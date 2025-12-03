Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
15 апр в 08:00
45 000 ₽ за человека
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40, центральный вход у фо...
4 апр в 07:40
11 апр в 07:40
17 600 ₽ за человека
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 9:15, центральный вход у фо...
2 апр в 09:15
9 апр в 09:15
43 098 ₽ за человека
