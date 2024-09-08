Подарите себе романтическую прогулку по проливу Босфор Восточный. Мы полюбуемся видами Владивостока на закате, увидим огни знаменитых мостов и сделаем остановку у Токаревского маяка. Комфортные тримараны обеспечат приятную поездку и незабываемые панорамы с видом на море.

Описание водной прогулки

Владивосток на закате Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море — идеальный рецепт завершения вечера во Владивостоке! Вместе с нами вы отправитесь в романтическую 2-х часовую поездку по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, посмотрите на огни мостов Золотой и Русский, набережную Цесаревича и Токаревскую кошку. При благоприятной погоде завершим прогулку шикарным видом на город под лучами заходящего солнца.