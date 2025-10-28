Мои заказы

Telegram-квест по Курортному проспекту Зеленоградска

Отправиться в самостоятельное путешествие по сердцу старинного города
Вы познакомитесь со сказочным Кранцем, история которого сокрыта в его 200-летних зданиях и уютных улочках.

Следуя подсказкам квеста, увидите главные и секретные достопримечательности, а ещё поймёте, в чём уникальность этого места. И не спешите — квест в любой момент можно поставить на паузу.
3.2
7 отзывов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание квеста

Вокзал Кранца, пряничный домик, городские часы, почтамт, синагога, мозаичное панно — эти и другие достопримечательности очаровательного Зеленоградска готовы раскрыть свои тайны в формате несложного аудиоквеста. Вы узнаете о сёстрах Шутц, Восточной Пруссии и котах, а ещё:

  • Как развивался курорт и почему именно он стал королевским
  • Какие дома были построены здесь первыми
  • Как отдыхали гости города пару сотен лет назад

Организационные детали

  • Вам понадобятся телефон, приложение Telegram и наушники
  • После бронирования вы получите ссылку на квест, правила прохождения и инструкцию для перевода остатка оплаты. После полной оплаты материалы квеста станут доступны
  • Один доступ предоставляется на одно устройство
  • После прохождения квеста фото и видео из материалов останутся у вас (аудио не сохранится)

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1575 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже много лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.
Отзывы и рейтинг

3.2
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
1
2
Н
Надежда
28 окт 2025
Не рекомендую. Текст читает искусственный разум, ужасно искажая слова. Теряется всякий смысл, слушать невозможно. Квеста как такового нет - вы просто переходите от точки к точке, слушаете 4-5 минутный набор слов, а потом отвечаете на простой вопрос, причем неважно - правильно или нет. Уважаемый так называемый экскурсовод, если вы берёте деньги, то потрудитесь хотя записать информацию сами.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Надежда, сожалею, что ваше впечатление осталось таким. Да, действительно озвучка с помощью искусственного интеллекта. Конечно, есть в названиях некоторые искажения,
так как названия немецкие и ИИ читает не так, как должно быть. Мы сейчас в процессе поиска голоса, который озвучил бы все наши экскурсии с аудиогидом. Квест подразумевает ответ на вопрос, и только после этого вам доступна следующая локация и прослушивание. Отвечая на вопросы вы запоминаете информацию, предоставленную в озвучке. Если по каким то причинам вы ответили неправильно, бот просит вас подумать, и ответить еще раз. Без правильного ответа вы не пройдите дальше.

Конечно, ваше мнение для нас важно и мы работаем над улучшением аудио-телеграм квеста.
С наилучшими пожеланиями команда гидов Калининградской области.

С
Сергей
18 авг 2025
Аудио экскурсия озвучена нейросетью, монотонный безэмоциональный рассказ с коверканьем чисел, имен. Фото и видео без комментариев, и самое ужасное - длинные монотонные рассказы нужно слушать, стоя на одном месте, т. к. неизвестна следующая точка и куда двигаться. Интерес быстро угас, выключил и больше не вспоминал
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Сергей, добрый день! Да, озвучивание с помощью бота. Однако не всегда название числа и даты возможно озвучить правильно. Мы учтем
ваши негативные отзывы и попробуем решить вопрос.
Так как город популярен видео конечно снимать получается только так, так как в Зеленоградске всегда много людей. Конечно нейросети не всегда знают правильность чтения немецких названий.

Сожалею, что аудио экскурсия вас разочаровала.

С уважением Наталья Фиклистова

К
Ксения
26 июл 2025
Для истинных интровертов экскурсия. Все понятно, интересно и организатор всегда на связи.
Анна
Анна
12 июл 2025
Мы попробовали Telegram-квест по Зеленоградску, и впечатления остались неоднозначными. С одной стороны, сама идея интересная – гуляешь по городу, выполняешь задания, узнаёшь факты. Маршрут проложен мимо симпатичных домиков, старых вилл
и уютных улочек, что позволило увидеть Зеленоградск с необычного ракурса.

Плюсы:
✔️ Удобный формат – можно начать в любое время.
✔️ Узнали парочку любопытных исторических фактов.

Минусы:
❌ Аудиофайлы озвучивала нейросеть, поэтому много ошибок в произношении, что сначало смешит, а потом начинает раздражать.
❌ Не хватало более глубоких историй о городе – большая часть информации поверхностная. Много не нужных дат.

В целом, квест неплохой способ провести час-полтора, если хочется размять ноги.
Но если ждёте захватывающего погружения в историю или нестандартных задач – возможно, стоит поискать другие варианты.

Итог: неплохо, но есть куда расти. 3 звезды из 5.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Анна, добрый день! Благодарю вас за честный отзыв. Да, конечно экскурсия рассчитана на 1,5-2 часа провести время и в спокойном
формате ознакомится с городом, его историей.
Что касаемо озвучивания, конечно некоторые слова с немецкого на русский звучит совсем по другому, это факт и я с вами согласна.
Да, вы правы, есть куда расти.
Благодарим вас за честный и открытый отзыв.

И
Иван
6 июл 2025
Были на экскурсии в Зеленоградске — очень понравилось! Город небольшой, но красивый и уютный. Использовали аудиогид, который рассказывал много интересных фактов, узнали много нового. Особенно запомнились старинные домики и ароматные кренделя. Отличное место для спокойного отдыха!
А
Алла
14 апр 2025
Мне понравился формат в свободном своем времени, я спокойно не торопясь прошла маршру, с удовольствием послушала историю города, осмотрела достопримечательности. Прослушать в онлайн формате очень комфортно для меня, не люблю
скученности, больших автобусов и больших групп. Единственное, конкчно, нужно иметь заряженный телефон, у меня заряд был почти на 90, в итоге к концу экскурсии осталось 15. В конце экскурсии был приятный бонус-сувенир. Это очень оригинально. Благодарность за такой уникальный формат экскурсии. Много исторических фактов, старинные фотографии.

Думала, что это не тот формат экскурсии, но мне зашёл. Буду рада, если будут такие форматы ещё.

Хотела на память приобрести сувенир, но после подарка вопрос решился сам собой, янтарь внутри эпоксидной смолы в уникальной форме.

О
Осипова
2 фев 2025
Этот "аудиогид" в реальности голосовые с чтением Википедии (и судя по огромному количеству ошибок, текст женщина видела впервые) которые гид записала сидя на кухне
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Елизавета, благодарю вас за честность и откровенность. Сожалею, что экскурсия для вас оказалась такой. Да, вы правы, что она записана
на телефон. Делали ее своими силами, руками и головами.
Википедия не считается основанием для данных на экскурсию, вся информация была собрана из библиотек нашей области. Это проверенные источники и данные. Конечно, возможно это не идеальная экскурсия с аудиогидом, в которых говорит профессиональный диктор, однако мы работаем над улучшением наших экскурсий и этой в том числе.
Благодарю вас, что помогли нам увидеть недостатки и сделать эту экскурсию еще лучше. Будем рады видеть вас в нашей области. До новых встреч!

С уважением Наталья

