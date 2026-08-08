На прогулке вы познакомитесь с тремя ипостасями Рыбинска — это и город-купец, это город бурлаков и музей старинной вывески под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Крестовой улице с её необычными вывесками, увидите единственный памятник Ленину в зимней шапке, а на Волжской набережной полюбуетесь открыточными видами и знаменитым бурлаком на Волге.
Вы прогуляетесь по Крестовой улице с её необычными вывесками, увидите единственный памятник Ленину в зимней шапке, а на Волжской набережной полюбуетесь открыточными видами и знаменитым бурлаком на Волге.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём прогулку у памятника бурлаку — одного из главных символов города.
Прогуляемся по набережной Волги, насладимся прекрасными видами на реку и природу.
Рассмотрим старинные купеческие дома, памятники и мемориалы, улицы и площади — и окунёмся в атмосферу прошлого.
Конечно, не пройдём мимо знаменитых рыбинских вывесок, которые станут отличным фоном для ваших фотографий.
Вот что вы увидите:
- Спасо-Преображенский собор
- Старую и новую биржи
- Красную площадь и торговые ряды
- подворье Югской Дорофеевой пустыни
- пожарную каланчу
- памятник Фёдору Ушакову
- Никольскую часовню
- памятники Льву Ошанину и Остапу Бендеру
- и многое другое!
Организационные детали
Это пешая экскурсия без дополнительных расходов.
в субботу и воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|800 ₽
|Стандартный
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной у памятника Бурлаку
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1195 туристов
Я лицензированный гид и вожу экскурсии с 2024 года. В Рыбинске я родилась и выросла, знаю его и люблю. Я приглашаю вас на увлекательную нескучную прогулку по нашему городу и с радостью покажу вам самые интересные достопримечательности.
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