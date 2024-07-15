1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
4 сен в 08:00
9 сен в 08:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550₽ за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 июля 2024Павел - прекрасный гид! Обладает энциклопедическими знаниями! много интересной и полезной информации! А сколько интереснейшей информации по котикам получили!!! Спасибо!
- ТТатьяна8 июля 2024Были на экскурсии 01.07.2024, полны впечатлений, всё было просто замуррррчательно! Павел провел нас по всему городу, рассказал много из истории, архитектуры
- ООльга6 июля 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилась. Ребенку 10 лет было интересно. Павел замечательный экскурсовод.
- ККсения18 апреля 2024Понравилась экскурсия, Наталья рассказывала интересно, предлагала нас сфотографировать в интересных местах! Маршрут был интересный, но хотелось бы более длинной и насыщенной экскурсии.
- ССофия25 декабря 2023Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍 Рады, что наше знакомство с Зеленоградском началось именно с экскурсии с Натальей:)
- ККирилл17 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
- ННаталья11 июля 2023Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
- ИИрина5 июля 2023Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Городские часы Зеленоградска»
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