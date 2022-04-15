Тайная колыбель Царицына

Проходим сквозь пространство и время - от забытой Царицынской набережной до нового парка, а

Индивидуальная
Проходим сквозь пространство и время — от забытой Царицынской набережной до нового парка, а в итоге погружаемся до истоков основания нашего города! Я расскажу почему были закопаны дореволюционные здания, мы увидим советское архитектурное наследие и узнаем какая связь между Волгоградом и Средиземьем.
Тайная колыбель Царицына
Тайная колыбель Царицына
Тайная колыбель Царицына
Тайная колыбель Царицына
Тайная колыбель Царицына

Что вас ожидает 🤩

  • Астраханский мост
  • Волгоградский ДЮЦ
  • Царицынский парк
  • Детскую железную дорогу
  • Ресторан «Маяк»
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Набережную Волги

Что вас ждет

Проходим сквозь пространство и время — от забытой Царицынской набережной до нового парка, а в итоге погружаемся до истоков основания нашего города!
Погружаемся на первый уровень: поговорим об уникальных особенностях Астраханского моста и узнаем почему были закопаны дореволюционные здания.
Погружаемся на второй уровень: увидим советское архитектурное наследие — неоклассицизм, модернизм, а также поговорим про несбывшиеся оригинальные проекты. Узнаем, где была точка притяжения для неформалов и уличных художников в 90-е. Откроем тайны культового «Морятника» и легенды городского фольклора.
Погружаемся на третий уровень: какой была царицынская набережная — с шумным рынком, театром и «сказочной башней»? Какая связь между Волгоградом и Средиземьем? В чем феномен Детской железной дороги? На каком месте стоит «Маяк»?
Погружаемся на четвертый метауровень: открываем пространство смыслов, мифов и идей….
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Завершение: Смотровая площадка на Волгоградской Набережной
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. В будние дни: с 17:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание – нужна удобная закрытая обувь
  • Так как мы будем гулять «на этой» и «на той» стороне Поймы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. В будние дни: с 17:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 20:30

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