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Рыбинск — Волжское очарование

А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Рыбинск — важный город 🏙️ в северной части Ярославской области, расположенный на живописных берегах Рыбинского водохранилища и красавицы-Волги.

Рыбинск приятно удивит вас красотой архитектуры (Рыбинск называют маленьким Петербургом), памятниками (для любителей фото), музеями (музей Нобелей, музей 🖼 затопленного города Мологи и др.

), природой.

Рыбинское водохранилище хранит под своими водами немало тайн и историй, которые не оставят вас равнодушными!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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Рыбинск — Волжское очарование
Рыбинск — Волжское очарование

Что вы увидите

  • Улица Крестовая
  • Спасо-Преображенский собор
  • Волжская набережная
  • Усадьба Михалковых
  • Рыбинское водохранилище
  • Резной палисад дома художников
  • Польский костёл
  • Рыбинские рыбы
  • Хлебная биржа
Экскурсия по Рыбинску
Экскурсия в Рыбинск — одна из самых насыщенных. Город 🏙️ сумел объединить в себе богатую историю 📖 купечества, тяжелый труд бурлаков, бурное развитие промышленности.

На экскурсии 🧭 Вас ждёт:

  • Приятнейшая улица Крестовая, где каждый дом заслуживает отдельного рассказа
  • Огромный и при этом элегантный Спасо-Преображенский собор
  • Волжская набережная
  • Усадьба Михалковых
  • Рыбинское водохранилище
  • Резной палисад дома художников
  • Польский костёл — самый большой католический костёл, расположенный вне католических стран
  • Рыбинские рыбы
  • Хлебная биржа
  • и истории о наших знаменитых земляках.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (свой или арендованный в зависимости от кол-ва чел)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Рыбинск — Волжское очарование
Рыбинск — Волжское очарование
Рыбинск — Волжское очарование
Рыбинск — Волжское очарование

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
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