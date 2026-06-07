Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Побывайте на территории бывшего кремля, полюбуйтесь видами города со старинных земляных валов и прочувствуйте атмосферу XIX века, прогуливаясь по улочкам Тутаева.



Мы будем часто встречать живописные саде и проходить мимо милых домов с резными наличниками на окнах — такие виды никого не оставят равнодушными. 5 38 отзывов

Александр Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 38 отзывов 5 часов 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии В зимний период (примерно с ноября по апрель)экскурсия проводится ТОЛЬКО по левому берегу из-за отсутствия переправы «На семи холмах, на семи ключах и на семи оврагах» Начнём мы экскурсию с левобережной романовской стороны. Ещё Пётр I сравнивал берега Романова со «швейцарским ландшафтом». Кустодиевская набережная, фрески Гурия Никитина, знаменитая икона и многое другое Мы побываем на территории бывшего кремля и поднимемся на сохранившиеся оборонительные земляные валы XV века, откуда открываются красивейшие виды. Посетим Крестовоздвиженский собор XVII века с сохранившимися фресками Гурия Никитина и Покровскую церковь с знаменитой иконой «Добавления ума». Также мы увидим храмы, расположенные на городских холмах, побываем на Кустодиевской набережной, где знаменитый художник написал картину «Гуляние на Волге», проедем по улочкам, где когда-то снималась знаменитая комедия Гайдая «12 стульев». Сегодня левобережный Тутаев с его милыми домиками, резными наличниками на окнах, садами и детьми на улицах, играющими в «казаки-разбойники» или «лапту», как бы остановился где-то в XIX веке… Загадайте своё заветное желание под самой большой иконой древнего православного мира Далее мы переправимся на правый берег — бывшую Борисоглебскую слободу, где посетим жемчужину Тутаева — Воскресенский собор с самой большой иконой древнего православного мира Спаса Всемилостивого (278*320 см) Также при желании Вы сможете побывать в парке советского периода, где в небольшом сквере собраны гипсовые пионеры и комсомольцы, присутствуют бюсты Сталина, красноармейца Тутаева, скульптура Ленина — все эти памятники когда-то стояли на площадях и улицах города. Важная информация: В программу можно включить посещение Толгского монастыря (без экскурсионного обслуживания на территории). Для групп больше 3-х человек экскурсия не проводится (!!!)

9.30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Валы романовского Кремля

Леонтьевская церковь

Крестовоздвиженский собор

Казанская церковь

Спасо-Архангельская церковь

Троицкая церковь

Воскресенский собор

Кустодиевская набережная

Покровская церковь

Несколько панорамных площадок с видами на Волгу

Подъем на пожарную каланчу (при желании, оплачивается дополнительно) Что включено Услуги гида/nАвтомобиль Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: 9.30 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация В программу можно включить посещение Толгского монастыря (без экскурсионного обслуживания на территории). Для групп больше 3-х человек экскурсия не проводится (!!!) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.