экскурсовод. И в итоге создались замечательные впечатления о посещении этого незабываемого места, в истории нашей страны. Побывать на Мамаевом Кургане, посмотреть грандиозный памятник Родина - Мать и взять обязательно экскурсию по Мамаеву Кургану, а не самим просто пробежаться, – именно так надо сделать каждому туристу, посещающему Волгоград.

Экскурсовод Сергей очень хорошо и подробно рассказал и о самой битве на кургане, и о создании памятника. Первоначально немного смущала его манера « дикторской речи», но это только вначале, а потом на это уже не обращали внимание. Нас захватывал рассказ, Сергея.

Есть не большое замечание– пора сменить папку экскурсовода (сделать новую, фотографии уже все потрепанные). Но это никак не отражается на проведение экскурсии. Поэтому за проведение экскурсии – твёрдая «5»! Совету этого экскурсовода всем.