Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме
Из Зеленоградска - за активным отдыхом и знакомством с памятниками области
Вы отправитесь в центральную часть области, где откроете чудесные природные и исторические места. Во время сплава на байдарках увидите фактурные строения и водопад. После обеда на семейной ферме у вас будет время для прогулок и активных развлечений. А в конце вы познакомитесь со старинными памятниками Знаменска.
Путь из Зеленоградска до средневекового Велау займёт не более часа. По дороге вы услышите рассказ об истории города, основанного в начале 13 века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. По прибытии на семейную ферму и после инструктажа начнётся двухчасовое приключение на байдарках. Во время сплава вы увидите шлюз, водяную мельницу, прусские промышленные строения и водопад.
Обед и отдых на ферме
После возвращения на ферму хозяева угостят вас вкусным домашним обедом. Затем у вас будет свободное время для отдыха и развлечений. Ферма расположена на слиянии двух рек с потрясающими видами и природой. В вашем распоряжении будут SUP-доски, инвентарь для волейбола, настольного тенниса и дартс.
Путешествие в глубь веков
Завершит день экскурсия по Знаменску. В программе: осмотр кирхи Святого Якоба, где хранилась Библия Мартина Лютера, старинной водонапорной башни и католической церкви Скорбящей Божией Матери начала 20 века. А ещё — прогулка по семиарочному мосту 1880 года.
Организационные детали
Выезд на экскурсию осуществляется трансфером Зеленоградск — Калининград. Обратный трансфер также предусмотрен
На сухопутной части маршрута с вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается: — аренда байдарки с сопровождением инструкторов — 750 ₽ с чел. — фермерский обед — 800 ₽ с чел. Эти расходы необходимо оплатить в день бронирования.
в среду, четверг и субботу в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
2790 ₽
Дети до 18 лет
2750 ₽
Пенсионеры
2750 ₽
Студенты
2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 134723 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает.
На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Интересная и необычная экскурсия,сочетание активности и погружение в историю места! Путешествуя на байдарке (для любого уровня подготовки) по реке Лава, увидели красивые места. Впечатлила Ферма Тюниных, радушные хозяева, влюбленные в свой край. Очень вкусная еда! Огромное спасибо экскурсоводам Наталье и Наталье Александровне, за четкую организацию поездки и содержательные рассказы. Обязательно порекомендую экскурсию знакомым!
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Ольга
Отличное сочетание: байдарки, природа, экскурсия. Чудесная гид Арина, вкусный обед после 2х часов на байдарке. На мой взгляд, маршрут по реке доступен при любой физ. подготовке, есть возможность осмотреть с воды огромную мельницу позапрошлого века постройки. Очень довольны полученными впечатлениями! Благодарю!
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А
Анна
Отличное путешествие, с гидом Ариной было комфортно и интересно!!
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Инга
Отлично провели этот день. Идеальный маршрут для первого опыта на байдарках, все понравилось и остались только приятные впечатления. Спасибо гиду Арине. Рекомендую взять сменную обувь (типо кроксов) и купальник. Ресторан на ферме читать дальшеуменьшить
тоже рекомендую - стильный интерьер, дружелюбный персонал и вкусные блюда (брали не комплексный обед, а по меню) Приятным завершением была экскурсия по Знаменску - зашли в кирху и посмотрели, как выглядел в прошлом город Вилау. Гид очень интересно преподносила материал
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С
Светлана
Девушка Арина прекрасный рассказчик, очень милая, знающая и вообще к ней претензий нет. Как и к водителю, байдаркам, ферме и обеду. Но большие вопросы к ценообразованию. За двоих 9тр с читать дальшеуменьшить
учётом доп трат. Откуда? За что?? Ок, 700 руб за байдарку и 800 за обед. Остальное за что? За доставку к месту? За речевое сопровождение? 5 часов на курской косе 1600 на человека, хотя рассказа там было больше. Не стыкуются затраты с оплатой. На восстановление Знаменска? Так и сказали бы или провели отдельной строкой. Отвратительно.
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