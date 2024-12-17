Экскурсия в село Новоживотинное предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу дворянской жизни XVIII-XIX веков. Усадьба Веневитиновых сохранила дух времени с классическим двухэтажным домом, парком и прудом.
В музее можно узнать об истории рода, их вкладе в кораблестроение и жизни поэта Дмитрия Веневитинова.
Прогулка по территории усадьбы и посещение музея подарят незабываемые впечатления и позволят прикоснуться к культуре и быту той эпохи
В музее можно узнать об истории рода, их вкладе в кораблестроение и жизни поэта Дмитрия Веневитинова.
Прогулка по территории усадьбы и посещение музея подарят незабываемые впечатления и позволят прикоснуться к культуре и быту той эпохи
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная усадьба Веневитиновых
- 📜 История дворянской жизни
- 🖼 Творчество Дмитрия Веневитинова
- 🌳 Прогулка по историческому парку
- 🚪 Сохранившиеся архитектурные памятники
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Усадьба Веневитиновых
- Музей Веневитиновых
- Церковь Михаила Архангела
Описание экскурсии
Экскурсия в село Новоживотинное
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в село Новоживотинное, где вы сможете погрузиться в атмосферу дворянской жизни XVIII-XIX веков. Это место наполнено историей и очарованием, которое перенесет вас в далекое прошлое.
Усадьба Веневитиновых
В селе сохранилась усадьба знаменитого рода Веневитиновых. Здесь вы сможете увидеть:
- Двухэтажный дом в классическом стиле с портиками и террасами;
- Красивый парк с прудом, где приятно прогуляться;
- Сохранившиеся постройки, включая главный дом, флигель, ворота и остатки церкви Михаила Архангела.
Музей и его экспозиции
Внутри усадьбы расположен музей, в котором вы сможете пройти по семи залам. Здесь вас ждет множество интересного:
- История рода Веневитиновых;
- Вклад семьи в развитие кораблестроения;
- Жизнь поэта Дмитрия Веневитинова.
Прогулка по усадьбе
Прогулка по территории усадьбы позволит вам ощутить дух времени и прикоснуться к истории. Экспозиция музея расскажет о быте и культуре дворян той эпохи, что сделает ваше посещение незабываемым.
Не упустите возможность узнать больше о богатом наследии нашей страны и насладиться красотой усадьбы Веневитиновых!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы/nВходной билет в музей 350-550 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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