Побывайте на территории бывшего кремля, полюбуйтесь видами города со старинных земляных валов и прочувствуйте атмосферу XIX века, прогуливаясь по улочкам Тутаева.
Мы будем часто встречать живописные саде и проходить мимо милых домов с резными наличниками на окнах — такие виды никого не оставят равнодушными.
Мы будем часто встречать живописные саде и проходить мимо милых домов с резными наличниками на окнах — такие виды никого не оставят равнодушными.
Описание экскурсииВ зимний период (примерно с ноября по апрель)экскурсия проводится ТОЛЬКО по левому берегу из-за отсутствия переправы «На семи холмах, на семи ключах и на семи оврагах» Начнём мы экскурсию с левобережной романовской стороны. Ещё Пётр I сравнивал берега Романова со «швейцарским ландшафтом». Кустодиевская набережная, фрески Гурия Никитина, знаменитая икона и многое другое Мы побываем на территории бывшего кремля и поднимемся на сохранившиеся оборонительные земляные валы XV века, откуда открываются красивейшие виды. Посетим Крестовоздвиженский собор XVII века с сохранившимися фресками Гурия Никитина и Покровскую церковь с знаменитой иконой «Добавления ума». Также мы увидим храмы, расположенные на городских холмах, побываем на Кустодиевской набережной, где знаменитый художник написал картину «Гуляние на Волге», проедем по улочкам, где когда-то снималась знаменитая комедия Гайдая «12 стульев». Сегодня левобережный Тутаев с его милыми домиками, резными наличниками на окнах, садами и детьми на улицах, играющими в «казаки-разбойники» или «лапту», как бы остановился где-то в XIX веке… Загадайте своё заветное желание под самой большой иконой древнего православного мира Далее мы переправимся на правый берег — бывшую Борисоглебскую слободу, где посетим жемчужину Тутаева — Воскресенский собор с самой большой иконой древнего православного мира Спаса Всемилостивого (278*320 см) Также при желании Вы сможете побывать в парке советского периода, где в небольшом сквере собраны гипсовые пионеры и комсомольцы, присутствуют бюсты Сталина, красноармейца Тутаева, скульптура Ленина — все эти памятники когда-то стояли на площадях и улицах города. Важная информация: В программу можно включить посещение Толгского монастыря (без экскурсионного обслуживания на территории). Для групп больше 3-х человек экскурсия не проводится (!!!)
9.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Валы романовского Кремля
- Леонтьевская церковь
- Крестовоздвиженский собор
- Казанская церковь
- Спасо-Архангельская церковь
- Троицкая церковь
- Воскресенский собор
- Кустодиевская набережная
- Покровская церковь
- Несколько панорамных площадок с видами на Волгу
- Подъем на пожарную каланчу (при желании, оплачивается дополнительно)
Что включено
- Услуги гида/nАвтомобиль
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 9.30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В программу можно включить посещение Толгского монастыря (без экскурсионного обслуживания на территории). Для групп больше 3-х человек экскурсия не проводится (!!!)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо Александру за прекрасный день!
По нашей просьбе Александр сначала отвёз нас в Свято-Введенский Толгский монастырь. Обитель - просто Рай на земле. Затем мы поехали в Тутаев. Дорогой Александр рассказывал
По нашей просьбе Александр сначала отвёз нас в Свято-Введенский Толгский монастырь. Обитель - просто Рай на земле. Затем мы поехали в Тутаев. Дорогой Александр рассказывал
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К
Как здорово путешествовать с профессиональным гидом! Никакой путеводитель не сможет заменить эрудированного, любящего свое дело, ещё и с юмором АЛЕКСАНДРА!
30.06.2026 совершили с Александром увлекательное путешествие в город, расположенный на двух берегах Волги.
Комфортный автомобиль - немаловажная деталь экскурсии!
Спасибо огромное за прекрасный и познавательный день!
Искренне рекомендуем!
30.06.2026 совершили с Александром увлекательное путешествие в город, расположенный на двух берегах Волги.
Комфортный автомобиль - немаловажная деталь экскурсии!
Спасибо огромное за прекрасный и познавательный день!
Искренне рекомендуем!
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Л
Удивительное путешествие по городу, который лежит на двух берегах Волги. Кажется-один город, а какие разные части этого населенного пункта. Романов- левый берег покорил нас количеством храмов, пейзажами, которые достойны кисти
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А
Увидели два берега с холмов, кравивые домики, покатались на пароме, зашли в храмы. Хороший автомобить, приятный экскурсовод. Всё прошло отлично.
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В
Про Тутаев почитали перед экскурсией, но Александр очень интересно провел экскурсию. Мы узнали много интересных фактов из истории этого места и самого Ярославля.
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Л
Замечательная экскурсия, профессиональный и эрудированный гид, чудесное совпадение ожидания и действительности!
Огромное спасибо Александру!!!
Всем, кто хочет погрузиться в старину, прикоснуться к традициям русского православия и ощутить неспешную, но контрастную жизнь Российской глубинки - эта экскурсия не оставит равнодушным и обязательно понравится.
Рекомендую.
Огромное спасибо Александру!!!
Всем, кто хочет погрузиться в старину, прикоснуться к традициям русского православия и ощутить неспешную, но контрастную жизнь Российской глубинки - эта экскурсия не оставит равнодушным и обязательно понравится.
Рекомендую.
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Входит в следующие категории Ярославля
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