Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв»
14 дек в 08:00
18 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
«По пути из прославленной Вологды, «Ворот Русского Севера», в заповедный город Великий Устюг в гости к Дедушке Морозу, как и положено в сказках, вы увидите настоящие чудеса, созданные руками человека и самой природой»
590 ₽ за человека
Аудиогид
Автопутешествие Вологда - Великий Устюг
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, отправившись в автопутешествие из Вологды в Великий Устюг. Узнайте о древних монастырях и легендарных личностях
Начало: У Центра народных ремёсел и промыслов «Резной Пали...
«А завершится поездка в Великом Устюге, где вы узнаете, как он стал вотчиной Деда Мороза, и посетите его резиденцию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Одно из самых глубоких впечатлений в этой поездке - Ферапонтов монастырь, который мы изучили благодаря Ольге. Отмечу безупречную коммуникацию, глубокие знания Ольги, общую эрудированность и приятные манеры в целом. День пролетел незаметно!
- ЮЮлия23 сентября 2025Ольга - высококлассный профессионал.
Видно, что она любит своё дело, любит Вологодскую область и заражает этой любовью своих гостей.
Не клиентов, именно
Экскурсия превзошла все ожидания. Ольга очень интересно рассказывала, много разной информации, которая вспоминается как интересные факты. Экскурсия длительная, хорошо построена, без суеты и спешки.
Понравилось, что Ольга давала время почувствовать место, подышать, полюбоваться.
Вспоминаю с огромной теплотой нашу поездку.
Понравилось, что Ольга давала время почувствовать место, подышать, полюбоваться.
Вспоминаю с огромной теплотой нашу поездку.
- ЛЛилия10 сентября 2025Рекомендую! 👍Интересная экскурсия! Красивая речь экскурсовода льётся, как ручеек, как у истинной вологжанки🌺. Всю дорогу от Вологды до Кириллова (а
- ЕЕлена1 сентября 2025Провела несколько часов в компании интересного человека и экскурсовода, посетила удивительные места, получила исчерпывающую информацию, осталось довольна экскурсией.
- ССергей6 августа 2025Всё здорово
- ААлексей16 июля 2025Поездка очень понравилась.
Ольга подробно рассказала об истории монастырей, обо всем, что можно посмотреть самостоятельно.
Времени было предостаточно.
Выражаю ей большую благодарность.
- ЕЕкатерина2 июня 2025Замечательная экскурсия! И совершенно замечательный гид Ольга! Внимательная, заботливая, прекрасный рассказчик, знающий историю и современную жизнь своего края. Очень интересная экскурсия по дороге, а впечатления от посещения Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей будем вспоминать еще долго. Рекомендую.
Люди, искренне увлеченные своей работой, вызывают восхищение и уважение. Такова Ольга. Прекрасный рассказчик, эрудированный и обаятельный собеседник, человек, глубоко
10 мая были на экскурсии с гидом Ольга. Отлично провели время, узнали много нового об области и ее жителях.
Хотим поблагодарить Ольгу за увлекательную экскурсию в Кириллов и Ферапонтово, которая подарила яркие и запоминающиеся впечатления.
Высокую оценку глубоким знаниям и
Очень понравилась экскурсия, проведенная Ольгой. Увлекательный рассказ, наполненный массой интересных фактов. Спокойный голос гида, грамотная речь, связное повествование
- ММилана12 марта 2025Спасибо большое Ольге за экскурсию! Это была очень комфортная и познавательная поездка! Услышали много интересного на разные темы, посетили дивные места, наполнились благодатью и умиротворением!
- ВВиктория6 марта 2025Ольга очень аккуратный водитель, изумительный человек, профессионал! А ее голос…. Вы очнетесь только к концу экскурсии. Так все интересно смотреть и слушать!
Это была прекрасная поездка, которая оставила массу ярких впечатлений! Ольга - замечательный рассказчик с грамотной речью; всегда готова проконсультировать
- ККирилл25 января 2025Очень хорошая экскурсия!
Спасибо Ольге, что все так подробно рассказала и показала.
- ЕЕкатерина20 января 2025Ольга прекрасный гид и чуткий человек. Уточнила все пожелания,нюансы,дала рекомендации. Как рассказчик и гид обладает просто энциклопедическими знаниями.
Спасибо нашему гиду Ольге за прекрасную экскурсию из Вологды в Ферапонтово и Кириллов! Очень интересно, познавательно. Ольга очень профессионально подошла
- ААнатолий16 января 2025Прекрасный (знающий, контактный, терпеливый, приятный в общении и пр.) экскурсовод Ольга. Прекрасная дорога, интересные объекты экскурсии, восхитительная природа. Было очень интересно. Время пролетело незаметно. Рекомендую. Анатолий. Москва.
- ЕЕкатерина21 ноября 2024Экскурсия с Ольгой очень понравилась, много интересной информации по истории Русского Севера, монастырей, народных промыслов, знаменитых людей. Места невероятно красивые, сильные, духовные. Обязательно рекомендую эту и другие экскурсии Ольги!
