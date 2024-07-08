1 чел.
По популярности
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте историю Воронежа на индивидуальной экскурсии, прогуливаясь по старинным улицам и таинственным переулкам
Начало: У памятника Петру
12 июля в 10:00
14 июля в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда8 июля 2024Спасибо Елене за живую экскурсию и такое увлекательное знакомство с Воронежем. Несколько часов пролетело на одном дыхании, а Воронеж стал нам немного ближе и понятнее благодаря интереснейшему рассказу Елены.
- ААнна26 июня 2024Огромная благодарность Елене за интересную, познавательную экскурсию по центральным улицам Воронежа. Узнали и открыли для себя много имён, исторических событий,
- ННаталья23 июня 2024Здравствуйте 👋 Я с мужем и с семьёй брата встретились с Еленой. Нас ждала экскурсия про удивительный Воронеж. И мы остались
- ЮЮрий25 мая 2024Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
- ААнна17 апреля 2024Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
- ММарьяна11 апреля 2024Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Памятник котёнку»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июле 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Памятник котёнку" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2024 год по теме «Памятник котёнку», 106 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь