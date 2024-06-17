Найдено 3 экскурсии в категории « Национальные парки » во Владивостоке, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Групповая 15 часов Три границы и национальный парк «Земля леопарда» Начало: Ост. Луговая «За один день вы побываете в Национальном парке «Земля леопарда» и на стыке трёх границ — России, Северной Кореи и Китайской Народной Республики» Расписание: По понедельникам в 07:00 5 500 ₽ за человека 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Кравцовские водопады и Земля леопарда Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты Начало: На ул. Алеутская «Последняя — самая редкая из крупных кошек планеты, в мире их чуть больше 100 особей, и около 70% ареала хищника — под охраной приморского национального парка» 20 700 ₽ за всё до 4 чел. Групповая 10 часов Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда» ««Земля леопарда» — национальный парк, созданный в 2012 году» Расписание: Среда в 09:00 4 800 ₽ за человека Другие экскурсии Владивостока

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