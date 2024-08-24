Музей кошек «Мурариум» – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей кошек «Мурариум»» в Зеленоградске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Замуррчательный Зеленоградск
Пешая
22 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
На машине
11 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Посетить Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный и насладиться атмосферой приморской жизни
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
16 100 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
12 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 августа 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Все очень понравилось! Специально заказывала экскурсию с расчётом на детей. Тема с котами (хоть и привязанная за уши к Зеленоградску:)) нашла свой отклик. Павел постарался собрать интересный материал про котов с привязкой к объектам города. Получилось отлично!
    Все очень понравилось! Специально заказывала экскурсию с расчётом на детей. Тема с котами (хоть и привязанная
  • Р
    Роман
    22 августа 2024
    3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
    Идеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва очень интересно рассказывает материал экскурсии,
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    подстраивается под желания и предлагает места для посещения по ходу. А ещё он оказался единственным, кто предложил именно такой вариант экскурсии с тремя местами, по моему субъективному мнению - самый сбалансированный. Другие организаторы предлагали либо больше мест (заезд в Янтарный, Балтийск и пр.), либо без посещения Филинской бухты. Большое спасибо за всё!)

    Идеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва очень
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Павел - прекрасный гид! Обладает энциклопедическими знаниями! много интересной и полезной информации! А сколько интереснейшей информации по котикам получили!!! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Были на экскурсии 01.07.2024, полны впечатлений, всё было просто замуррррчательно! Павел провел нас по всему городу, рассказал много из истории, архитектуры
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    и т. д., но, главное, что помимо этих весьма полезных и интересных данных, во всех локациях рассказывал так же истории про котиков, которые как-то связаны с этой локацией (или персоналией). Котики при этом не обязательно Зеленоградские (даже скорее в основном не Зеленоградские), а просто такие, с которыми случались интересные истории (например, как получилось, что котик работал директором по транспорту:)). Я, как большой любитель котиков, просто в восторге! Еще Павел знает многих местных котиков, где какой живет, насколько они голодные, и где более голодные еще их подкармливает)) Мы после экскурсии тоже закупились вкусняшками и оставшуюся неделю подкармливали котиков, которые гуляют далеко от Курортного проспекта, а еще в Светлогорске. В общем, замечательная экскурсия, содержащая в себе симбиоз истории, культуры и пушистых))

  • Д
    Диана
    5 октября 2023
    3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
    Все просто замечательно! Экскурсия была очень увлекательной. Савва вежливый, внимательный и интересный человек. Учел все пожелания и сделал экскурсию очень комфортной. Спасибо, всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Музей кошек «Мурариум»»

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Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
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  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Спасо-Преображенский собор
  10. Королевский бор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Музей кошек «Мурариум»" можно забронировать 4 экскурсии от 4 400 до 16 100. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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