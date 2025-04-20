Скала Парнас – экскурсии в Выборге

Найдено 4 экскурсии в категории «Скала Парнас» в Выборге, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
Пешая
3 часа
199 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 17:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Голос Выборга
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Завтра в 13:30
3 мая в 14:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 апреля 2025
    Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
    Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2025
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
  • В
    Владимир
    10 апреля 2025
    Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
    Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2025
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
  • С
    Светлана
    7 апреля 2025
    Голос Выборга
    Формат экскурсии, Экскурсоводы, организация
  • Е
    Елена
    6 февраля 2025
    Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
    05.02.2025 мы были на большой обзорной экскурсии по Выборгу с экскурсоводом Лидией. Получили огромное удовольствие от общения со знающим и
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    любящим свой город человеком. Узнали много интересных и позновательнвх фактов из истории города. 4.5 часа пролетели не заметно. По возможности вернемся еще раз. Экскурсовода очень рекомендуем

  • B
    Brusova-
    31 декабря 2024
    Голос Выборга
    Добрый день,С Наступающим Новым годом! Хотели бы выразить благодарность нашему экскурсовод по Выборгу - Анастасии,за такую интерактивную,оживающую в ощущениях экскурсию,думали
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    мы очень взрослые для такого ыормата впечатлений,но побывав в таких уголках Выборга,пройдя по улочкам и прикоснувшись к домам и истории разных веков,больше ощущаешь и понимаешь время как это было оживает перед глазами, напиток доброй ведьмочки ьыл бесподобный,да и теперь понятно почему так иного этой ведьмочки по городу,после рассказа посетили ресторан в Круглый башне,получилось предновогоднее приключение! Это мы забираем со всеми эмоциями с собой,вам ещё больше сделать, креатина, здоровья и благополучия! Семья Брысовых Москва

  • М
    Мария
    24 декабря 2024
    Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
    Отличная экскурсия, даже несмотря на ужасную погоду, получили массу удовольствия
  • Е
    Елена
    10 декабря 2024
    Голос Выборга
    Прекрасная сказка, замечательное исполнение в любимом Выборге. На свой день рождения сделала себе подарок в виде иммерсионной экскурсии – Голос Выборга. Если
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    честно, не ожидала такой проникновенной глубины восприятия. Огромная благодарность актерам, организаторам и нашему гиду Милане(Айре). Проект исполнен с душой - теплый спектакль. Чудеса – я услышала своё детство. Благодарю Вас. P.S. Теперь буду мечтать о продолжении ваших новелл.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Скала Парнас»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
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  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Парк Монрепо
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в мае 2025
Сейчас в Выборге в категории "Скала Парнас" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 6500. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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