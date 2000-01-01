Марина К. – Гид из Ялты

В конце XIX начале XX в., благодаря популярности среди российской аристократии, на ЮБК велось интенсивное строительство летних дворцов и имений, из которых на сегодняшний день, наиболее известны царский Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, а также замок 🏰 Ласточкино 🎥 гнездо — безусловная визитная карточка ЮБК, любимое место отдыха его владельца, барона фон Штейнгеля.



Именно сегодня, друзья, мы предлагаем Вам посетить эти места.