Левобережная часть Ярославля с пристани Толгского монастыря
Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города
Место с 700-летней историей 📖 на берегу Волги, где хранится главные святыня всей земли «явленная и чудотворная Толгская икона Божией матери» XIV века.
В этом месте побывали все президенты России, патриарх Кирилл является ежегодных паломником в этом месте, где летом плавают черные лебеди на монастырских прудах, а многие паломники и обычные путешественники в любое время года посетить это историческое и святое место.
Что входит
Услуги экскурсовода на маршруте
Экскурсия по всей территории монастыря
Что не входит
Такси или минивэн до 7 чел (по запросу)
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и прочее)
Начало и место завершения
🚩 центр Ярославля
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.