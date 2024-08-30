яблоки из своего сада, янтарь и "чертов палец", тепло общения, дополнительный бонус - квартира изнутри в историческом доме с интеллигентной чудесной хозяйкой, маленькие дворики и старые подъезды и многое другое! Мои самые лучшие рекомендации, Кранц теперь навсегда в моём сердце!

Ю Юля

Очень понравилась экскурсия. В Зеленоградске не 1й раз, очень нравится колорит этого города, но узнать о нем изнутри, от местного жителя бесценно, побывать во двориках, зайти в подъезды, и даже очуться в квартире в особняке!!! Спасибо, Лидия, Вам большое!!!