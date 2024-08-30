Экскурсии в Зеленоградске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Зеленоградске, цены от 4 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Куршская коса с гидом-писателем
На машине
скидка
15%
59 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Если у нас останется время, на обратном пути можем остановиться и выйти к морю в районе питомника, где увидим красивейшие виды морского берега с выходами голубой глины, «избушку Бабы-Яги», питомник, а ранней весной настоящие живые подснежники»
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
1500012 750 за всё до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пешая
123 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
«Весной и летом прогулка займёт 2 часа, а зимой и осенью 1,5 часа»
13 сен в 14:00
14 сен в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
На машине
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
Насыщенная обзорная автоэкскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Музей янтаря работает: с мая по сентябрь ежедневно, с октября по апрель выходной в понедельник»
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
2500022 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 августа 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Замечательные гиды Лидия и Сергей, удивительные, редкой порядочности люди. Замечательная экскурсия, множество мелких, но таких интересных фактов, душевные подарки -
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    яблоки из своего сада, янтарь и "чертов палец", тепло общения, дополнительный бонус - квартира изнутри в историческом доме с интеллигентной чудесной хозяйкой, маленькие дворики и старые подъезды и многое другое! Мои самые лучшие рекомендации, Кранц теперь навсегда в моём сердце!

  • Ю
    Юля
    29 августа 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Очень понравилась экскурсия. В Зеленоградске не 1й раз, очень нравится колорит этого города, но узнать о нем изнутри, от местного жителя бесценно, побывать во двориках, зайти в подъезды, и даже очуться в квартире в особняке!!! Спасибо, Лидия, Вам большое!!!
  • N
    Nadezhda
    27 августа 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Экскурсия прошла душевно 🫶🏻 Если уместно такое сравнение, то я бы сранила речь гида с монологами любимого Евгения Гришковца. Рассказ льется,
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    голос бархатный, увлекательно, вплетены личные истории и ощущения. Экскурсия прошла на одном дыхании. Увидели красивые места, Игорь сделал нам фото на локациях. Получили книгу Игоря в подарок, теперь читаем с дочкой замечательную сказку. В общем, это топ. Спасибо большое!

  • А
    Анна
    23 августа 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Маленький городок, который имеет богатую историю и шикарных людей, любящих свой город. Лидия и Сергей прогулялись с нами по Зеленоградску,
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    показав то, что скрыто для многих глаз. Уютные дворики, радушные хозяева, красота вокруг. Всего этого мы бы точно сами не увидели. Очень интересно подавался материал. Рассказ о городе из двух уст. А ещё… неожиданные сувениры в конце экскурсии.

  • С
    Светлана
    22 августа 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    У нас получилась очень интересная экскурсия с Сергеем: мы увидели все самые интересные и красивые точки - высоту Мюллера, танцующий
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    лес, высоту Эфа Сергей нам рассказал об истории Куршской косы и о её жизни сегодня и сделал красивые фотографии Сергей знает и любит свой край, его природу и историю, мы узнали много нового! Большое спасибо!

  • А
    Анна
    8 августа 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Великолепная экскурсия. Рассказ был содержательным, интересным и в то же время не был скучным (сопровождался шутками, легендами). Мы в восторге!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Весенние»

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  3. В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Высота Мюллера
  10. Королевский бор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 22 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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