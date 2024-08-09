Ольга — ваш гид в Зеленоградске

Провела экскурсии для 140 туристов

Привет ♥ Меня зовут Оля, я гид с холодным балтийским сердцем и горячей душой. Я влюблена в Калининградскую область и хочу, чтобы вы увидели её моими глазами. Моя цель — не закидать вас историческими датами, а создать познавательное комфортное путешествие. И да, мой рост 185, так что всем будет видно и слышно:)