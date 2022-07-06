Зеленоградск и Куршская коса

Немецкая архитектура Зеленоградска: прогулка по улицам старинных особняков
Зеленоградск — один из трех флагманских курортов Калининградской области. Во времена Германии носил название Кранц, а символом его процветания во все времена была камбала.

На нашей экскурсии мы посетим много интересных достопримечательностей, а также прогуляемся по Куршской косе.
4.8
7 отзывов
Зеленоградск и Куршская коса

Описание экскурсии

Вас ожидает:

  • Пляжи Первая прогулка по набережной Зеленоградска шокирует. Настолько узким и неприветливым выглядит городской пляж. Но не делаем поспешных выводов. Центральный пляж действительно не удался, но на востоке от центральной части города расположился один из лучших пляжей Калининградской области. Широкий, просторный, с мелким песком и дюнами.
  • Немецкая архитектура Если в Калининграде напоминания о Кёнигсберге еще поискать, то в Зеленоградске сохранились целые улицы старинных особняков. А поскольку город развит в туристическом плане — большая часть из них отреставрирована.
  • Кошки Зеленоградска. Если скажу, что кошек любят многие, — вряд ли открою Америку. Мы можем увидеть музей кошек «Мурариум» с крупнейшей в России арт-коллекцией кошек. В экспозиции более 4500 пушистых и не очень экземпляров.
  • Водонапорная башня Водонапорная башня и сама по себе достопримечательность. На Башне есть видовая площадка, куда можно подняться на лифте. По вечерам на смотровой площадке Башни проводят тематические экскурсии. Рассаживают туристов в кресла, поят чаем и рассказывают об истории Кёнигсберга, Кранца и всего Калининградского региона.
  • Променад Променад в Зеленоградске, не в пример городскому пляжу, чудо как хорош. Вдоль набережной тянется деревянный настил и перила из нержавейки. Установлены скамейки и беседки. Один из интереснейших объектов — памятник серому балтийскому тюленю.
  • Вилла Макса Крелла Зеленоградский краеведческий музей с 2014 г. разместился в особняке начала XX века. Здание, сочетающее архитектурные элементы русского терема и готики, принадлежало бывшему мэру Клайпеды (в те времена — г. Мемель).
  • Куршская коса. В национальном парке прогуляетесь по высоте Эфа и высоте Мюллера, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные траты
  • Экологический сбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
Завершение: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Тема и маршрут - интересные. Гид - отзывчивый и клиентоориентированный человек, однако, не экскурсовод.
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Е
Тема и маршрут - интересные. Гид - отзывчивый и клиентоориентированный человек, однако, не экскурсовод.
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