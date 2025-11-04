читать дальше

таланту рассказчика я уже дал в отзыве на ее экскурсию "Неповторимая Вологда". Здесь же хотелось бы дополнительно отметить роль Ольги в организации наших экскурсий непосредственно в указанных музеях (как известно экскурсию на территории самих музеев могут проводить только их сотрудники). Наша поездка проходила 2 мая - праздничный день с большим количеством туристов и высокой загрузкой сотрудников музеев. А посетить музеи с экскурсий хотелось. Ольга заранее проинформировала нас о возможных вариантах экскурсий в музеях (показываемые объекты, продолжительность, стоимость) и после обсуждения по нашей просьбе заказала забронировала нам выбранные экскурсии. При наблюдавшемся "аншлаге" туристов возможность получить индивидуального экскурсовода в музее - дорого стоит! Информации и впечатлений получаешь гораздо больше.

И сама поездка была Ольгой организована очень четко. Когда тебя нигде не подгоняют, но при этом вы везде приезжаете вовремя и все успеваете осмотреть - это высший класс и высокий профессионализм гида.