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увлечением и своих гостей. Три с лишним часа пролетели как один миг. Маршрут продуман великолепно, мы успели осмотреть как самые известные достопримечательности города, так и увидеть детали, скрытые от глаз неосведомленного путешественника. На экскурсии Анны было всё - и захватывающие дух виды, и памятники с необычной историей создания, и множество старинных фотографий. После такой прогулки не влюбиться в Железноводск просто невозможно.

Благодарим Анну за полученные новые знания и массу впечатлений!