Что вас ждет

Проходим сквозь пространство и время — от забытой Царицынской набережной до нового парка, а в итоге погружаемся до истоков основания нашего города!

Погружаемся на первый уровень: поговорим об уникальных особенностях Астраханского моста и узнаем почему были закопаны дореволюционные здания.

Погружаемся на второй уровень: увидим советское архитектурное наследие — неоклассицизм, модернизм, а также поговорим про несбывшиеся оригинальные проекты. Узнаем, где была точка притяжения для неформалов и уличных художников в 90-е. Откроем тайны культового «Морятника» и легенды городского фольклора.

Погружаемся на третий уровень: какой была царицынская набережная — с шумным рынком, театром и «сказочной башней»? Какая связь между Волгоградом и Средиземьем? В чем феномен Детской железной дороги? На каком месте стоит «Маяк»?

Погружаемся на четвертый метауровень: открываем пространство смыслов, мифов и идей….

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: