Экскурсия посвящена истории 📖 Ярославля и уделяет отдельное внимание истории и архитектуре Спасо-Преображенского монастыря.

Экскурсия даёт наиболее полное представление об истории города, раскрывает её страницы последовательно и наглядно

Парк 1000-летия Ярославля, Историческую часть города, Стрелку (цвето-музыкальные фонтаны, памятник 1000-летия), Успенский Собор, Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, Первый Русский театр и многое другое. Услышите истории о ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях, входящих в состав «Государевых гостей», о пребывании Российских императоров в Ярославском крае, о ярчайшем событии в ярославской истории - «смутном» времени, когда Ярославль стал центром, столицей ⭐️ измученного в Смуте русского государства.

Ярославский «Кремль»

Затем мы посетим Спасо-Преображенский монастырь, на территории которого был найден один из древнейших памятников русской словесности — «Слово о полку Игореве» и который все туристы называют Ярославским «Кремлем».

Осмотрим архитектурные памятники церкви Ярославских чудотворцев, Трапезной палаты, Настоятельских покоев, монашеских келий, корпусов духовной семинарии, Звонницы, Святых и Водяных ворот, памятников военно-оборонительного зодчества — стен и башен монастыря.