Сплав по реке

Путь до средневекового Велау займёт не более часа. Вас ждёт увлекательный рассказ гида об истории 📖 города, основанного в начале XIII века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. Прибудем на семейную ферму, откуда после инструктажа, отправимся на байдарках в удивительное двухчасовое путешествие. Желающие могут отправиться по маршруту на речном трамвае вместо байдарок. В ходе сплава увидим шлюз и водяную мельницу, промышленные строения Прусских времён и невероятно живописный водопад.

Отдых на ферме

Вернёмся на ферму, где нас ждёт вкуснейший домашний обед и свободное время. Ферма расположена прямо на слиянии двух рек, виды и природа здесь захватывающие. В нашем распоряжении SUP-доски, велосипеды, волейбольная площадка, настольный теннис и дартс.

Знаменск–Велау: тысячелетняя история 📖

Отдохнём, после чего отправимся с местным гидом на захватывающую пешеходную экскурсию ⛳ вглубь веков. Увидим кирху Святого Якоба XIV века, где хранилась библия Мартина Лютера, пройдёмся по семиарочному мосту 1880 года. Прогуляемся к водонапорной башне 1913 года, Католической церкви Скорбящей Божией Матери 1928 года, а также к красивейшему зданию немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня получают образование местные дети.

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