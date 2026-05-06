Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид

Почувствовать себя не туристом, а гостем и давним другом
Я люблю путешествовать один и уверен, что нас таких много. Но даже в самом интересном городе может не хватать общения и возможности обсудить впечатления.

Предлагаю погулять по Вологде вместе — как приятели — увидеть ключевые локации и неочевидные места, пофоткаться и даже заглянуть в музей (если захочется).
Описание экскурсии

  • Вологда без суеты и больших групп — поговорим об истории города от Средневековья до наших дней.
  • Остановки и интересные беседы — я расскажу, чем живёт современный город, и покажу его глазами местного жителя.
  • Кофе и десерт в одной из кофеен Вологды, расположенной в историческом памятнике.
  • Фотографии — с открыточными видами и в локациях для местных.
  • По желанию: музеи, сувениры и мастер-класс.

Маршрут адаптируется под запрос и интерес. Но мы обязательно увидим:

  • Софийский собор и Кремлёвскую площадь.
  • деревянную Вологду и знаменитый резной палисад.
  • площадь Революции и современный административный центр города.
  • Заречную часть, куда доходит не каждый путешественник.

Кому подойдёт экскурсия

  • тому, кто путешествует в одиночестве и хочет получить личный опыт общения с городом.
  • ценит душевные разговоры и комфорт.
  • любит кофе и неспешные прогулки.
  • хочет узнать город «с изнанки», почувствовать его атмосферу.

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия для одного человека. Формат — общение на равных с переходом на ты со стороны путешественника и гида.
  • Место начала и окончания экскурсии, а также маршрут определяются, исходя из пожеланий путешественника.
  • Мы заглянем в кофейню — чай/кофе и десерт входят в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Вологде
Провёл экскурсии для 365 туристов
Меня зовут Михаил, вот уже почти 10 лет я влюбляю гостей Вологодчины в наш край. Две мои главные страсти — это путешествия и любовь к искренним рассказам. Они прекрасно соединяются в профессии гида. А ещё последние два года я готовлю студентов университета, обучающихся на факультете туризма, и время от времени пишу кандидатскую диссертацию по Отечественной истории.

