Массандра. Массандровский дворец, построенный в стиле французских замков (прогулка 👣 по парку — 30 мин. ). Посещение выставки внутри дворца (40 мин. );
Мы предлагаем вам на выбор посещение выставки в двух дворцах на выбор (оплачивается дополнительно в кассу дворца);
Набережная Ялты. Прогулка 👣 по курортной столице Крыма. Аллея «Звёзд», памятник «Дама с собачкой», памятник Михаилу Пуговкину, памятник блэкауту в виде двух электрических лампочек и другие достопримечательности 🏛️.
Организационные детали:
Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
аттестованный гид;
Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
Транспортное обслуживание (мы заберем Вас из любого удобного места)
Аттестованный гид
Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
Посещение выставки (40 мин. ) внутри Воронцовского дворца — 350/200 руб. /чел)
Экскурсия по придворцовой территории дворца — 100/50 руб. /чел
Посещение выставки (1, 5 часа) внутри Ливадийского дворца — 400/250 руб. /чел
Посещение выставки (40 мин. ) внутри Массандровского дворца — 350/200 руб. /чел
Комплексный обед по желанию — 400 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 В любом месте удобном для туристов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.