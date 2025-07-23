Аудиоспектакль "Бегущая по волнам" предлагает путешествие по Зеленоградску, начиная от скульптуры, посвящённой героине романа Александра Грина.
По пути вы услышите дневной концерт на площади Корсо, узнаете о бювете королевы Луизы и
7 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Уникальный аудиоспектакль
- 🌊 Потрясающие виды Балтики
- 🏛 Исторические места и легенды
- 🎶 Музыка и звуки города
- 💧 Попробуйте минеральную воду
- 🏖 Уютные пляжные шезлонги
- 🏰 Архитектура и стиль
Что можно увидеть
- Скульптура «Бегущая по волнам»
- Мужские купальни Herrenbad
- Площадь Корсо
- Администрация курорта
- Бювет королевы Луизы
- Отель «Монополь»
- Замок у моря
Описание аудиогида
Аудиоспектакль начнётся от скульптуры «Бегущая по волнам», посвящённой героине романа Александра Грина, и пройдёт по прекрасной исторической набережной.
По пути:
- Мы посетим мужские купальни Herrenbad
- Немного послушаем дневной концерт на площади Корсо, минуя Аллею дружбы
- Выясним, что обсуждали в стенах здания Администрации курорта
- Попробуем минеральную воду в бювете королевы Луизы
- Обсудим, как отдыхали гости курорта на пляже и как их спасали от ветра пляжные шезлонги Strandkorb
- Познакомимся со стилем драконов, проявленном в архитектуре отеля «Монополь»
- Услышим историю «Замка у моря» — «Schloss am Meer»
- Поищем янтарь в волнах Балтики
Вы узнаете:
- Как лечили усталость настоящие джентльмены
- Почему площадь Корсо так называется
- Что такое бювет и почему он так популярен
- Какое изобретение Вильгельма Бартельмана произвело настоящий фурор на пляжах Балтики
- Какие романтические встречи случались в красивейшем отеле курорта
- Как появился янтарь — мифы и легенды
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Для прослушивания аудиоспектакля выдаём вам беспроводные наушники
- Прогулка рекомендована взрослым и детям от 7 лет
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Обратите внимание: на части маршрута по набережной Зеленоградска временно ведутся строительные работы.
в четверг, пятницу и субботу в 15:30
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 1127 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Е
Елена
23 июл 2025
И опять понравилось все! Я была уже у этого организатора на аудио променаде по Курортному проспекту в прошлом году. Сейчас мы проходили по набережной Зеленоградска – и опять повторился мой
К
Константин
18 июл 2025
Аудио променад проходил по Набережной Зеленоградска. Выдали наушники – большие и комфортные и мы двинулись за сопровождающим согласно сюжета в наушниках. Было все – история развития региона, личные истории горожан
