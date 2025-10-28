читать дальше

так как названия немецкие и ИИ читает не так, как должно быть. Мы сейчас в процессе поиска голоса, который озвучил бы все наши экскурсии с аудиогидом. Квест подразумевает ответ на вопрос, и только после этого вам доступна следующая локация и прослушивание. Отвечая на вопросы вы запоминаете информацию, предоставленную в озвучке. Если по каким то причинам вы ответили неправильно, бот просит вас подумать, и ответить еще раз. Без правильного ответа вы не пройдите дальше.



Конечно, ваше мнение для нас важно и мы работаем над улучшением аудио-телеграм квеста.

С наилучшими пожеланиями команда гидов Калининградской области.