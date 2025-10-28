Вы познакомитесь со сказочным Кранцем, история которого сокрыта в его 200-летних зданиях и уютных улочках.
Следуя подсказкам квеста, увидите главные и секретные достопримечательности, а ещё поймёте, в чём уникальность этого места. И не спешите — квест в любой момент можно поставить на паузу.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание квеста
Вокзал Кранца, пряничный домик, городские часы, почтамт, синагога, мозаичное панно — эти и другие достопримечательности очаровательного Зеленоградска готовы раскрыть свои тайны в формате несложного аудиоквеста. Вы узнаете о сёстрах Шутц, Восточной Пруссии и котах, а ещё:
- Как развивался курорт и почему именно он стал королевским
- Какие дома были построены здесь первыми
- Как отдыхали гости города пару сотен лет назад
Организационные детали
- Вам понадобятся телефон, приложение Telegram и наушники
- После бронирования вы получите ссылку на квест, правила прохождения и инструкцию для перевода остатка оплаты. После полной оплаты материалы квеста станут доступны
- Один доступ предоставляется на одно устройство
- После прохождения квеста фото и видео из материалов останутся у вас (аудио не сохранится)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1575 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже много лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.
Отзывы и рейтинг
3.2
Основано на 7 отзывах
Н
Надежда
28 окт 2025
Не рекомендую. Текст читает искусственный разум, ужасно искажая слова. Теряется всякий смысл, слушать невозможно. Квеста как такового нет - вы просто переходите от точки к точке, слушаете 4-5 минутный набор слов, а потом отвечаете на простой вопрос, причем неважно - правильно или нет. Уважаемый так называемый экскурсовод, если вы берёте деньги, то потрудитесь хотя записать информацию сами.
Наталья
Ответ организатора:
Надежда, сожалею, что ваше впечатление осталось таким. Да, действительно озвучка с помощью искусственного интеллекта. Конечно, есть в названиях некоторые искажения,
С
Сергей
18 авг 2025
Аудио экскурсия озвучена нейросетью, монотонный безэмоциональный рассказ с коверканьем чисел, имен. Фото и видео без комментариев, и самое ужасное - длинные монотонные рассказы нужно слушать, стоя на одном месте, т. к. неизвестна следующая точка и куда двигаться. Интерес быстро угас, выключил и больше не вспоминал
Наталья
Ответ организатора:
Сергей, добрый день! Да, озвучивание с помощью бота. Однако не всегда название числа и даты возможно озвучить правильно. Мы учтем
К
Ксения
26 июл 2025
Для истинных интровертов экскурсия. Все понятно, интересно и организатор всегда на связи.
Анна
12 июл 2025
Мы попробовали Telegram-квест по Зеленоградску, и впечатления остались неоднозначными. С одной стороны, сама идея интересная – гуляешь по городу, выполняешь задания, узнаёшь факты. Маршрут проложен мимо симпатичных домиков, старых вилл
Наталья
Ответ организатора:
Анна, добрый день! Благодарю вас за честный отзыв. Да, конечно экскурсия рассчитана на 1,5-2 часа провести время и в спокойном
И
Иван
6 июл 2025
Были на экскурсии в Зеленоградске — очень понравилось! Город небольшой, но красивый и уютный. Использовали аудиогид, который рассказывал много интересных фактов, узнали много нового. Особенно запомнились старинные домики и ароматные кренделя. Отличное место для спокойного отдыха!
А
Алла
14 апр 2025
Мне понравился формат в свободном своем времени, я спокойно не торопясь прошла маршру, с удовольствием послушала историю города, осмотрела достопримечательности. Прослушать в онлайн формате очень комфортно для меня, не люблю
О
Осипова
2 фев 2025
Этот "аудиогид" в реальности голосовые с чтением Википедии (и судя по огромному количеству ошибок, текст женщина видела впервые) которые гид записала сидя на кухне
Наталья
Ответ организатора:
Елизавета, благодарю вас за честность и откровенность. Сожалею, что экскурсия для вас оказалась такой. Да, вы правы, что она записана
Входит в следующие категории Зеленоградска
