Первая прогулка по набережной Зеленоградска шокирует. Настолько узким и неприветливым выглядит городской пляж. Но не делаем поспешных выводов. Центральный пляж действительно не удался, но на востоке от центральной части города расположился один из лучших пляжей Калининградской области. Широкий, просторный, с мелким песком и дюнами.
Немецкая архитектура
Если в Калининграде напоминания о Кёнигсберге еще поискать, то в Зеленоградске сохранились целые улицы старинных особняков. А поскольку город развит в туристическом плане — большая часть из них отреставрирована.
Кошки Зеленоградска. Если скажу, что кошек любят многие, — вряд ли открою Америку. Мы можем увидеть музей кошек «Мурариум» с крупнейшей в России арт-коллекцией кошек. В экспозиции более 4500 пушистых и не очень экземпляров.
Водонапорная башня
Водонапорная башня и сама по себе достопримечательность. На Башне есть видовая площадка, куда можно подняться на лифте. По вечерам на смотровой площадке Башни проводят тематические экскурсии. Рассаживают туристов в кресла, поят чаем и рассказывают об истории Кёнигсберга, Кранца и всего Калининградского региона.
Променад
Променад в Зеленоградске, не в пример городскому пляжу, чудо как хорош. Вдоль набережной тянется деревянный настил и перила из нержавейки. Установлены скамейки и беседки. Один из интереснейших объектов — памятник серому балтийскому тюленю.
Вилла Макса Крелла
Зеленоградский краеведческий музей с 2014 г. разместился в особняке начала XX века. Здание, сочетающее архитектурные элементы русского терема и готики, принадлежало бывшему мэру Клайпеды (в те времена — г. Мемель).
•Куршская коса. В национальном парке прогуляетесь по высоте Эфа и высоте Мюллера, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
Завершение: г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Светлана — ваш гид в Зеленоградске
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