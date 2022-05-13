Зеленоградск — один из трех флагманских курортов Калининградской области.



Во времена Германии носил название Кранц, а символом его процветания во все времена была камбала.



На нашей экскурсии мы посетим много интересных достопримечательностей, а также прогуляемся по Куршской косе.