Встречаем Новый Год 2026 в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2026» в Вологде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
На машине
8 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв»
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
На машине
2 часа
Аудиогид
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
«По пути из прославленной Вологды, «Ворот Русского Севера», в заповедный город Великий Устюг в гости к Дедушке Морозу, как и положено в сказках, вы увидите настоящие чудеса, созданные руками человека и самой природой»
590 ₽ за человека
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия
На машине
6 часов
Аудиогид
Автопутешествие Вологда - Великий Устюг
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, отправившись в автопутешествие из Вологды в Великий Устюг. Узнайте о древних монастырях и легендарных личностях
Начало: У Центра народных ремёсел и промыслов «Резной Пали...
«А завершится поездка в Великом Устюге, где вы узнаете, как он стал вотчиной Деда Мороза, и посетите его резиденцию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    4 ноября 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Одно из самых глубоких впечатлений в этой поездке - Ферапонтов монастырь, который мы изучили благодаря Ольге. Отмечу безупречную коммуникацию, глубокие знания Ольги, общую эрудированность и приятные манеры в целом. День пролетел незаметно!
  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Ольга - высококлассный профессионал.
    Видно, что она любит своё дело, любит Вологодскую область и заражает этой любовью своих гостей.
    Не клиентов, именно
    читать дальше

    гостей, потому что поездка с Ольгой ощущается путешествием с хорошим, добрым, очень знающим знакомым.
    Было очень интересно. Кроме основной темы Ольга отвечает на любые вопросы.
    Очень хорошо, плавно водит машину, что немаловажно для людей, плохо переносящих дорогу.

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Экскурсия превзошла все ожидания. Ольга очень интересно рассказывала, много разной информации, которая вспоминается как интересные факты. Экскурсия длительная, хорошо построена, без суеты и спешки.
    Понравилось, что Ольга давала время почувствовать место, подышать, полюбоваться.
    Вспоминаю с огромной теплотой нашу поездку.
  • Л
    Лилия
    10 сентября 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Рекомендую! 👍Интересная экскурсия! Красивая речь экскурсовода льётся, как ручеек, как у истинной вологжанки🌺. Всю дорогу от Вологды до Кириллова (а
    читать дальше

    это около полутора часов) рассказывала интересные исторические факты при плавном вождении. Водитель мастер-класса. Просто браво! 👏Экскурсия полностью оправдала ожидания. Понятная подача метериала. С погодой повезло. Ольга нас не торопила, поэтому сполна насладилась прогулкой по святым местам! Предварительно за неделю до экскурсии позвонила, уточнила наши пожелания относительно поездки, порекомендовала что посетить на месте (потому что в монастырях предлагают много экскурсий с посещением выставок). Приятная запоминающаяся поездка получилась. Спасибо!

  • Е
    Елена
    1 сентября 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Провела несколько часов в компании интересного человека и экскурсовода, посетила удивительные места, получила исчерпывающую информацию, осталось довольна экскурсией.
  • С
    Сергей
    6 августа 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Всё здорово
  • А
    Алексей
    16 июля 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Поездка очень понравилась.
    Ольга подробно рассказала об истории монастырей, обо всем, что можно посмотреть самостоятельно.
    Времени было предостаточно.
    Выражаю ей большую благодарность.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Замечательная экскурсия! И совершенно замечательный гид Ольга! Внимательная, заботливая, прекрасный рассказчик, знающий историю и современную жизнь своего края. Очень интересная экскурсия по дороге, а впечатления от посещения Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей будем вспоминать еще долго. Рекомендую.
  • Г
    Георгий
    12 мая 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Люди, искренне увлеченные своей работой, вызывают восхищение и уважение. Такова Ольга. Прекрасный рассказчик, эрудированный и обаятельный собеседник, человек, глубоко и
    читать дальше

    по-настоящему влюбленный в вологодскую землю, ее историю, ее природу, ее людей. Ну, а сами места в представлении не нуждаются. Обязательно, во что бы то ни стало найдите возможность отправиться с Ольгой в это маленькое путешествие! Уверен - вы ни на минуту не пожалеете об этом!

  • О
    Оксана
    11 мая 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    10 мая были на экскурсии с гидом Ольга. Отлично провели время, узнали много нового об области и ее жителях. Наверное
    читать дальше

    нет такой темы или вопроса, которая не знакома Ольге. Русский Север величествен не только природой, но и людьми, его любящими. Рекомендуем для погружения во впечатления.

  • В
    Вадим
    10 мая 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Хотим поблагодарить Ольгу за увлекательную экскурсию в Кириллов и Ферапонтово, которая подарила яркие и запоминающиеся впечатления.
    Высокую оценку глубоким знаниям и
    читать дальше

    таланту рассказчика я уже дал в отзыве на ее экскурсию "Неповторимая Вологда". Здесь же хотелось бы дополнительно отметить роль Ольги в организации наших экскурсий непосредственно в указанных музеях (как известно экскурсию на территории самих музеев могут проводить только их сотрудники). Наша поездка проходила 2 мая - праздничный день с большим количеством туристов и высокой загрузкой сотрудников музеев. А посетить музеи с экскурсий хотелось. Ольга заранее проинформировала нас о возможных вариантах экскурсий в музеях (показываемые объекты, продолжительность, стоимость) и после обсуждения по нашей просьбе заказала забронировала нам выбранные экскурсии. При наблюдавшемся "аншлаге" туристов возможность получить индивидуального экскурсовода в музее - дорого стоит! Информации и впечатлений получаешь гораздо больше.
    И сама поездка была Ольгой организована очень четко. Когда тебя нигде не подгоняют, но при этом вы везде приезжаете вовремя и все успеваете осмотреть - это высший класс и высокий профессионализм гида.

  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Очень понравилась экскурсия, проведенная Ольгой. Увлекательный рассказ, наполненный массой интересных фактов. Спокойный голос гида, грамотная речь, связное повествование - всё
    читать дальше

    понравилось, слушать одно удовольствие. Ольга прекрасный водитель, очень аккуратно водит машину, внимательна к пассажирам. Мы получили массу впечатлений и замечательное настроение. Теперь от поездки приятные воспоминания. Буду рекомендовать друзьям. Ольга, спасибо большое за путешествие.

  • М
    Милана
    12 марта 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Это была очень комфортная и познавательная поездка! Услышали много интересного на разные темы, посетили дивные места, наполнились благодатью и умиротворением!
  • В
    Виктория
    6 марта 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Ольга очень аккуратный водитель, изумительный человек, профессионал! А ее голос…. Вы очнетесь только к концу экскурсии. Так все интересно смотреть и слушать!
  • И
    Инна
    1 февраля 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Это была прекрасная поездка, которая оставила массу ярких впечатлений! Ольга - замечательный рассказчик с грамотной речью; всегда готова проконсультировать насчёт
    читать дальше

    нюансов (например, что лучше посмотреть в монастырях в первую очередь, брать или не брать экскурсию, где лучше пообедать и т. п.). Разнообразные факты, которые она излагала по пути, хорошо структурированы и легко запоминаются. А ещё она хорошо водит) В будущем с удовольствием возьмём у неё новые экскурсии!

  • К
    Кирилл
    25 января 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Очень хорошая экскурсия!
    Спасибо Ольге, что все так подробно рассказала и показала.
  • Е
    Екатерина
    20 января 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Ольга прекрасный гид и чуткий человек. Уточнила все пожелания,нюансы,дала рекомендации. Как рассказчик и гид обладает просто энциклопедическими знаниями.
  • Н
    Наталья
    19 января 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Спасибо нашему гиду Ольге за прекрасную экскурсию из Вологды в Ферапонтово и Кириллов! Очень интересно, познавательно. Ольга очень профессионально подошла
    читать дальше

    к организации экскурсии, она заранее расспросила о наших предпочтениях, подсказала возможные варианты, сориентировала нас в ценовой категории. Подача материала была интересной и понятной. Незабываемые впечатления остались от посещения Ферапонтова монастыря и Кирилло-Белозерского. Категорически рекомендую к посещению эту экскурсию.
    И ещё хочу добавить: Ольга отлично водит машину, и очень порадовало использование микрофона, и сидящим на заднем сидении не надо было напрягать слух.

  • А
    Анатолий
    16 января 2025
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Прекрасный (знающий, контактный, терпеливый, приятный в общении и пр.) экскурсовод Ольга. Прекрасная дорога, интересные объекты экскурсии, восхитительная природа. Было очень интересно. Время пролетело незаметно. Рекомендую. Анатолий. Москва.
  • Е
    Екатерина
    21 ноября 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитых людей. Места невероятно красивые, сильные, духовные. Обязательно рекомендую эту и другие экскурсии Ольги!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Новогодние 2026»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
  2. Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
  3. Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Вологодский Кремль
  2. Самое главное
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Дом Засецких
  7. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  8. Воскресенский собор
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Музей Кружева
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Новогодние 2026" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Вологде? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Вологды, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025