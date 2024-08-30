скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Если у нас останется время, на обратном пути можем остановиться и выйти к морю в районе питомника, где увидим красивейшие виды морского берега с выходами голубой глины, «избушку Бабы-Яги», питомник, а ранней весной настоящие живые подснежники»
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
1500012 750₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
«Весной и летом прогулка займёт 2 часа, а зимой и осенью 1,5 часа»
13 сен в 14:00
14 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
Насыщенная обзорная автоэкскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Музей янтаря работает: с мая по сентябрь ежедневно, с октября по апрель выходной в понедельник»
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 августа 2024Замечательные гиды Лидия и Сергей, удивительные, редкой порядочности люди. Замечательная экскурсия, множество мелких, но таких интересных фактов, душевные подарки -
- ЮЮля29 августа 2024Очень понравилась экскурсия. В Зеленоградске не 1й раз, очень нравится колорит этого города, но узнать о нем изнутри, от местного жителя бесценно, побывать во двориках, зайти в подъезды, и даже очуться в квартире в особняке!!! Спасибо, Лидия, Вам большое!!!
- NNadezhda27 августа 2024Экскурсия прошла душевно 🫶🏻 Если уместно такое сравнение, то я бы сранила речь гида с монологами любимого Евгения Гришковца. Рассказ льется,
- ААнна23 августа 2024Маленький городок, который имеет богатую историю и шикарных людей, любящих свой город. Лидия и Сергей прогулялись с нами по Зеленоградску,
- ССветлана22 августа 2024У нас получилась очень интересная экскурсия с Сергеем: мы увидели все самые интересные и красивые точки - высоту Мюллера, танцующий
- ААнна8 августа 2024Великолепная экскурсия. Рассказ был содержательным, интересным и в то же время не был скучным (сопровождался шутками, легендами). Мы в восторге!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 22 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год по теме «Весенние», 182 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь