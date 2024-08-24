3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
2 окт в 10:00
3 окт в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все сокровища Балтики за один день - из Зеленоградска
Посетить Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный и насладиться атмосферой приморской жизни
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
16 100₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
12 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 августа 2024Все очень понравилось! Специально заказывала экскурсию с расчётом на детей. Тема с котами (хоть и привязанная за уши к Зеленоградску:)) нашла свой отклик. Павел постарался собрать интересный материал про котов с привязкой к объектам города. Получилось отлично!
- РРоман22 августа 2024Идеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва очень интересно рассказывает материал экскурсии,
- ООльга15 июля 2024Павел - прекрасный гид! Обладает энциклопедическими знаниями! много интересной и полезной информации! А сколько интереснейшей информации по котикам получили!!! Спасибо!
- ТТатьяна8 июля 2024Были на экскурсии 01.07.2024, полны впечатлений, всё было просто замуррррчательно! Павел провел нас по всему городу, рассказал много из истории, архитектуры
- ДДиана5 октября 2023Все просто замечательно! Экскурсия была очень увлекательной. Савва вежливый, внимательный и интересный человек. Учел все пожелания и сделал экскурсию очень комфортной. Спасибо, всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Музей кошек «Мурариум»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Музей кошек «Мурариум»" можно забронировать 4 экскурсии от 4 400 до 16 100. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год по теме «Музей кошек «Мурариум»», 33 ⭐ отзыва, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь