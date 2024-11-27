Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари

Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
В окрестностях Калининграда спрятано немало отсылок к эпохе Тевтонского ордена — и мы отправляемся на их поиски! Вы побываете на месте первого поселения рыцарей на прусской земле, пройдёте по мощёным улочкам, услышите мягкое мурчание кошек и Балтийского моря.

Осмотрите настоящую орденскую крепость и сможете отведать вкуснейшего сыра и шоколада ручной работы.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Кранц-Зеленоградск: город, который мурчит

Сперва мы отправимся в первое поселение тевтонцев, которое начиналось не с классической крепости, а с трактира. Сейчас здесь расположился приморский Зеленоградск (в прошлом — Кранц), который мы исследуем: погуляем по мощёным улочкам, полюбуемся старинными немецкими домиками. При желании поднимемся на водонапорную башню начала 20 века, чтобы с высоты окинуть взглядом черепичные крыши, а заодно рассмотреть экспонаты расположенного здесь музея кошек. Вы поймёте, что у котов в городе особенный статус: мы отыщем кошкин дом, уличные автоматы, продающие корм, кошачьи светофоры и другие милые детали. А затем выйдем к Балтийскому морю и пройдём по просторному и живописному променаду.

Замок Шаакен: в Средневековье с головой

Следом держим путь в замок Шаакен, возведённый тевтонцами ещё в 13 веке. Его древние камни могли бы рассказать многое — но главными рассказчиками всё же станут не они, а люди, которые создали в средневековых руинах интереснейший арт-объект. Вы спуститесь в подземелья инквизиции, в оружейной увидите разные виды орденской экипировки, примерите исторические наряды и сделаете пару колоритных фотографий. А если повезёт, мы встретимся с настоящим хранителем замка…

За крафтовым сыром и шоколадом!

Чтобы разбавить визуальные впечатления вкусовыми, мы заглянем на семейное предприятие, где производят чудесный сыр и шоколад ручной работы. Здесь вы сможете и попробовать местные деликатесы, и купить их, и даже изготовить самостоятельно на мастер-классе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Посещение музея кошек (и смотровой площадки) — 280 ₽ за чел. (льготный билет — 230 ₽ за чел.);
  • Посещение замка Шаакен:
    — с экскурсией 350 ₽ взрослым, 270 ₽ детям
    — с экскурсией и обедом 850 ₽ взрослым, 800 ₽ детям
  • Дегустация сыра и шоколада на семейной фабрике — 350 ₽ взрослым, 250 ₽ детям

Дополнительные опции (по желанию):

  • Можно организовать шоколадный мастер-класс (только для групп от 15 человек) — от 500 ₽ за чел.
  • Экскурсию можно провести и для группы более 4 человек (уточняйте предварительно у гида)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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