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он чувствует аудиторию и может под неё подстроиться. Так вот Олег получает 5\5\5 - шикарно, объясняю почему: 1. Материал - История с датами, отсылками к уставу города, датами как историческими так и современными. Исторические события\байки и просто городские предпочтения откуда и почему. Причём если ты сам знаешь что то, то на все уточниния, вопросы - получаешь всегда более глубокий ответ. 2. Мы тяжелая компания - должно было быть 6 человек, гуляли в 4ром, постоянно смеялись и шулили. Олег не только смог нам провести экскурсию, но и стал частью компании, шутил, смеялся, поддерживал компанию. 3. Как раз об этом. Когда речь зашла об интересных местах города Олег по нашим шуткам сориентировался и Рассказал о современной барной истории города, провёл подворотней в пивную Афоня. Мы освежились, продолжая узнавать город, вышли так же через не парадный Ярославль обратно на маршрут. Ну вот точно рекомендую. А Олегу огромное спасибо!