Памятник котёнку – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник котёнку» в Воронеже, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Воронеж
Пешая
65 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте историю Воронежа на индивидуальной экскурсии, прогуливаясь по старинным улицам и таинственным переулкам
Начало: У памятника Петру
12 июля в 10:00
14 июля в 10:00
4 800 за всё до 5 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
На машине
41 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    8 июля 2024
    Удивительный Воронеж
    Спасибо Елене за живую экскурсию и такое увлекательное знакомство с Воронежем. Несколько часов пролетело на одном дыхании, а Воронеж стал нам немного ближе и понятнее благодаря интереснейшему рассказу Елены.
  • А
    Анна
    26 июня 2024
    Удивительный Воронеж
    Огромная благодарность Елене за интересную, познавательную экскурсию по центральным улицам Воронежа. Узнали и открыли для себя много имён, исторических событий,
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    дат, связанных с этим городом. Три часа пролетели на одном дыхании за приятной беседой. Желаем от чистого сердца любознательных путешественников, творческих успехов и вдохновения! До новых встреч!

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Удивительный Воронеж
    Здравствуйте 👋 Я с мужем и с семьёй брата встретились с Еленой. Нас ждала экскурсия про удивительный Воронеж. И мы остались
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    в искреннем восхищении. Елена прекрасно говорит, владеет информацией, артистична и с хорошим чувством юмора. Мы нисколько не устали, хотя экскурсия длилась 2,5 часа. Время пролетело незаметно. Спасибо вам!

  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
  • М
    Марьяна
    11 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
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    прекрасный рассказчик. Получили максимум удовольствия от сегодняшнего дня в Воронеже и Рамони. Супер четкий тайминг и продуманная структура экскурсии очень порадовали и позволили нам успеть осуществить все наши планы на день. Огромное спасибо!!! Непременно будем рекомендовать Светлану всем знакомым и друзьям, собирающимся посетить Воронеж

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Памятник котёнку»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Набережная
  4. Замок принцессы Ольденбургской
  5. Каменный Мост
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июле 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Памятник котёнку" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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