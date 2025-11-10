Мои заказы

Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия

Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, отправившись в автопутешествие из Вологды в Великий Устюг. Узнайте о древних монастырях и легендарных личностях
Аудиоэкскурсия «Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг» предлагает уникальную возможность проехать по живописным местам Русского Севера.

Путешественники услышат увлекательные рассказы о старинных церквях и исторических личностях, которые оставили след в этих
читать дальше

краях.

Маршрут включает посещение таких знаковых мест, как Спасо-Прилуцкий монастырь и резиденция Деда Мороза.

Программа идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой Вологодской области и узнать больше о её богатой истории.

Аудиогид поможет не только сориентироваться на маршруте, но и глубже понять культурное наследие региона

5 причин купить этот аудиогид

  • 🚗 Увлекательный маршрут через Русский Север
  • 🏰 Посещение старинных монастырей и церквей
  • 🌲 Живописные природные пейзажи
  • 🎅 Визит в резиденцию Деда Мороза
  • 📚 Интересные исторические факты
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия© Экскурсии с аудиогидом
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия© Экскурсии с аудиогидом
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Спасо-Прилуцкий монастырь
  • Тотьма
  • Троице-Гледенский монастырь
  • Великий Устюг
  • Резиденция Деда Мороза

Описание аудиогида

  • Как и положено в сказках, вы увидите настоящие чудеса, созданные руками человека и самой природой
  • Вы оцените красоту Вологодской области, познакомитесь с историей и бытом Русского Севера
  • Посетите старинные деревушки и города
  • Погрузитесь в волшебную атмосферу Великого Устюга
  • Узнаете о легендарных исторических личностях, которые жили и бывали в этих краях

В программе аудиоэкскурсии:

  • Вологда
  • Спасо-Прилуцкий монастырь
  • Тотьма
  • каньон Опоки
  • Троице-Гледенский монастырь
  • Великий Устюг
  • резиденция Деда Мороза

Подробнее о маршруте:

  • Первый отрезок пути пройдёт по федеральной трассе М-8 «Холмогоры», по которому в своё время пришёл в Москву Михайло Ломоносов. По дороге вы увидите один из самых древних и интересных монастырей Русского Севера — Спасо-Прилуцкий
  • Свернув на региональную трассу Р-7, вы сможете посетить Тотьму и полюбоваться нарядными купеческими домами
  • Несколько раз вам предстоит пересечь живописную, но своенравную реку Сухона, которая весной течёт вспять!
  • Также вы заедете в каньон Опоки, где идеально ровные берега возвышаются более чем на 70 метров
  • А завершится поездка в Великом Устюге, где вы узнаете, как он стал вотчиной Деда Мороза, и посетите его резиденцию

Организационные детали

  • Важно: рекомендуем скачать аудиоэкскурсию заранее, чтобы она работала оффлайн. В зимнее время темнеет рано, поэтому лучше стартовать как можно раньше
  • На территории резиденции в Великом Устюге вы сможете посетить Дом Деда Мороза: стоимость билета — 1900 ₽ за взрослого, от 1200 ₽ за ребёнка (в январские праздники действует повышенный тариф: 2950 ₽ за взрослого, от 2100 ₽ за ребёнка)

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центра народных ремёсел и промыслов «Резной Палисад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Вологде
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Вологды

Похожие экскурсии из Вологды

Благодатная Вологда
На машине
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Вологда древняя и вечно юная
Пешая
1.5 часа
-
10%
74 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Вологда древняя и вечно юная
Путешествие по Вологде раскроет перед вами тайны деревянного зодчества и старинных ремёсел. Узнайте, как связаны Вологда и Иван Грозный
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3420 ₽3800 ₽ за всё до 6 чел.
Встреча с Вологдой
Пешая
1.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вологде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вологде