсия, красивые локации, интересный и общительный гид
Отличная экскурсия, красивые локации, интересный и общительный гид
Отличная экскурсия, красивые локации, интересный и общительный гид
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Е
Алексей прекрасный фотограф! Он учёл все наши отдельные пожелания, за что отдельное спасибо! Везде провёз, на память остались прекраснейшие фотографии, всё было супер, спасибо!
Алексей прекрасный фотограф! Он учёл все наши отдельные пожелания, за что отдельное спасибо! Везде провёз, на
Алексей прекрасный фотограф! Он учёл все наши отдельные пожелания, за что отдельное спасибо! Везде провёз, на
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Артур
в общем опишу как есть. были на экскурсии вдвоем с другом, с Алексеем просто словили одну волну, разговоры ни о чем и обо всем) Виды - кайф, с Алексеем постоянно общались, угорали) своим друзьям явно порекомендовал бы)
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Елена
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край. Столько интересного за один день! Море впечатлений, море фото (во вложении наши фото, а еще много от Алексея). Конечно рекомендую! Алексею большой респект 👍🏻
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.+3
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
С этой экскурсии началось знакомство с Владивостоком, в компании Алексея, человеком любящим и знающим свой край.
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Елена
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с Алексеем отважилась сфотографироваться на краю мыса и даже не задумалась о том, что страшно!
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Прекрасный гид и фотограф). Просто Волшебные результаты! Экскурсия прошла очень интересно так, как я себе представить не могла. Все легко, комфортно. Алексей умеет видеть красоту через объектив, легко и грамотно доносить интересующую информацию. Ваша экскурсия великолепна, интересна, а фото - действительно сказочные! Экскурсию буду рекомендовать друзьям и знакомым.

Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с+2
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Алексею! Испытала наивысшие эмоции. Я очень боюсь высоты, но с
Вам был полезен этот отзыв?

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