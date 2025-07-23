Мои заказы

Аудиоспектакль «Бегущая по волнам»

Переместитесь в прошлое и настоящее Зеленоградска с аудиоспектаклем «Бегущая по волнам». Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Аудиоспектакль "Бегущая по волнам" предлагает путешествие по Зеленоградску, начиная от скульптуры, посвящённой героине романа Александра Грина.

По пути вы услышите дневной концерт на площади Корсо, узнаете о бювете королевы Луизы и
истории "Замка у моря". Насладитесь морским воздухом и архитектурой отеля "Монополь". Поищите янтарь в волнах Балтики и узнайте мифы о его происхождении. Этот аудиоспектакль подарит вам незабываемые впечатления и погружение в атмосферу курортного города

5
2 отзыва

7 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальный аудиоспектакль
  • 🌊 Потрясающие виды Балтики
  • 🏛 Исторические места и легенды
  • 🎶 Музыка и звуки города
  • 💧 Попробуйте минеральную воду
  • 🏖 Уютные пляжные шезлонги
  • 🏰 Архитектура и стиль
Ближайшие даты:
4
дек5
дек6
дек11
дек12
дек13
дек18
дек
Время начала: 15:30

Что можно увидеть

  • Скульптура «Бегущая по волнам»
  • Мужские купальни Herrenbad
  • Площадь Корсо
  • Администрация курорта
  • Бювет королевы Луизы
  • Отель «Монополь»
  • Замок у моря

Описание аудиогида

Аудиоспектакль начнётся от скульптуры «Бегущая по волнам», посвящённой героине романа Александра Грина, и пройдёт по прекрасной исторической набережной.

По пути:

  • Мы посетим мужские купальни Herrenbad
  • Немного послушаем дневной концерт на площади Корсо, минуя Аллею дружбы
  • Выясним, что обсуждали в стенах здания Администрации курорта
  • Попробуем минеральную воду в бювете королевы Луизы
  • Обсудим, как отдыхали гости курорта на пляже и как их спасали от ветра пляжные шезлонги Strandkorb
  • Познакомимся со стилем драконов, проявленном в архитектуре отеля «Монополь»
  • Услышим историю «Замка у моря» — «Schloss am Meer»
  • Поищем янтарь в волнах Балтики

Вы узнаете:

  • Как лечили усталость настоящие джентльмены
  • Почему площадь Корсо так называется
  • Что такое бювет и почему он так популярен
  • Какое изобретение Вильгельма Бартельмана произвело настоящий фурор на пляжах Балтики
  • Какие романтические встречи случались в красивейшем отеле курорта
  • Как появился янтарь — мифы и легенды

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Для прослушивания аудиоспектакля выдаём вам беспроводные наушники
  • Прогулка рекомендована взрослым и детям от 7 лет
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Обратите внимание: на части маршрута по набережной Зеленоградска временно ведутся строительные работы.

в четверг, пятницу и субботу в 15:30

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 1127 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Елена
23 июл 2025
И опять понравилось все! Я была уже у этого организатора на аудио променаде по Курортному проспекту в прошлом году. Сейчас мы проходили по набережной Зеленоградска – и опять повторился мой
удивительный опыт погружения в эпоху сто лет назад! Голоса актеров подобраны идеально, истории – действительно интересные, озвучание – как в кино! Погода переменчивая на Балтике – но даже она подыгрывала сюжету. От души рекомендую для знакомства с историей региона и города.

К
Константин
18 июл 2025
Аудио променад проходил по Набережной Зеленоградска. Выдали наушники – большие и комфортные и мы двинулись за сопровождающим согласно сюжета в наушниках. Было все – история развития региона, личные истории горожан
– полное погружение в эпоху расцвета курорта 100 лет назад и до наших дней. Как интересно озвучено – я теперь ищу подобный формат в городах, где бываю. Всем рекомендую сходить. Еще учитывайте Балтийские особенности – берите и очки от солнца, и зонт - совершенно неизвестно как погода себя поведет. А аудио променад кайфовый.

Входит в следующие категории Зеленоградска

