Эта экскурсия — программа «максимум» для тех, кто хочет охватить самое главное в Калининградской области за один день! Мы останемся один на один с природными ландшафтами Куршской косы и шумом Балтики, полюбуемся прусскими виллами Светлогорска и понаблюдаем за добычей солнечного камня в Янтарном.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Куршская коса: песчаное чудо Калининграда

Мы охватим всё многообразие ландшафтов парка, откроем историю песчаной катастрофы и доберемся до красивейших пляжей Балтики. И конечно, посетим главные достопримечательности косы: пляж, Танцующий лес с деревьями, скрученными в спирали, и Высоту Эфа с тремя видами дюн — зелёными, серыми и белыми. Желающих я также отвезу на местную коптильню, где вы сможете попробовать копченого угря, лосося, судака, леща и другую рыбку.

Дух Швейцарии в курортном Светлогорске

Следом нас ждёт бывший Раушен с его живописным побережьем, хвойными лесами, прусскими виллами и уединенной атмосферой. Мы полюбуемся архитектурой конца 19 века, совершим променад вдоль кромки Балтийского моря, а кроме того, рассмотрим знаменитую водонапорную башню, немецкие скульптуры и солнечные часы.

Янтарный: место, где добывают солнце

Отправимся в уютный приморский посёлок 17 века, где вы сходите на экскурсию на частную мануфактуру, а после сами сможете найти кусочек «северного золота». Мы пройдём по променаду, увидим янтарную пирамиду и заглянем на один из самых чистых пляжей России, удостоенный награды «Голубой флаг».

В дополнение мы заедем в живописную Филинскую бухту — одно из самых фотогеничных мест области, откуда вы точно не уедете без чудесных снимков!

Организационные детали