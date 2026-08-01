-
10%
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборМорское путешествие к островам Японского моря и котикам
Начало: Ул. Набережная, 13 (Место старта от пирса в 5-8 ми...
Расписание: Каждый день в 9:00
12 авг в 07:30
14 авг в 07:30
8910 ₽
9900 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур: затерянные острова и лежбище морских львов
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
8%
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборМорской день в Приморье: купание, катер и морепродукты
Начало: Маяк Токаревского
Завтра в 07:45
10 авг в 07:45
8924 ₽
9700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Ларги»
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