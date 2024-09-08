Индивидуальная морская прогулка по вечернему Владивостоку на катере

Подарите себе романтическую прогулку по проливу Босфор Восточный.

Мы полюбуемся видами Владивостока на закате, увидим огни знаменитых мостов и сделаем остановку у Токаревского маяка. Комфортные тримараны обеспечат приятную поездку и незабываемые панорамы с видом на море.
Индивидуальная морская прогулка по вечернему Владивостоку на катере
Индивидуальная морская прогулка по вечернему Владивостоку на катере
Индивидуальная морская прогулка по вечернему Владивостоку на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Описание водной прогулки

Владивосток на закате Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море — идеальный рецепт завершения вечера во Владивостоке! Вместе с нами вы отправитесь в романтическую 2-х часовую поездку по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, посмотрите на огни мостов Золотой и Русский, набережную Цесаревича и Токаревскую кошку. При благоприятной погоде завершим прогулку шикарным видом на город под лучами заходящего солнца.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Улисс
  • Бухта Золотой Рог
  • О. Русский
  • О. Елены
  • Пролив Босфор Восточный
  • Русский мост
  • Золотой мост
  • Маяк на Токаревской кошке
  • Набережная Цесаревича
Что включено
  • Уникальные тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море
  • Теплые пледы и шапки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Катерная, 2В
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • 📍МЕСТО ВСТРЕЧИ: ул. Катерная, 2В
  • Ориентир - синие ворота, КПП №4, сбор будет происходить за ними у пирса
  • На КПП можете назвать фамилию Лисицын, вахтер покажет где катер
  • Точка на Яндекс картах: https://yandex com/maps/?whatshere%5Bzoom%5D=18&whatshere%5Bpoint%5D=131.927485,43.077125
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
На катере
39 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Водная прогулка по живописным местам Владивостока
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
6 300 за человека
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
На катере
75 отзывов
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
50 000 за всё до 4 чел.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
На катере
51 отзыв
3 часа
Водная прогулка
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
ХорошоТам