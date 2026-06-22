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Экскурсии по заброшкам Железноводска с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Железноводске, цены от 6300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, узнайте его историю и посетите уникальные места. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания о курорте
Начало: На улице Лермонтова
Завтра в 11:00
17 авг в 11:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска
На машине
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 19 350 ₽21 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Большое спасибо Анне, за содержательную и интересную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, а расставаться не хотелось! Непременно вернемся сюда снова!
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Е
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много интересных фактов о своем
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любимом городе и местах, где проходят тропы похода. Кое-где было непросто, но Егор отлично справляется с поддержкой туриста во всех смыслах. Зато по окончании так приятно сознавать, что удалось справиться с трудностями. А виды просто великолепные!

Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много
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Лилиана
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Я выбирала гида для группы туристов, которые приехали в Минеральные Воды из Тулы. Было очень важно, чтобы у гостей с
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самого начала тура остались приятные впечатления — и Анна полностью оправдала все ожидания!

Группе очень понравилось, как она ведёт экскурсию: грамотная и хорошо поставленная речь, отличная подача материала и глубокое знание темы. Экскурсия прошла интересно и комфортно, а у туристов остались только положительные эмоции. Спасибо Анне за профессионализм и прекрасную атмосферу!

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Иван
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Прекрасный гид и чудесная экскурсия. С первой минуты встречи до последней минуты экскурсии - всё прошло на одном дыхании. .
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Хочется отметить проффесионализм и эрудицию гида. Уверен, что следующим гидам с которыми мы встретимся, придётся туго))) Мы каждый раз будем их сравнивать с этой экскурсией и уверен буду говорить - А она была лучшей!!!

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Наталья
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай (самолично сделанный Егором, ооочень
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вкусный, с травами) с необыкновенным видом на Эльбрус (да, нам повезло с погодой, мы наблюдали старика), узнали много нового о Железноводске и окружающих местах. Егор отвечал на любые наши вопросы. Приятная компания, знающий проводник, время проведённое с удовольствием и пользой. Одевайтесь в удобную одежду и обувь, ходить необходимо много.

Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
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Татьяна
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Очень понравилось. 3 часа пролетели незаметно. Даже не представляли, что на таком непродолжительном маршруте столько интересного. Анна отлично проработала тему и маршрут. Большое спасибо
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Елена
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Прекрасная экскурсия! Железноводск оказался прекрасным! Несмотря на холод и ветер, три часа прошли увлекательно! Анна увлеченный экскурсовод, рассказчик. Всем советую экскурсию!
Прекрасная экскурсия! Железноводск оказался прекрасным! Несмотря на холод и ветер, три часа прошли увлекательно! Анна увлеченный
Прекрасная экскурсия! Железноводск оказался прекрасным! Несмотря на холод и ветер, три часа прошли увлекательно! Анна увлеченный
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Е
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Экскурсия “Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое” оставила очень тёплое впечатление: это сочетание живого исторического рассказа, живописных маршрутов по терренкурам
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и ощущения, будто попадаешь в другую эпоху, где курорт был ещё малоизвестной и уютной «термальной деревней» Кавказа.
Особенно запомнились:
•небольшая, но информативная часть у Пушкинской галереи и Славяновского источника;
•спуск по Каскадной лестнице и выход к озеру — отличный финальный аккорд, после которого остаётся ощущение цельного маршрута.

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К
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Открыть для себя Железноводск в компании Анны - огромное удовольствие! Анна настолько увлечена историей этого края, что невольно заражает этим
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увлечением и своих гостей. Три с лишним часа пролетели как один миг. Маршрут продуман великолепно, мы успели осмотреть как самые известные достопримечательности города, так и увидеть детали, скрытые от глаз неосведомленного путешественника. На экскурсии Анны было всё - и захватывающие дух виды, и памятники с необычной историей создания, и множество старинных фотографий. После такой прогулки не влюбиться в Железноводск просто невозможно.
Благодарим Анну за полученные новые знания и массу впечатлений!

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Мария
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Отличная организация, красивые виды, интересный рассказ.))) Все сошлось идеально! И чаепитие на горе было прекрасным, как и сама экскурсия по
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терренкурам, часть из которых не были восстановлены и уже почти исчезли и чьи красоты отмечают следы прошлого… Маршрут для тех кто любит неизбитые варианты. _)

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Всего 66 отзывов в Железноводске в категории "Заброшенные места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое;
  2. Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка;
  3. Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус;
  2. Пушкинская Галерея;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Курортный парк;
  5. Домбай;
  6. Каскадная Лестница;
  7. Лермонтовский источник;
  8. Гижгит;
  9. Гора Бештау;
  10. Гора Железная.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 6300 до 19 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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