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и т. д., но, главное, что помимо этих весьма полезных и интересных данных, во всех локациях рассказывал так же истории про котиков, которые как-то связаны с этой локацией (или персоналией). Котики при этом не обязательно Зеленоградские (даже скорее в основном не Зеленоградские), а просто такие, с которыми случались интересные истории (например, как получилось, что котик работал директором по транспорту:)). Я, как большой любитель котиков, просто в восторге! Еще Павел знает многих местных котиков, где какой живет, насколько они голодные, и где более голодные еще их подкармливает)) Мы после экскурсии тоже закупились вкусняшками и оставшуюся неделю подкармливали котиков, которые гуляют далеко от Курортного проспекта, а еще в Светлогорске. В общем, замечательная экскурсия, содержащая в себе симбиоз истории, культуры и пушистых))