Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города

Место с 700-летней историей 📖 на берегу Волги, где хранится главные святыня всей земли «явленная и чудотворная Толгская икона Божией матери» XIV века.

В этом месте побывали все президенты России, патриарх Кирилл является ежегодных паломником в этом месте, где летом плавают черные лебеди на монастырских прудах, а многие паломники и обычные путешественники в любое время года посетить это историческое и святое место.