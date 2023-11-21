Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море — идеальный рецепт завершения вечера во Владивостоке! Вместе с нами вы отправитесь в романтическую 2-х часовую поездку по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, посмотрите на огни мостов Золотой и Русский, набережную Цесаревича, а завершим прогулку шикарным заходом солнца на Токаревской кошке.
Ближайшие даты:
21
ноя
ноя
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Золотой Рог
- Пролив Босфор Восточный
- Русский мост
- Золотой мост
- Маяк на Токаревской ковке
- Набережная Цесаревича
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Встретим закат на Токаревской кошке, посмотрим на маяк.
- Полюбуемся на город в вечерних огнях.
- Посмотрим на Русский мост.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Быстроходный катер
- Место начала и завершения?
- ул. Бархатная, д. 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Групповые
Водные развлечения
Вечерние
Золотой мост
Мосты
На катере
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
в центре города
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечернего Владивостока
Посетить лучшие смотровые площадки города и полюбоваться им в свете ночных огней
в центре города
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
6 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - не благодаря, а вопреки
Авторская экскурсия по центру с гидом, имеющим свой взгляд на формирование духа и образа города
на Корабельной набережной
25 ноя
26 ноя
2 дек
3 дек
4 800₽ за всё до 4 чел.