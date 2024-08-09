Добро пожаловать в Зеленоградск

Прогулка по историческим местам Зеленоградска, включая водонапорную башню и бывший парк Плантаже
Зеленоградск - это не только популярный курорт Калининградской области, но и город с богатой историей и скрытыми уголками.

На индивидуальной экскурсии вы увидите Курортный проспект, Виллу Крель, Сквер королевы Луизы и
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Водонапорную башню. Также посетите бывший парк Плантаже и колонию зажиточных вилл.

В программе предусмотрены визиты в старинные дома с уникальными витражами и лестницами, а также посещение Котофейни. Узнаете секреты виллы Макса Крелля и загадочные истории барельефов зданий. Прогулка по променаду может подарить встречу с призраком доктора. В завершение экскурсии загадаете желание под немецкой аркой

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные достопримечательности
  2. 🏛️ Исторические здания и витражи
  3. 🐱 Встреча с местными котиками
  4. 🕵️‍♂️ Городские тайны и легенды
  5. 🌊 Прогулка вдоль Балтийского моря
Добро пожаловать в Зеленоградск
Добро пожаловать в Зеленоградск
Добро пожаловать в Зеленоградск
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Курортный проспект
  • Вилла Крель
  • Сквер королевы Луизы
  • Водонапорная башня
  • Бывший парк Плантаже
  • Колония зажиточных вилл
  • Балтийское море

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Курортный проспект
  • Виллу Крель
  • Сквер королевы Луизы
  • Водонапорную башню
  • Бывший парк Плантаже
  • Колонию зажиточных вилл
  • Балтийское море

А также:

  • Зайдёте в разные дома, чтобы увидеть старинные лестницы, плитку и витражи
  • Выясните, в чём секрет виллы Макса Крелля и почему все боятся барельефов зданий
  • Посетите Котофейню и загадаете желание под немецкой аркой
  • Узнаете, почему камбала стала плоской рыбой
  • Надеюсь, не встретите призрак доктора на променаде

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
9 авг 2024
Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе, его формировании, спасибо большое!
Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе,Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе,
Ирина
13 июл 2024
Ольга - потрясающий рассказчик, очень открытая девушка, ощущения что встретились после давней разлуки)) Отвечала на все вопросы. Это был не марш бросок по Зеленоградску, А плавное перемещение по городу, по его историческому центру. Спасибо огромное за доставленное удовольствие

Входит в следующие категории Зеленоградска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеОбзорныеНеобычные домаВодонапорная башняПопулярные местаУлицы и переулкиСпасо-Преображенский соборСвятые местаБалтийское мореПрирода и пейзажиНескучные экскурсииДля студентовСамое главноеКурортный проспектЗеленоградский променадСквер «Котофейня»

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