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Ярославль литературный (экскурсия для школьников)

ЯрославМудрый
ЯрославМудрый – Гид из Ярославля
Школьная экскурсия ⛳ в Музей-усадьбу Н.

А.

Некрасова «Карабиха» и обзорная автобусная экскурсия по городу «Ярославль художественный» с посещением музея-заповедника Спасо-Преображенский монастыря.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 6 030 ₽ за человека

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Ярославль литературный (экскурсия для школьников)
Ярославль литературный (экскурсия для школьников)

Что вы увидите

  • Музей-усадьба Н. А. Некрасова «Карабиха»
  • Для младших школьных групп: музей Деда Мазая
  • Обзорная автобусная экскурсия по городу
  • Ярославский музей-заповедник

Что вас ожидает:

  • 10:30 — Встреча группы с гидом. Переезд в музей-усадьбу «Карабиха»;
  • 11:00 — Экскурсия ⛳ в Музей-усадьбу Н. А. Некрасова «Карабиха»
  • Здесь поэт написал свои самые известные произведения. В программе: экспозиция Большого Дома, личные комнаты поэта. Экскурсия по Верхнему регулярному и Нижнему пейзажному паркам. Для младших школьных групп: музей 🖼 Деда Мазая.
  • 13:30 — Обед в кафе города;
  • 14:30 — Обзорная автобусная экскурсия по городу «Ярославль художественный» с посещением музея-заповедника Спасо- Преображенский монастырь;
  • Дополнительно: выставка «Слово о полку Игореве», музей «Музыка и время». ;

• 17:30 Выезд домой. Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов, а также замены их на равноценные.
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Питание: обед.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Ярославль литературный (экскурсия для школьников)
Ярославль литературный (экскурсия для школьников)
Ярославль литературный (экскурсия для школьников)
Ярославль литературный (экскурсия для школьников)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЯрославМудрый
ЯрославМудрый
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