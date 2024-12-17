Экскурсия в село Новоживотинное предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу дворянской жизни XVIII-XIX веков. Усадьба Веневитиновых сохранила дух времени с классическим двухэтажным домом, парком и прудом. В музее можно узнать об истории рода, их вкладе в кораблестроение и жизни поэта Дмитрия Веневитинова. Прогулка по территории усадьбы и посещение музея подарят незабываемые впечатления и позволят прикоснуться к культуре и быту той эпохи

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Атмосфера Ваш гид в Воронеже

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Экскурсия в село Новоживотинное

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в село Новоживотинное, где вы сможете погрузиться в атмосферу дворянской жизни XVIII-XIX веков. Это место наполнено историей и очарованием, которое перенесет вас в далекое прошлое.

Усадьба Веневитиновых

В селе сохранилась усадьба знаменитого рода Веневитиновых. Здесь вы сможете увидеть:

Двухэтажный дом в классическом стиле с портиками и террасами;

Красивый парк с прудом, где приятно прогуляться;

Сохранившиеся постройки, включая главный дом, флигель, ворота и остатки церкви Михаила Архангела.

Музей и его экспозиции

Внутри усадьбы расположен музей, в котором вы сможете пройти по семи залам. Здесь вас ждет множество интересного:

История рода Веневитиновых;

Вклад семьи в развитие кораблестроения;

Жизнь поэта Дмитрия Веневитинова.

Прогулка по усадьбе

Прогулка по территории усадьбы позволит вам ощутить дух времени и прикоснуться к истории. Экспозиция музея расскажет о быте и культуре дворян той эпохи, что сделает ваше посещение незабываемым.

Не упустите возможность узнать больше о богатом наследии нашей страны и насладиться красотой усадьбы Веневитиновых!