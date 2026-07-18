Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме

Из Зеленоградска - за активным отдыхом и знакомством с памятниками области
Вы отправитесь в центральную часть области, где откроете чудесные природные и исторические места. Во время сплава на байдарках увидите фактурные строения и водопад. После обеда на семейной ферме у вас будет время для прогулок и активных развлечений. А в конце вы познакомитесь со старинными памятниками Знаменска.
4.4
5 отзывов
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме

Описание экскурсии

Сплав среди живописных пейзажей

Путь из Зеленоградска до средневекового Велау займёт не более часа. По дороге вы услышите рассказ об истории города, основанного в начале 13 века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. По прибытии на семейную ферму и после инструктажа начнётся двухчасовое приключение на байдарках. Во время сплава вы увидите шлюз, водяную мельницу, прусские промышленные строения и водопад.

Обед и отдых на ферме

После возвращения на ферму хозяева угостят вас вкусным домашним обедом. Затем у вас будет свободное время для отдыха и развлечений. Ферма расположена на слиянии двух рек с потрясающими видами и природой. В вашем распоряжении будут SUP-доски, инвентарь для волейбола, настольного тенниса и дартс.

Путешествие в глубь веков

Завершит день экскурсия по Знаменску. В программе: осмотр кирхи Святого Якоба, где хранилась Библия Мартина Лютера, старинной водонапорной башни и католической церкви Скорбящей Божией Матери начала 20 века. А ещё — прогулка по семиарочному мосту 1880 года.

Организационные детали

  • Выезд на экскурсию осуществляется трансфером Зеленоградск — Калининград. Обратный трансфер также предусмотрен
  • На сухопутной части маршрута с вами будет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается:
    — аренда байдарки с сопровождением инструкторов — 750 ₽ с чел.
    — фермерский обед — 800 ₽ с чел.
    Эти расходы необходимо оплатить в день бронирования.

в среду, четверг и субботу в 08:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2790 ₽
Дети до 18 лет2750 ₽
Пенсионеры2750 ₽
Студенты2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 134723 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
1
О
Интересная и необычная экскурсия,сочетание активности и погружение в историю места! Путешествуя на байдарке (для любого уровня подготовки) по реке Лава, увидели красивые места. Впечатлила Ферма Тюниных, радушные хозяева, влюбленные в свой край. Очень вкусная еда! Огромное спасибо экскурсоводам Наталье и Наталье Александровне, за четкую организацию поездки и содержательные рассказы. Обязательно порекомендую экскурсию знакомым!
Интересная и необычная экскурсия,сочетание активности и погружение в историю места! Путешествуя на байдарке (для любого уровня
Интересная и необычная экскурсия,сочетание активности и погружение в историю места! Путешествуя на байдарке (для любого уровня
Интересная и необычная экскурсия,сочетание активности и погружение в историю места! Путешествуя на байдарке (для любого уровня
Интересная и необычная экскурсия,сочетание активности и погружение в историю места! Путешествуя на байдарке (для любого уровня
Интересная и необычная экскурсия,сочетание активности и погружение в историю места! Путешествуя на байдарке (для любого уровня
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Ольга
Отличное сочетание: байдарки, природа, экскурсия. Чудесная гид Арина, вкусный обед после 2х часов на байдарке. На мой взгляд, маршрут по реке доступен при любой физ. подготовке, есть возможность осмотреть с воды огромную мельницу позапрошлого века постройки.
Очень довольны полученными впечатлениями! Благодарю!
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А
Отличное путешествие, с гидом Ариной было комфортно и интересно!!
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Инга
Отлично провели этот день. Идеальный маршрут для первого опыта на байдарках, все понравилось и остались только приятные впечатления. Спасибо гиду Арине.
Рекомендую взять сменную обувь (типо кроксов) и купальник.
Ресторан на ферме
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тоже рекомендую - стильный интерьер, дружелюбный персонал и вкусные блюда (брали не комплексный обед, а по меню)
Приятным завершением была экскурсия по Знаменску - зашли в кирху и посмотрели, как выглядел в прошлом город Вилау. Гид очень интересно преподносила материал

Отлично провели этот день. Идеальный маршрут для первого опыта на байдарках, все понравилось и остались только
Отлично провели этот день. Идеальный маршрут для первого опыта на байдарках, все понравилось и остались только
Отлично провели этот день. Идеальный маршрут для первого опыта на байдарках, все понравилось и остались только
Отлично провели этот день. Идеальный маршрут для первого опыта на байдарках, все понравилось и остались только
Отлично провели этот день. Идеальный маршрут для первого опыта на байдарках, все понравилось и остались только
Отлично провели этот день. Идеальный маршрут для первого опыта на байдарках, все понравилось и остались только
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С
Девушка Арина прекрасный рассказчик, очень милая, знающая и вообще к ней претензий нет. Как и к водителю, байдаркам, ферме и обеду. Но большие вопросы к ценообразованию. За двоих 9тр с
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учётом доп трат. Откуда? За что?? Ок, 700 руб за байдарку и 800 за обед. Остальное за что? За доставку к месту? За речевое сопровождение? 5 часов на курской косе 1600 на человека, хотя рассказа там было больше. Не стыкуются затраты с оплатой. На восстановление Знаменска? Так и сказали бы или провели отдельной строкой. Отвратительно.

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