Аудиоэкскурсия «Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг» предлагает уникальную возможность проехать по живописным местам Русского Севера.
Путешественники услышат увлекательные рассказы о старинных церквях и исторических личностях, которые оставили след в этих
5 причин купить этот аудиогид
- 🚗 Увлекательный маршрут через Русский Север
- 🏰 Посещение старинных монастырей и церквей
- 🌲 Живописные природные пейзажи
- 🎅 Визит в резиденцию Деда Мороза
- 📚 Интересные исторические факты
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Спасо-Прилуцкий монастырь
- Тотьма
- Троице-Гледенский монастырь
- Великий Устюг
- Резиденция Деда Мороза
Описание аудиогида
- Как и положено в сказках, вы увидите настоящие чудеса, созданные руками человека и самой природой
- Вы оцените красоту Вологодской области, познакомитесь с историей и бытом Русского Севера
- Посетите старинные деревушки и города
- Погрузитесь в волшебную атмосферу Великого Устюга
- Узнаете о легендарных исторических личностях, которые жили и бывали в этих краях
В программе аудиоэкскурсии:
- Вологда
- Спасо-Прилуцкий монастырь
- Тотьма
- каньон Опоки
- Троице-Гледенский монастырь
- Великий Устюг
- резиденция Деда Мороза
Подробнее о маршруте:
- Первый отрезок пути пройдёт по федеральной трассе М-8 «Холмогоры», по которому в своё время пришёл в Москву Михайло Ломоносов. По дороге вы увидите один из самых древних и интересных монастырей Русского Севера — Спасо-Прилуцкий
- Свернув на региональную трассу Р-7, вы сможете посетить Тотьму и полюбоваться нарядными купеческими домами
- Несколько раз вам предстоит пересечь живописную, но своенравную реку Сухона, которая весной течёт вспять!
- Также вы заедете в каньон Опоки, где идеально ровные берега возвышаются более чем на 70 метров
- А завершится поездка в Великом Устюге, где вы узнаете, как он стал вотчиной Деда Мороза, и посетите его резиденцию
Организационные детали
- Важно: рекомендуем скачать аудиоэкскурсию заранее, чтобы она работала оффлайн. В зимнее время темнеет рано, поэтому лучше стартовать как можно раньше
- На территории резиденции в Великом Устюге вы сможете посетить Дом Деда Мороза: стоимость билета — 1900 ₽ за взрослого, от 1200 ₽ за ребёнка (в январские праздники действует повышенный тариф: 2950 ₽ за взрослого, от 2100 ₽ за ребёнка)
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центра народных ремёсел и промыслов «Резной Палисад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Вологде
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
