«На семи холмах, на семи ключах и на семи оврагах»

Начнём мы экскурсию ⛳ с левобережной романовской стороны. Ещё Пётр I сравнивал берега Романова со «швейцарским ландшафтом».

Кустодиевская набережная, фрески Гурия Никитина, знаменитая икона и многое другое

Мы побываем на территории бывшего кремля и поднимемся на сохранившиеся оборонительные земляные валы XV века, откуда открываются красивейшие 🤩 виды. Посетим Крестовоздвиженский собор XVII века с сохранившимися фресками Гурия Никитина и Покровскую церковь ⛪ с знаменитой иконой «Добавления ума». Также мы увидим храмы, расположенные на городских холмах, побываем на Кустодиевской набережной, где знаменитый художник написал картину «Гуляние на Волге», проедем по улочкам, где когда-то снималась знаменитая комедия Гайдая «12 стульев». Сегодня левобережный Тутаев с его милыми домиками, резными наличниками на окнах, садами и детьми на улицах, играющими в «казаки-разбойники» или «лапту», как бы остановился где-то в XIX веке…

Загадайте своё заветное желание под самой большой иконой древнего православного мира

Далее мы переправимся на правый берег — бывшую Борисоглебскую слободу, где посетим жемчужину Тутаева — Воскресенский собор с самой большой иконой древнего православного мира Спаса Всемилостивого (278*320 см), под которой пролезают, чтобы исполнилось желание.

Также при желании Вы сможете побывать в парке 🌳 советского периода, где в небольшом сквере собраны гипсовые пионеры и комсомольцы, присутствуют бюсты Сталина, красноармейца Тутаева, скульптура Ленина — все эти памятники когда-то стояли на площадях и улицах города.