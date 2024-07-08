Спасибо Елене за живую экскурсию и такое увлекательное знакомство с Воронежем. Несколько часов пролетело на одном дыхании, а Воронеж стал нам немного ближе и понятнее благодаря интереснейшему рассказу Елены.

Огромная благодарность Елене за интересную, познавательную экскурсию по центральным улицам Воронежа. Узнали и открыли для себя много имён, исторических событий,

дат, связанных с этим городом. Три часа пролетели на одном дыхании за приятной беседой. Желаем от чистого сердца любознательных путешественников, творческих успехов и вдохновения! До новых встреч!

Здравствуйте 👋 Я с мужем и с семьёй брата встретились с Еленой. Нас ждала экскурсия про удивительный Воронеж. И мы остались

в искреннем восхищении. Елена прекрасно говорит, владеет информацией, артистична и с хорошим чувством юмора. Мы нисколько не устали, хотя экскурсия длилась 2,5 часа. Время пролетело незаметно. Спасибо вам!

А Анна

Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо