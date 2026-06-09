Эта экскурсия — возможность увидеть Волгоград таким, каким его редко показывают. Вы изучите историю города и начнёте замечать детали: какие эпохи соседствуют в центре и о чём говорят стены домов, переживших войну. Между точками маршрута передвигаемся на автобусе — без спешки и усталости. Так всё ваше внимание достанется городу и его славному прошлому.

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Описание экскурсии

Экскурсия начинается в центре города — там, где слои истории лежат особенно близко друг к другу. Вы увидите:

собор Александра Невского — воссозданный символ дореволюционного Царицына

тополь-ветеран, сохранившийся со времён войны

гостиницу «Волгоград» — здание, пережившее бомбардировки и смену эпох

На площади Павших борцов мы остановимся у Вечного огня. Здесь покоятся защитники города, и вы поймёте, как это место стало одним из главных символов памяти. У Центрального универмага поговорим о событиях января 1943 года — именно здесь был пленён фельдмаршал Паулюс, и Сталинградская битва подошла к переломному моменту.

Мамаев курган

Далее вы пройдёте путь, который в 1942–1943 годах стоил жизни тысячам бойцов. Постепенное движение от подножия к вершине позволяет внимательно рассмотреть мемориальный комплекс:

стены-руины с барельефами

Зал воинской славы

скульптуру «Родина-мать»

В Зале воинской славы вы услышите истории защитников высоты и почувствуете масштаб событий, развернувшихся здесь во время битвы.

Дом Павлова и мельница Гергардта

Финальная точка маршрута — подлинные участники уличных боёв. Вы увидите следы пуль и снарядов, узнаете о тактике обороны в городских условиях и о том, как эти руины стали частью современного мемориального пространства.

Во время экскурсии вы:

узнаете, как формировался облик Волгограда — от купеческого Царицына до города-героя

разберётесь в довоенной архитектуре центра и поймёте, какие здания удалось восстановить, а какие навсегда стали мемориалами

услышите о стратегическом значении Мамаева кургана и причинах ожесточённых боёв за эту высоту

поймёте, как обычные жилые дома превращались в узлы обороны на примере дома Павлова и мельницы Гергардта

поговорите о памяти и о том, какое место история Сталинградской битвы занимает в жизни современного Волгограда

Организационные детали