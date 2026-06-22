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Индивидуальная
до 5 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, узнайте его историю и посетите уникальные места. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания о курорте
Начало: На улице Лермонтова
Завтра в 11:00
17 авг в 11:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
17 авг в 12:00
18 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 19 350 ₽
21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Большое спасибо Анне, за содержательную и интересную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно, а расставаться не хотелось! Непременно вернемся сюда снова!
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Е
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много интересных фактов о своем
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Я выбирала гида для группы туристов, которые приехали в Минеральные Воды из Тулы. Было очень важно, чтобы у гостей с
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Прекрасный гид и чудесная экскурсия. С первой минуты встречи до последней минуты экскурсии - всё прошло на одном дыхании. .
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Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай (самолично сделанный Егором, ооочень
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Очень понравилось. 3 часа пролетели незаметно. Даже не представляли, что на таком непродолжительном маршруте столько интересного. Анна отлично проработала тему и маршрут. Большое спасибо
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Прекрасная экскурсия! Железноводск оказался прекрасным! Несмотря на холод и ветер, три часа прошли увлекательно! Анна увлеченный экскурсовод, рассказчик. Всем советую экскурсию!
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Е
Экскурсия “Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое” оставила очень тёплое впечатление: это сочетание живого исторического рассказа, живописных маршрутов по терренкурам
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К
Открыть для себя Железноводск в компании Анны - огромное удовольствие! Анна настолько увлечена историей этого края, что невольно заражает этим
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Отличная организация, красивые виды, интересный рассказ.))) Все сошлось идеально! И чаепитие на горе было прекрасным, как и сама экскурсия по
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Всего 66 отзывов в Железноводске в категории "Заброшенные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Заброшенные места»
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Сейчас в Железноводске в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 6300 до 19 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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