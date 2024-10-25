3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 11:00
17 ноя в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мамаев курган на закате, на рассвете или ночью
Увидеть мемориальный комплекс в необычное время и узнать историю Сталинградской битвы
Начало: На проспекте им. Ленина
17 ноя в 00:00
18 ноя в 00:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Увидеть Волгоград и влюбиться в него за один день
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: На пл. Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
40003 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил25 октября 2024Отличное знание материала, интересная подача информации. Однозначно рекомендовано для знакомства с городом! Спасибо
- ГГалина10 августа 2024Качественная экскурсия на хорошем уровне без сюрпризов и неожиданностей
- ЕЕкатерина18 июля 2024Великолепная экскурсия. У нас был бесподобный экскурсовод, три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо огромное
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории ««Волгоград-арена»»
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