  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля

5
12 отзывов
Артём П.
Артём П. – Гид из Ярославля
Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города.

Поездка в древний монастырь XIV века на берегу Волги.

Свято-Введенский Толгский женский монастырь хранит в себе уникальные частицы мощей и главную святыню ярославской земли — «явленную и чудотворную Толгскую икону Божией матери».

Сюда приезжали Иван Грозный, Екатерина II, Николай II и многие другие великие личности.

В монастыре прекрасно сохранились памятники архитектуры XVII-XIX веков.

За время поездки Вы узнаете о семи столетиях истории 📖 святого церковного комплекса.
Задать вопрос
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля

Что вы увидите

  • Свято-Введенский Толгский женский монастырь
  • Заволжский район Ярославля
  • Посёлок Толга
  • Левобережная часть Ярославля с пристани Толгского монастыря
Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города
Место с 700-летней историей 📖 на берегу Волги, где хранится главные святыня всей земли «явленная и чудотворная Толгская икона Божией матери» XIV века.
В этом месте побывали все президенты России, патриарх Кирилл является ежегодных паломником в этом месте, где летом плавают черные лебеди на монастырских прудах, а многие паломники и обычные путешественники в любое время года посетить это историческое и святое место.
Что входит
  • Услуги экскурсовода на маршруте
  • Экскурсия по всей территории монастыря
Что не входит
  • Такси или минивэн до 7 чел (по запросу)
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и прочее)
Начало и место завершения
🚩 центр Ярославля
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артём П.
Артём П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

Артём П. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия по Ярославлю
3 000
3 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
13 отзывов
Ярославское узорочье
3 000
3 часа
Ярославское узорочье
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
700
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
309 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
282 отзыва
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 900
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
82 отзыва
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века