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Тутаев. Два берега у одной реки

5
2 отзыва
Александр С.
Александр С. – Гид из Ярославля
Побывайте на территории бывшего кремля, полюбуйтесь видами города со старинных земляных валов и прочувствуйте атмосферу XIX века, прогуливаясь по атмосферным улочкам Тутаева.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Тутаев. Два берега у одной реки
Тутаев. Два берега у одной реки

Что вы увидите

  • Крестовоздвиженский собор
  • Воскресенский собор
  • Кустодиевская набережная
  • Покровская церковь
  • Парк СССР
«На семи холмах, на семи ключах и на семи оврагах»
Начнём мы экскурсию ⛳ с левобережной романовской стороны. Ещё Пётр I сравнивал берега Романова со «швейцарским ландшафтом».
Кустодиевская набережная, фрески Гурия Никитина, знаменитая икона и многое другое
Мы побываем на территории бывшего кремля и поднимемся на сохранившиеся оборонительные земляные валы XV века, откуда открываются красивейшие 🤩 виды. Посетим Крестовоздвиженский собор XVII века с сохранившимися фресками Гурия Никитина и Покровскую церковь ⛪ с знаменитой иконой «Добавления ума». Также мы увидим храмы, расположенные на городских холмах, побываем на Кустодиевской набережной, где знаменитый художник написал картину «Гуляние на Волге», проедем по улочкам, где когда-то снималась знаменитая комедия Гайдая «12 стульев». Сегодня левобережный Тутаев с его милыми домиками, резными наличниками на окнах, садами и детьми на улицах, играющими в «казаки-разбойники» или «лапту», как бы остановился где-то в XIX веке…
Загадайте своё заветное желание под самой большой иконой древнего православного мира
Далее мы переправимся на правый берег — бывшую Борисоглебскую слободу, где посетим жемчужину Тутаева — Воскресенский собор с самой большой иконой древнего православного мира Спаса Всемилостивого (278*320 см), под которой пролезают, чтобы исполнилось желание.
Также при желании Вы сможете побывать в парке 🌳 советского периода, где в небольшом сквере собраны гипсовые пионеры и комсомольцы, присутствуют бюсты Сталина, красноармейца Тутаева, скульптура Ленина — все эти памятники когда-то стояли на площадях и улицах города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если Вы не на своей машине, транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль(1-4 человека) и паромная переправа-1500 руб., минивен - по договоренности
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Тутаев. Два берега у одной реки
Тутаев. Два берега у одной реки
Тутаев. Два берега у одной реки
Тутаев. Два берега у одной реки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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2 отзыва оставили туристы

Александр С. проводит ещё 4 экскурсии

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