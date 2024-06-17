1 чел.
По популярности
Групповая
15 часов
Три границы и национальный парк «Земля леопарда»
Начало: Ост. Луговая
«За один день вы побываете в Национальном парке «Земля леопарда» и на стыке трёх границ — России, Северной Кореи и Китайской Народной Республики»
Расписание: По понедельникам в 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты
Начало: На ул. Алеутская
«Последняя — самая редкая из крупных кошек планеты, в мире их чуть больше 100 особей, и около 70% ареала хищника — под охраной приморского национального парка»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
20 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
««Земля леопарда» — национальный парк, созданный в 2012 году»
Расписание: Среда в 09:00
4 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Национальные парки»
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