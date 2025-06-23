Индивидуальная
до 10 чел.
Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам
Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас
Начало: У Богоявленской площади
«Мы можем поговорить о городском фастфуде и кофе на заправках, районных поэтах и уличных художниках, интересных концертах и выставках, ярославском пиве и шоколаде, о том, что раньше было лучше — или наоборот»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Село Великое и Гаврилов-Ям
Посетите старинные земли ямщиков и гончаров, узнайте о древних традициях и насладитесь уникальными ремесленными изделиями в сердце Ярославля
«Там вы познакомитесь с уникальным гончарным производством и посетите великолепную выставку, где сможете присмотреть оригинальные изделия в подарок»
Завтра в 09:00
30 июн в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Выставка «Искусство огнем рожденное»
Начало: Ул. Тверицкая набережная, д. 15
«Творчество в огне: выставка эмальерного искусства Посетите уникальную и крупнейшую в мире коллекцию работ в технике станковой горячей эмали»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
400 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААксенов23 июня 2025Олег - гид. Выбирая гида ориентируемся на 3 вещи: насколько гид знает город, на сколько он интересно рассказывает(умеет увлечь), на сколько
- ООльга22 июня 2025Прекрасная экскурсия, много интересных фактов узнали. Время пролетело незаметно!
- ВВячеслав12 июня 2025Спасибо большое. Нам очень понравилось. Это было то, что мы хотели - увидеть другой Ярославль. Немало интересных нестандартных мест открыл нам
- ААлексей23 июля 2024Поездка прошла великолепно. Андрей отличный гид и собеседник. Я очень рад, что нашел эту экскурсию.
- ИИнна9 января 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию! А водителю Александру за безопасное вождение!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Выставки»
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2025
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