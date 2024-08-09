Зеленоградск - это не только популярный курорт Калининградской области, но и город с богатой историей и скрытыми уголками.
На индивидуальной экскурсии вы увидите Курортный проспект, Виллу Крель, Сквер королевы Луизы и
На индивидуальной экскурсии вы увидите Курортный проспект, Виллу Крель, Сквер королевы Луизы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🏛️ Исторические здания и витражи
- 🐱 Встреча с местными котиками
- 🕵️♂️ Городские тайны и легенды
- 🌊 Прогулка вдоль Балтийского моря
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Курортный проспект
- Вилла Крель
- Сквер королевы Луизы
- Водонапорная башня
- Бывший парк Плантаже
- Колония зажиточных вилл
- Балтийское море
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Курортный проспект
- Виллу Крель
- Сквер королевы Луизы
- Водонапорную башню
- Бывший парк Плантаже
- Колонию зажиточных вилл
- Балтийское море
А также:
- Зайдёте в разные дома, чтобы увидеть старинные лестницы, плитку и витражи
- Выясните, в чём секрет виллы Макса Крелля и почему все боятся барельефов зданий
- Посетите Котофейню и загадаете желание под немецкой аркой
- Узнаете, почему камбала стала плоской рыбой
- Надеюсь, не встретите призрак доктора на променаде
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 140 туристов
Привет ♥ Меня зовут Оля, я гид с холодным балтийским сердцем и горячей душой. Я влюблена в Калининградскую область и хочу, чтобы вы увидели её моими глазами. Моя цель — не закидать вас историческими датами, а создать познавательное комфортное путешествие. И да, мой рост 185, так что всем будет видно и слышно:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
9 авг 2024
Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе, его формировании, спасибо большое!
Ирина
13 июл 2024
Ольга - потрясающий рассказчик, очень открытая девушка, ощущения что встретились после давней разлуки)) Отвечала на все вопросы. Это был не марш бросок по Зеленоградску, А плавное перемещение по городу, по его историческому центру. Спасибо огромное за доставленное удовольствие
Входит в следующие категории Зеленоградска
ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеОбзорныеНеобычные домаВодонапорная башняПопулярные местаУлицы и переулкиСпасо-Преображенский соборСвятые местаБалтийское мореПрирода и пейзажиНескучные экскурсииДля студентовСамое главноеКурортный проспектЗеленоградский променадСквер «Котофейня»
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