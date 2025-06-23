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Выставки Ярославля

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Ярославле, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Рандомный Ярославль
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам
Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас
Начало: У Богоявленской площади
«Мы можем поговорить о городском фастфуде и кофе на заправках, районных поэтах и уличных художниках, интересных концертах и выставках, ярославском пиве и шоколаде, о том, что раньше было лучше — или наоборот»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Село Великое и Гаврилов-Ям
Посетите старинные земли ямщиков и гончаров, узнайте о древних традициях и насладитесь уникальными ремесленными изделиями в сердце Ярославля
«Там вы познакомитесь с уникальным гончарным производством и посетите великолепную выставку, где сможете присмотреть оригинальные изделия в подарок»
Завтра в 09:00
30 июн в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Выставка «Искусство огнем рожденное»
Билеты
Выставка «Искусство огнем рожденное»
Начало: Ул. Тверицкая набережная, д. 15
«Творчество в огне: выставка эмальерного искусства Посетите уникальную и крупнейшую в мире коллекцию работ в технике станковой горячей эмали»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
400 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аксенов
    23 июня 2025
    Рандомный Ярославль
    Олег - гид. Выбирая гида ориентируемся на 3 вещи: насколько гид знает город, на сколько он интересно рассказывает(умеет увлечь), на сколько
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    он чувствует аудиторию и может под неё подстроиться. Так вот Олег получает 5\5\5 - шикарно, объясняю почему: 1. Материал - История с датами, отсылками к уставу города, датами как историческими так и современными. Исторические события\байки и просто городские предпочтения откуда и почему. Причём если ты сам знаешь что то, то на все уточниния, вопросы - получаешь всегда более глубокий ответ. 2. Мы тяжелая компания - должно было быть 6 человек, гуляли в 4ром, постоянно смеялись и шулили. Олег не только смог нам провести экскурсию, но и стал частью компании, шутил, смеялся, поддерживал компанию. 3. Как раз об этом. Когда речь зашла об интересных местах города Олег по нашим шуткам сориентировался и Рассказал о современной барной истории города, провёл подворотней в пивную Афоня. Мы освежились, продолжая узнавать город, вышли так же через не парадный Ярославль обратно на маршрут. Ну вот точно рекомендую. А Олегу огромное спасибо!

  • О
    Ольга
    22 июня 2025
    Рандомный Ярославль
    Прекрасная экскурсия, много интересных фактов узнали. Время пролетело незаметно!
  • В
    Вячеслав
    12 июня 2025
    Рандомный Ярославль
    Спасибо большое. Нам очень понравилось. Это было то, что мы хотели - увидеть другой Ярославль. Немало интересных нестандартных мест открыл нам
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    Олег, ведь город - это не только то, о чем рассказывают на классических обзорных экскурсиях. Это как вторая часть, вторая серия знакомства с городом, его историей и жителями. Взгляд с другой стороны, который существенно дополняет полноту картины. Спасибо.

  • А
    Алексей
    23 июля 2024
    Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
    Поездка прошла великолепно. Андрей отличный гид и собеседник. Я очень рад, что нашел эту экскурсию.
  • И
    Инна
    9 января 2024
    Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию! А водителю Александру за безопасное вождение!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рандомный Ярославль
  2. Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
  3. Выставка «Искусство огнем рожденное»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Храм Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Советская площадь
  8. Парк Стрелка
  9. Церковь Ильи Пророка
  10. Церковь Богоявления
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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