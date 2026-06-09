Не просто увидеть знаковые места, а сложить из них осмысленную историю
Эта экскурсия — возможность увидеть Волгоград таким, каким его редко показывают.
Вы изучите историю города и начнёте замечать детали: какие эпохи соседствуют в центре и о чём говорят стены домов, переживших войну. Между точками маршрута передвигаемся на автобусе — без спешки и усталости. Так всё ваше внимание достанется городу и его славному прошлому.
Экскурсия начинается в центре города — там, где слои истории лежат особенно близко друг к другу. Вы увидите:
собор Александра Невского — воссозданный символ дореволюционного Царицына
тополь-ветеран, сохранившийся со времён войны
гостиницу «Волгоград» — здание, пережившее бомбардировки и смену эпох
На площади Павших борцов мы остановимся у Вечного огня. Здесь покоятся защитники города, и вы поймёте, как это место стало одним из главных символов памяти. У Центрального универмага поговорим о событиях января 1943 года — именно здесь был пленён фельдмаршал Паулюс, и Сталинградская битва подошла к переломному моменту.
Мамаев курган
Далее вы пройдёте путь, который в 1942–1943 годах стоил жизни тысячам бойцов. Постепенное движение от подножия к вершине позволяет внимательно рассмотреть мемориальный комплекс:
стены-руины с барельефами
Зал воинской славы
скульптуру «Родина-мать»
В Зале воинской славы вы услышите истории защитников высоты и почувствуете масштаб событий, развернувшихся здесь во время битвы.
Дом Павлова и мельница Гергардта
Финальная точка маршрута — подлинные участники уличных боёв. Вы увидите следы пуль и снарядов, узнаете о тактике обороны в городских условиях и о том, как эти руины стали частью современного мемориального пространства.
Во время экскурсии вы:
узнаете, как формировался облик Волгограда — от купеческого Царицына до города-героя
разберётесь в довоенной архитектуре центра и поймёте, какие здания удалось восстановить, а какие навсегда стали мемориалами
услышите о стратегическом значении Мамаева кургана и причинах ожесточённых боёв за эту высоту
поймёте, как обычные жилые дома превращались в узлы обороны на примере дома Павлова и мельницы Гергардта
поговорите о памяти и о том, какое место история Сталинградской битвы занимает в жизни современного Волгограда
Организационные детали
В стоимость входит транспортное обслуживание на микроавтобусе или автобусе с кондиционером
Детские кресла предоставляются по предварительному запросу
Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно (по желанию)
Экскурсия рекомендована для участников от 7 лет
Маршрут по Мамаеву кургану включает продолжительный пеший подъём — учитывайте свою физическую форму
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Главпочтамта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 767 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Были в конце мая, руководил (скорее так, чем проводил)) поездкой Андрей. Прекрасный рассказчик, отличный автомобиль. Подстроил маршрут под наши нужды, ни минуты не скучали. Прекрасные знания о Волгограде, правильное отношение к жизни. Искренне желаем процветания всем бизнесам у Андрея, и тем кто еще не был в Волгограде - обязательно до него доехать!
Андрей
Ответ организатора:
Елена спасибо за такой тёплый дружеский отзыв! Очень приятно. Будем стараться работать ещё лучше чтобы гостям нашего города было приятно увозить самые лучшее воспоминания и впечатления!
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Дмитрий
гид Кирилл погрузил группу в историю города, в историю событий тех мест, которые посетили, поразив глубокими знаниями по теме, яркими фактами событий прошедших лет. впечатления от экскурсии только положительные. узнали много нового. Из-за погодных условий Кирилл очень удачно скорректировал маршрут, что позволило осмотреть все запланированные достопремичательности не промокнув под дождём. всё понравилось, обязательно будем рекомендовать
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