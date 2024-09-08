Подарите себе романтическую прогулку по проливу Босфор Восточный.
Мы полюбуемся видами Владивостока на закате, увидим огни знаменитых мостов и сделаем остановку у Токаревского маяка. Комфортные тримараны обеспечат приятную поездку и незабываемые панорамы с видом на море.
Мы полюбуемся видами Владивостока на закате, увидим огни знаменитых мостов и сделаем остановку у Токаревского маяка. Комфортные тримараны обеспечат приятную поездку и незабываемые панорамы с видом на море.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание водной прогулки
Владивосток на закате Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море — идеальный рецепт завершения вечера во Владивостоке! Вместе с нами вы отправитесь в романтическую 2-х часовую поездку по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, посмотрите на огни мостов Золотой и Русский, набережную Цесаревича и Токаревскую кошку. При благоприятной погоде завершим прогулку шикарным видом на город под лучами заходящего солнца.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Улисс
- Бухта Золотой Рог
- О. Русский
- О. Елены
- Пролив Босфор Восточный
- Русский мост
- Золотой мост
- Маяк на Токаревской кошке
- Набережная Цесаревича
Что включено
- Уникальные тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море
- Теплые пледы и шапки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Катерная, 2В
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- 📍МЕСТО ВСТРЕЧИ: ул. Катерная, 2В
- Ориентир - синие ворота, КПП №4, сбор будет происходить за ними у пирса
- На КПП можете назвать фамилию Лисицын, вахтер покажет где катер
- Точка на Яндекс картах: https://yandex com/maps/?whatshere%5Bzoom%5D=18&whatshere%5Bpoint%5D=131.927485,43.077125
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
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