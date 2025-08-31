Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Волгограде

Найдено 6 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Волгограде, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое знакомство с Волгоградом
На машине
3 часа
166 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города
Начало: У железнодорожного вокзала
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
Пешая
1 час
7 отзывов
Аудиогид
Голоса опалённых страниц
Путешествие в прошлое Волгограда через аудиоспектакль. Узнайте о судьбах людей, переживших Сталинградскую битву, прогуливаясь по историческим местам
Начало: У гостиницы «Волгоград»
Расписание: в понедельник в 15:00, в воскресенье в 15:30
14 дек в 15:30
15 дек в 15:00
2500 ₽ за человека
3 эпохи Волгограда
Пешая
5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
3 эпохи Волгограда
Рассмотреть три лика города-героя через достопримечательности и истории о нём
Начало: Или у Мамаева Кургана, или на площади Павших борцо...
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Теличко
    31 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Дата посещения: 31 августа 2025
    Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, экскурсовод обращала внимание на детали и объясняла, какой замысел авторов был в той или иной детали. Большое спасибо! Сильнейшие впечатления останутся надолго
  • Л
    Людмила
    16 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Дата посещения: 15 августа 2025
    Если планируете посетить Мемориальный комплекс, то только с экскурсоводом! Очень рекомендую Сергея. Интересная подача информации, исторические события, много моментов, на которые самостоятельно сами не обратили внимания.Буду рекомендовать друзьям и знакомым!
  • О
    Ольга
    13 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Очень рекомендую Сергея. Экскурсия прошла легко и интересно, ребёнок 11 лет много чего запомнил и заинтересовался дальнейшим изучением Сталинградской битвой.
  • К
    Кузнецов
    16 июля 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Дата посещения: 16 июля 2025
    Великолепный Экскурсовод! Мы всей семьёй в восторге. Грамотная речь, увлекательный и подробный рассказ, интересно как взрослым так и детям
  • О
    Ольга
    29 июня 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Дата посещения: 28 июня 2025
    Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось.
  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Очень понравилась экскурсия. Взяли специально утром, когда не очень много людей и не очень жарко. Было очень интересно, большое спасибо!
  • А
    Андрей
    3 ноября 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Голос Сергея во время экскурсии ощущается как голос военного корреспондента времен Великой Отечественной Войны. С ним погружаешься в события Сталинградской битвы, мурашки бегут по коже от рассказов.

    По нашему мнению идеальный гид для такого места.
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    В сентябре месяце мы посетили город Волгоград, который славится своими историческими памятниками, среди которых особое внимание заслуживает мемориальный комплекс Мамаев
    читать дальше

    курган. При его посещении мы воспользовались услугой индивидуального гида по имени Сергей, который очень подробно, увлечённо, с большим интересом провел нам познавательную экскурсию. Видно, что человек на своём месте! Спасибо ему большое, мы узнали много нового и интересного. Рекомендуем Сергея для проведения экскурсии.

  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Хотим сказать большое спасибо за проведение экскурсии по Мамаеву Кургану, нашему экскурсоводу Сергею.
    В этот день сложилось все– хорошая погода, отличный
    читать дальше

    экскурсовод. И в итоге создались замечательные впечатления о посещении этого незабываемого места, в истории нашей страны. Побывать на Мамаевом Кургане, посмотреть грандиозный памятник Родина - Мать и взять обязательно экскурсию по Мамаеву Кургану, а не самим просто пробежаться, – именно так надо сделать каждому туристу, посещающему Волгоград.
    Экскурсовод Сергей очень хорошо и подробно рассказал и о самой битве на кургане, и о создании памятника. Первоначально немного смущала его манера « дикторской речи», но это только вначале, а потом на это уже не обращали внимание. Нас захватывал рассказ, Сергея.
    Есть не большое замечание– пора сменить папку экскурсовода (сделать новую, фотографии уже все потрепанные). Но это никак не отражается на проведение экскурсии. Поэтому за проведение экскурсии – твёрдая «5»! Совету этого экскурсовода всем.

    Хотим сказать большое спасибо за проведение экскурсии по Мамаеву Кургану, нашему экскурсоводу Сергею
  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Отличная экскурсия! Настоятельно рекомендую!
    Отличная экскурсия! Настоятельно рекомендую!
  • А
    Анна
    24 сентября 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию. Экскурсия прошла на одном дыхании. Ребёнок 10 лет тоже слушал внимательно.
    Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию. Экскурсия прошла на одном дыхании. Ребёнок 10 лет тоже слушал внимательно
  • Е
    Елена
    16 сентября 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и позновательно. Получили ответы на все свои вопросы.
  • Г
    Густова
    29 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Были на экскурсии с Сергеем. 100% попадание! Было интересно, познавательно и очень комфортно!
    Сергею спасибо!
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Отличная экскурсия, большое спасибо Сергею! Получили максимально исчерпывающую информацию о комплексе Мамаев курган. Сергей заинтересовал и взрослых и подростков. 1,5 часа пролетели на одном дыхании.
    От души рекомендуем Сергея!
  • А
    Анатолий
    23 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Все отлично, хороший парень
    Все отлично, хороший парень
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Спасибо Сергею за увлекательную экскурсию. Узнали много интересных фактов, время пролетело на одном дыхании. Были с двумя маленькими детьми, даже их увлек рассказ Сергея.
    Спасибо Сергею за увлекательную экскурсию. Узнали много интересных фактов, время пролетело на одном дыхании. Были с двумя маленькими детьми, даже их увлек рассказ Сергея.
  • О
    Ольга
    17 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Сергей оказался очень вовлеченным рассказчиком. Для меня это было важно, так как экскурсию я посещала с детьми-подростками, они не будут слушать, если им неинтересно.
    Все полтора часа были насыщенными, содержательными и полезными. Благодарю вас.
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Огромное спасибо Сергею за интересную и познавательную экскурсию. Мы прошлись по всем основным моментам заявленной темы и самого кургана. То,
    читать дальше

    что экскурсия прошла в темное время суток добавила свое очарование, а рабочая подсветка акцентировала внимание на определенных объектах и деталях. 10 из 10! Рекомендую 👍

  • Л
    Людмила
    16 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Очень понравилась экскурсия! Дети тоже с интересом слушали. Время пролетело незаметно! Обязательно при случае порекомендуем Сергея как экскурсовода!
    Очень понравилась экскурсия! Дети тоже с интересом слушали. Время пролетело незаметно! Обязательно при случае порекомендуем Сергея как экскурсовода!
  • И
    Ирина
    15 августа 2025
    Мамаев курган и его судьбоносное значение
    Сергей, к сожалению, не смог провести для нас экскурсию по независящим от него причинам, но заранее позаботился о замене на
    читать дальше

    нового гида. Мы познакомились с Никитой. Нам понравилась экскурсия: содержательно, динамично, интересно. Было +26, но Никита выбирал места в тени, чтобы нам было удобно и комфортно воспринимать информацию. Увлекательный рассказ о подвиге сталинградцев еще раз заставил нас задуматься какой ценной досталась победа. Экскурсию рекомендую.

