Индивидуальная
до 3 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города
Начало: У железнодорожного вокзала
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
Голоса опалённых страниц
Путешествие в прошлое Волгограда через аудиоспектакль. Узнайте о судьбах людей, переживших Сталинградскую битву, прогуливаясь по историческим местам
Начало: У гостиницы «Волгоград»
Расписание: в понедельник в 15:00, в воскресенье в 15:30
14 дек в 15:30
15 дек в 15:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
3 эпохи Волгограда
Рассмотреть три лика города-героя через достопримечательности и истории о нём
Начало: Или у Мамаева Кургана, или на площади Павших борцо...
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 200 ₽ за всё до 5 чел.
- ТТеличко31 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеДата посещения: 31 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, экскурсовод обращала внимание на детали и объясняла, какой замысел авторов был в той или иной детали. Большое спасибо! Сильнейшие впечатления останутся надолго
- ЛЛюдмила16 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеДата посещения: 15 августа 2025Если планируете посетить Мемориальный комплекс, то только с экскурсоводом! Очень рекомендую Сергея. Интересная подача информации, исторические события, много моментов, на которые самостоятельно сами не обратили внимания.Буду рекомендовать друзьям и знакомым!
- ООльга13 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеДата посещения: 13 августа 2025Очень рекомендую Сергея. Экскурсия прошла легко и интересно, ребёнок 11 лет много чего запомнил и заинтересовался дальнейшим изучением Сталинградской битвой.
- ККузнецов16 июля 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеДата посещения: 16 июля 2025Великолепный Экскурсовод! Мы всей семьёй в восторге. Грамотная речь, увлекательный и подробный рассказ, интересно как взрослым так и детям
- ООльга29 июня 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеДата посещения: 28 июня 2025Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось.
- ООльга12 ноября 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеОчень понравилась экскурсия. Взяли специально утром, когда не очень много людей и не очень жарко. Было очень интересно, большое спасибо!
- ААндрей3 ноября 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеГолос Сергея во время экскурсии ощущается как голос военного корреспондента времен Великой Отечественной Войны. С ним погружаешься в события Сталинградской битвы, мурашки бегут по коже от рассказов.
По нашему мнению идеальный гид для такого места.
- ТТатьяна29 сентября 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеВ сентябре месяце мы посетили город Волгоград, который славится своими историческими памятниками, среди которых особое внимание заслуживает мемориальный комплекс Мамаев
- ММарина29 сентября 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеХотим сказать большое спасибо за проведение экскурсии по Мамаеву Кургану, нашему экскурсоводу Сергею.
В этот день сложилось все– хорошая погода, отличный
- ЕЕлена28 сентября 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеОтличная экскурсия! Настоятельно рекомендую!
- ААнна24 сентября 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеБольшое спасибо Сергею за интересную экскурсию. Экскурсия прошла на одном дыхании. Ребёнок 10 лет тоже слушал внимательно.
- ЕЕлена16 сентября 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеСпасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и позновательно. Получили ответы на все свои вопросы.
- ГГустова29 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеБыли на экскурсии с Сергеем. 100% попадание! Было интересно, познавательно и очень комфортно!
Сергею спасибо!
- ЮЮлия25 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеОтличная экскурсия, большое спасибо Сергею! Получили максимально исчерпывающую информацию о комплексе Мамаев курган. Сергей заинтересовал и взрослых и подростков. 1,5 часа пролетели на одном дыхании.
От души рекомендуем Сергея!
- ААнатолий23 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеВсе отлично, хороший парень
- ООльга18 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеСпасибо Сергею за увлекательную экскурсию. Узнали много интересных фактов, время пролетело на одном дыхании. Были с двумя маленькими детьми, даже их увлек рассказ Сергея.
- ООльга17 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеСергей оказался очень вовлеченным рассказчиком. Для меня это было важно, так как экскурсию я посещала с детьми-подростками, они не будут слушать, если им неинтересно.
Все полтора часа были насыщенными, содержательными и полезными. Благодарю вас.
- ТТатьяна17 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеОгромное спасибо Сергею за интересную и познавательную экскурсию. Мы прошлись по всем основным моментам заявленной темы и самого кургана. То,
- ЛЛюдмила16 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеОчень понравилась экскурсия! Дети тоже с интересом слушали. Время пролетело незаметно! Обязательно при случае порекомендуем Сергея как экскурсовода!
- ИИрина15 августа 2025Мамаев курган и его судьбоносное значениеСергей, к сожалению, не смог провести для нас экскурсию по независящим от него причинам, но заранее позаботился о замене на
