А-Тур – Гид из Ярославля

Рыбинск — важный город 🏙️ в северной части Ярославской области, расположенный на живописных берегах Рыбинского водохранилища и красавицы-Волги.



Рыбинск приятно удивит вас красотой архитектуры (Рыбинск называют маленьким Петербургом), памятниками (для любителей фото), музеями (музей Нобелей, музей 🖼 затопленного города Мологи и др.



), природой.



Рыбинское водохранилище хранит под своими водами немало тайн и историй, которые не оставят вас равнодушными!