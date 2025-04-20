Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 17:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Начало: У касс парка Монрепо
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Завтра в 13:30
3 мая в 14:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 апреля 2025Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))
- ТТатьяна14 апреля 2025Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
- ВВладимир10 апреля 2025Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)
- ННаталья9 апреля 2025Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
- ССветлана7 апреля 2025Формат экскурсии, Экскурсоводы, организация
- ЕЕлена6 февраля 202505.02.2025 мы были на большой обзорной экскурсии по Выборгу с экскурсоводом Лидией. Получили огромное удовольствие от общения со знающим и
- BBrusova-31 декабря 2024Добрый день,С Наступающим Новым годом! Хотели бы выразить благодарность нашему экскурсовод по Выборгу - Анастасии,за такую интерактивную,оживающую в ощущениях экскурсию,думали
- ММария24 декабря 2024Отличная экскурсия, даже несмотря на ужасную погоду, получили массу удовольствия
- ЕЕлена10 декабря 2024Прекрасная сказка, замечательное исполнение в любимом Выборге. На свой день рождения сделала себе подарок в виде иммерсионной экскурсии – Голос Выборга. Если
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Скала Парнас»
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