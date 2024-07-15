Городские часы Зеленоградска – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские часы Зеленоградска» в Зеленоградске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Пешая
16 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
4 сен в 08:00
9 сен в 08:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550 за всё до 2 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Пешая
21 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Павел - прекрасный гид! Обладает энциклопедическими знаниями! много интересной и полезной информации! А сколько интереснейшей информации по котикам получили!!! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Были на экскурсии 01.07.2024, полны впечатлений, всё было просто замуррррчательно! Павел провел нас по всему городу, рассказал много из истории, архитектуры
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    и т. д., но, главное, что помимо этих весьма полезных и интересных данных, во всех локациях рассказывал так же истории про котиков, которые как-то связаны с этой локацией (или персоналией). Котики при этом не обязательно Зеленоградские (даже скорее в основном не Зеленоградские), а просто такие, с которыми случались интересные истории (например, как получилось, что котик работал директором по транспорту:)). Я, как большой любитель котиков, просто в восторге! Еще Павел знает многих местных котиков, где какой живет, насколько они голодные, и где более голодные еще их подкармливает)) Мы после экскурсии тоже закупились вкусняшками и оставшуюся неделю подкармливали котиков, которые гуляют далеко от Курортного проспекта, а еще в Светлогорске. В общем, замечательная экскурсия, содержащая в себе симбиоз истории, культуры и пушистых))

  • О
    Ольга
    6 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Отличная экскурсия, нам очень понравилась. Ребенку 10 лет было интересно. Павел замечательный экскурсовод.
  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
    Понравилась экскурсия, Наталья рассказывала интересно, предлагала нас сфотографировать в интересных местах! Маршрут был интересный, но хотелось бы более длинной и насыщенной экскурсии.
  • С
    София
    25 декабря 2023
    Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
    Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍 Рады, что наше знакомство с Зеленоградском началось именно с экскурсии с Натальей:)
    Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍
  • К
    Кирилл
    17 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
  • И
    Ирина
    5 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
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    приятный в общении человек, рассказала много, показала множество старых фотографий для понимания атмосферы прошлого, но ощущения перегруженности не возникло. Очень грамотно выверена экскурсионная нагрузка. В конце уже после нашей встречи Юля дала много полезных рекомендаций как по времяпрепровождению, так и по покупкам. И даже выдала приятный маленький подарочек:) В общем, Юлю рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Городские часы Зеленоградска»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
  2. Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
  3. Замуррчательный Зеленоградск
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Городские часы Зеленоградска" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 4 670. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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