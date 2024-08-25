скидка
10%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
1 сен в 08:45
46664 200₽ за человека
скидка
15%
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Зеленоградска в Балтийск Янтарный Светлогорск + Филинская бухта
Начало: Окружная 15, Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-00
Расписание: ежедневно 9.00
Завтра в 08:45
1 сен в 08:45
40003 400₽ за человека
6 часов
Групповая
до 18 чел.
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
14 сен в 09:00
21 сен в 09:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина25 августа 2024-
- ННаталья25 августа 2024Не произвела ожидаемого впечатления. Очень обзорная и очень мало времени в городах-назначениях. В Балтийске очень рекомендовали покататься на катере. Ни
- ЛЛюдмила25 августа 2024Замечательная экскурсия в мини-формате группы. Проводил экскурсию Владимир. Интересно, познавательно, комфортно. Охватили сразу 3 города. Узнали основное, увидели все необходимое для общего представления. Спасибо! С удовольствием рекомендую!
- ТТатьяна20 августа 2024Были с мужем на экскурсии в трёх городах:Балтийск, Янтарный, Светлогорск. Эскурсовод Марат встретил группу в назначенное время. В дороге много
- ППавел12 августа 2024Понравилось все: как встретил нас Игорь, как интересно знакомил нас с историей края. Поставленная речь, знание фактического материала! Так держать!
- ССветлана8 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Игорь очень интересно и доступно подовал информацию. Увидели много красивых и необычных мест. Экскурсия проходила в неспешном режиме. Никто никого никуда не торопил и не подгонял. Спасибо Игорю за прекрасно проведенное время.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Филинская бухта»
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