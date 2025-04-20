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мы очень взрослые для такого ыормата впечатлений,но побывав в таких уголках Выборга,пройдя по улочкам и прикоснувшись к домам и истории разных веков,больше ощущаешь и понимаешь время как это было оживает перед глазами, напиток доброй ведьмочки ьыл бесподобный,да и теперь понятно почему так иного этой ведьмочки по городу,после рассказа посетили ресторан в Круглый башне,получилось предновогоднее приключение! Это мы забираем со всеми эмоциями с собой,вам ещё больше сделать, креатина, здоровья и благополучия! Семья Брысовых Москва