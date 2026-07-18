Вы отправитесь в центральную часть области, где откроете чудесные природные и исторические места. Во время сплава на байдарках увидите фактурные строения и водопад. После обеда на семейной ферме у вас будет время для прогулок и активных развлечений. А в конце вы познакомитесь со старинными памятниками Знаменска.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сплав среди живописных пейзажей

Путь из Зеленоградска до средневекового Велау займёт не более часа. По дороге вы услышите рассказ об истории города, основанного в начале 13 века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. По прибытии на семейную ферму и после инструктажа начнётся двухчасовое приключение на байдарках. Во время сплава вы увидите шлюз, водяную мельницу, прусские промышленные строения и водопад.

Обед и отдых на ферме

После возвращения на ферму хозяева угостят вас вкусным домашним обедом. Затем у вас будет свободное время для отдыха и развлечений. Ферма расположена на слиянии двух рек с потрясающими видами и природой. В вашем распоряжении будут SUP-доски, инвентарь для волейбола, настольного тенниса и дартс.

Путешествие в глубь веков

Завершит день экскурсия по Знаменску. В программе: осмотр кирхи Святого Якоба, где хранилась Библия Мартина Лютера, старинной водонапорной башни и католической церкви Скорбящей Божией Матери начала 20 века. А ещё — прогулка по семиарочному мосту 1880 года.

Организационные детали