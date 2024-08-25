Филинская бухта – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Филинская бухта» в Зеленоградске, цены от 2 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
27 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
1 сен в 08:45
46664 200 за человека
Из Зеленоградска в Балтийск Янтарный Светлогорск + Филинская бухта
На автобусе
скидка
15%
106 отзывов
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Зеленоградска в Балтийск Янтарный Светлогорск + Филинская бухта
Начало: Окружная 15, Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-00
Расписание: ежедневно 9.00
Завтра в 08:45
1 сен в 08:45
40003 400 за человека
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Групповая
до 18 чел.
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
14 сен в 09:00
21 сен в 09:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    25 августа 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    -
  • Н
    Наталья
    25 августа 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Не произвела ожидаемого впечатления. Очень обзорная и очень мало времени в городах-назначениях. В Балтийске очень рекомендовали покататься на катере. Ни
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    о чем. Старый катер, никакой красоты-романтики, с берега корабли гораздо лучше можно рассмотреть. Не ведитесь. И минут 20 на то, чтобы пройтись мимо форта. В Янтарном фабрика-изготовитель ювелирных украшений и кафе (пообедать). Все. В Светлогорске полчаса быстрый променад с экскурсоводом и еще полчаса свободного времени (хватило на туалет и на то, чтобы найти, где припаркован микроавтобус). Информация об истории этих мест во время поездки поверхностная. Думаю, что аналогичная экскурсия на большом автобусе обойдется гораздо дешевле и по качеству будет не хуже.

  • Л
    Людмила
    25 августа 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Замечательная экскурсия в мини-формате группы. Проводил экскурсию Владимир. Интересно, познавательно, комфортно. Охватили сразу 3 города. Узнали основное, увидели все необходимое для общего представления. Спасибо! С удовольствием рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    20 августа 2024
    Из Зеленоградска в Балтийск Янтарный Светлогорск + Филинская бухта
    Были с мужем на экскурсии в трёх городах:Балтийск, Янтарный, Светлогорск. Эскурсовод Марат встретил группу в назначенное время. В дороге много
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    и интересно рассказывал не только по теме экскурсии, но и про места мимо которых проезжали. Речь правильная, чётко, понятно, интересно. Спасибо большое, приятное впечатление. Организация экскурсии достойная. Будет пользоваться компанией Спутник и дальше.

  • П
    Павел
    12 августа 2024
    Из Зеленоградска в Балтийск Янтарный Светлогорск + Филинская бухта
    Понравилось все: как встретил нас Игорь, как интересно знакомил нас с историей края. Поставленная речь, знание фактического материала! Так держать!
  • С
    Светлана
    8 августа 2024
    Из Зеленоградска в Балтийск Янтарный Светлогорск + Филинская бухта
    Экскурсия очень понравилась. Гид Игорь очень интересно и доступно подовал информацию. Увидели много красивых и необычных мест. Экскурсия проходила в неспешном режиме. Никто никого никуда не торопил и не подгонял. Спасибо Игорю за прекрасно проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Филинская бухта»

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  3. В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Станция Фрингилла
  9. Кирха Святой Барбары
  10. Кирха Шаакена
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
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