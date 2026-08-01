Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Сахалинский краеведческий музей»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сахалинский краеведческий музей»
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сахалинский краеведческий музей»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Краеведческий музей (без входа)»
23 авг в 10:00
9 сен в 10:00
180 900 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сахалинский краеведческий музей»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Начнём с центра и его музейно-мемориальным комплексом «Победа»»
132 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Краеведческий музей (без входа)»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Краеведческий музей (без входа)»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сахалинский краеведческий музей»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сахалинский краеведческий музей»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Музеи»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12:
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Музеи" можно забронировать 12 авторских туров от 132 000 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Музеи», 6 ⭐ отзывов, цены от 132000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь