10:30 — Встреча группы с гидом. Переезд в музей-усадьбу «Карабиха»;
11:00 — Экскурсия ⛳ в Музей-усадьбу Н. А. Некрасова «Карабиха»
Здесь поэт написал свои самые известные произведения. В программе: экспозиция Большого Дома, личные комнаты поэта. Экскурсия по Верхнему регулярному и Нижнему пейзажному паркам. Для младших школьных групп: музей 🖼 Деда Мазая.
13:30 — Обед в кафе города;
14:30 — Обзорная автобусная экскурсия по городу «Ярославль художественный» с посещением музея-заповедника Спасо- Преображенский монастырь;
Дополнительно: выставка «Слово о полку Игореве», музей «Музыка и время». ;
• 17:30 Выезд домой. Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов, а также замены их на равноценные.
Что входит
Услуги гида-экскурсовода
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты в музеи
Питание: обед.
Что не входит
Личные расходы (сувениры)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.